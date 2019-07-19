Clasificación de criptomonedas 2025. Líderes del mercado

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Clasificación de criptomonedas

La popularidad de las criptomonedas en todo el mundo crece cada año. Están entrando al mercado nuevos proyectos que atraen enormes cantidades de capital de los inversores. Sin embargo, no todos merecen atención. Algunos se crean con un único propósito: apoderarse de los fondos de inversores crédulos. Para evitar caer en la trampa de startups sin escrúpulos, es importante poder distinguir las empresas prometedoras de las que fracasan de repente. La calificación de las 10 criptomonedas más populares, compilada por nuestros analistas, le ayudará con esto.

10: TRON (TRX)

Nuestra calificación la abre la moneda TRX del proyecto TRON, creado en 2017 por Justin Sun para conectar a los creadores de contenido con su audiencia. TRON tiene como objetivo eliminar intermediarios como tiendas de aplicaciones, servicios de transmisión y plataformas de música, lo que permite a los creadores obtener más ingresos sin pagar tarifas para alojar su trabajo. Según los desarrolladores, la red TRON es capaz de procesar hasta 2000 transacciones por segundo. A modo de comparación, Bitcoin tiene una tasa de alrededor de 6, mientras que Ethereum tiene una tasa de 25.

La alta demanda de esta moneda se confirma con su aumento de precio. En tan solo un mes, de noviembre a diciembre de 2024, el valor de TRON se cuadriplicó, lo que representa un aumento del 300%.

9: Cardano (ADA) El siguiente lugar en nuestro ranking lo ocupa una innovadora plataforma descentralizada creada en 2015 por Charles Hoskinson. Recibió el nombre de Cardano en honor al famoso matemático del siglo XVI Gerolamo Cardano. De esta forma, los creadores de esta moneda quisieron enfatizar el enfoque científico y matemático para desarrollar una plataforma blockchain única capaz de procesar millones de transacciones por segundo. Cardano está listo para brindar servicios financieros a todos, incluso a aquellos que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales. 8: Dogecoin (DOGE) La moneda, creada originalmente como una broma por Billy Markus en 2013, ha ganado inesperadamente un reconocimiento generalizado. Sus desarrolladores se propusieron crear una alternativa divertida al Bitcoin “serio”. Y debo admitir que hicieron un buen trabajo. El perro Shiba Inu se ha convertido en la seña de identidad de esta criptomoneda. Los usuarios de esta moneda la utilizan para dar "propinas" en plataformas populares como Reddit y X. Moneda 7:USD (USDC) La volatilidad de Bitcoin y otros activos digitales populares no agrada a muchos usuarios de criptomonedas. La industria tenía una necesidad imperiosa de monedas que estuvieran vinculadas al valor del dólar estadounidense y fueran atractivas desde una perspectiva de ahorro y acumulación de capital. Así es como surgieron las stablecoins y USDC es una de ellas. La moneda USDC se lanzó en septiembre de 2018 para permitir a los usuarios aceptar pagos digitales sin preocuparse por las fluctuaciones del tipo de cambio. 6:Solana (SOL) El proyecto Solana, que se lanzó en 2020, ocupa el sexto lugar en nuestra clasificación. Su característica distintiva es el tiempo de procesamiento de transacciones increíblemente corto debido a un protocolo especial. Permite aumentar significativamente no solo la velocidad de procesamiento de pagos regulares, sino también la ejecución de contratos inteligentes, gracias a lo cual Solana atrajo la atención de inversores institucionales, lo que posteriormente tuvo un efecto muy positivo en el precio de su moneda SOL. 5: Binance Coin (BNB) El proyecto BNB se lanzó a través de una ICO en 2017. Se puede utilizar como medio de pago y como token para pagar tarifas en el intercambio de criptomonedas Binance. Esta moneda no se puede extraer. En lugar de mineros, la red Binance Chain utiliza validadores que monitorean la seguridad de la blockchain verificando nuevos bloques. 4: Ripple (XRP) El proyecto comenzó en 2012. El objetivo del nuevo sistema de pago basado en la criptomoneda XRP era proporcionar el modo más seguro de realizar transacciones. Por el momento, la dirección elegida sigue siendo una prioridad. Los principales bancos mundiales han mostrado interés en esta criptomoneda: Western Union, UniCredit y otros. Las perspectivas de Ripple parecen prometedoras. Con su ayuda, se implementan tecnologías avanzadas que contribuyen al desarrollo efectivo de la industria de las criptomonedas. 3: Tether (USDT) Tether, una moneda estable cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, apareció en 2014. Su objetivo principal es actuar como un dólar digital. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según información de los abogados de Tether Limited, la empresa que gestiona este proyecto, la moneda solo está respaldada en un 74% por dólares. Sin embargo, esto no impide que sea una herramienta de cobertura eficaz contra la volatilidad del mercado. Por esta razón, la mayoría de las transacciones de Bitcoin se realizan a través de Tether, lo que permite realizar depósitos y retiros convenientes en monedas fiduciarias. 2: Ethereum (ETH) Con la aparición de Ethereum en julio de 2015, el mercado de criptomonedas ha cambiado significativamente. El nuevo proyecto ha abierto la posibilidad a desarrolladores de todo el mundo de crear sus propias aplicaciones y contratos inteligentes basados ​​en la supercomputadora global, que es esencialmente la plataforma Ethereum. Ahora cualquiera puede lanzar un servicio digital que funcione sin tiempos de inactividad, censura o interferencias externas. La plataforma utiliza su propia moneda, Ethereum (ETH), para pagar sus servicios. La nueva tecnología rápidamente se hizo popular y atrajo la atención de los líderes de las industrias financieras y de TI, como BlackRock, Deutsche Bank, PayPal, Visa, Mastercard, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), IBM, Stripe y otros. Estas empresas están invirtiendo activamente en Ethereum, lo que contribuye a su creciente popularidad. 1: Bitcoin (BTC) Bitcoin ocupa legítimamente el top 10. Esta es la primera criptomoneda del mundo que ha demostrado que puede existir un dinero alternativo en el pleno sentido de la palabra. El formato digital está en consonancia con el espíritu de los tiempos, por lo que no es sorprendente la aparición de este tipo de monedas. Bitcoin fue la chispa que encendió el frenesí por las criptomonedas. Esto fue especialmente evidente en 2017, cuando la minería empezó a ser discutida activamente no sólo en Internet, sino incluso en las noticias regionales. La gente se interesó: algunos comenzaron a extraer criptomonedas utilizando equipos especializados, mientras que otros probaron suerte en el comercio. Con el tiempo, Bitcoin ha llegado a utilizarse como medio de pago en muchas instituciones financieras y bancos. Con su ayuda, puede pagar la compra de bienes en Internet, así como ganar dinero con la diferencia de tipo de cambio en los intercambios de criptomonedas. Esta moneda es de código abierto, lo que ha llevado a la aparición de nuevas criptomonedas basadas en ella. Si has decidido dominar la profesión de trader, presta atención a Bitcoin. Sigue siendo un instrumento prometedor para la inversión a largo plazo. Por supuesto, ya no se puede contar con un crecimiento de miles de por ciento, pero la oportunidad de ganar buen dinero todavía existe.



