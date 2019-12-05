Регуляция криптовалютных хедж-фондов

Трейдеры и инвесторы институционального уровня сталкиваются с серьезными препятствиями, пытаясь торговать криптовалютами в больших масштабах. Эти многочисленные барьеры включают в себя отсутствие возможности владеть крипто-активами, четкой и стандартизированной нормативной среды и незрелой структуры рынка. В этой статье рассмотрим, как эти барьеры мешают институциональным инвесторам торговать большими объемами цифровых активов, и что делают некоторые игроки для борьбы с незрелостью рынка.

Отсутствие возможности владения криптовалютами

С институциональной точки зрения существует огромный интерес для инвестиций в криптовалюты. Тем не менее, согласно отчету GreySpark Partners только часть (~ 2%) из 5500 хедж-фондов, существующих в мире, торгуют криптовалютами. И все же, их принятие сдерживается правилом владения активами SEC, которое запрещает институциональным игрокам владеть или хранить свои собственные активы. Для любого другого класса активов доверенный сторонний хранитель, например крупный банк, держит активы для фонда в хранении. Из-за нерешительности основных хранителей держать криптовалюты, будь то на юридической, технической или стратегической основе, многие институциональные игроки ограничены торговлей в очень малых объемах. Таким образом, отсутствие заслуживающих доверия учреждений, способных хранить крипто-активы, препятствует способности институциональных инвесторов торговать криптовалютами в масштабе, к которому они привыкли с другими классами активов.

Отсутствие четкой стандартизированной нормативной крипто-среды

В основных юрисдикциях, таких как США и Европа, существует сложная нормативно-правовая среда, которая стимулирует спокойствие в фирмах, обеспокоенных возможными юридическими ловушками и штрафами. В США, например, несколько федеральных агентств отвечают за финансовое регулирование, и это дублирование еще более осложняется тем фактом, что такое регулирование также варьируется от штата к штату.

Редкое совместное заявление трех основных регулирующих органов — Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле сырьевыми товарами США и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями в США холодно напомнило игрокам крипто-индустрии, будь то биржи криптовалют, брокеры-дилеры или паевые инвестиционные фонды, что они обязаны соблюдать банковские законы, такие как Закон о банковской тайне.

Компании, связанные с крипто-активами, должны понять, каким типом деятельности они собираются заниматься, а затем решить, в каких агентствах им нужно зарегистрироваться, и какие законы соблюдать. Конечно, в центре внимания регулирующих органов находится борьба с отмыванием денег, и недавнее руководство целевой группы по финансовым действиям может привести к тому, что биржи и разработчики кошельков будут вынуждены раскрыть определенные данные о клиентах, чтобы предоставить властям возможность контролировать переводы. Это указывает на стремление регулирующих органов гармонизировать способ регулирования криптовалют с установившейся практикой, но без какой-либо технической схемы, как добраться до крипто-игроков.

Помимо этого, существуют многочисленные разногласия между регуляторами относительно того, как криптовалюты следует классифицировать. Одно из таких разногласий было отслежено в недавней статье. Например, хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривает цифровые активы как ценные бумаги, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) классифицирует их как товары, что позволяет пользователям публично торговать производными активами криптовалют.

Все это указывает на фрагментированный и неясный режим регулирования, который требует серьезной юридической экспертизы и ресурсов для правильной навигации. Одного этого барьера было бы достаточно, чтобы отговорить любое крупное учреждение от торговли большими объемами цифровых активов и вместо этого придерживаться более знакомых и предсказуемо регулируемых классов активов.

Незрелая структура рынка криптовалют

В институциональных колебаниях при торговле криптовалютами основной проблемой является структура рынков цифровых активов, которые существуют сегодня. Биржи построены, как вертикально интегрированные гиганты, организующие торговлю, клиринг и расчеты в единой среде. Сравните это с традиционным финансовым миром, где торговля осуществляется через сети агентов, каждый из которых предоставляет кастодиальные, кредитные, клиринговые и расчетные услуги. В отсутствие сетевой финансовой системы крипто-обмены обособлены и отделены от других игроков, которые рассматриваются как прямая конкуренция в противоположность симбиотическим членам экосистемы. В результате это означает, что торговля и расчет в цифровой валюте происходит медленнее: хедж-фонды, пользующиеся высокочастотной торговлей (HFT), часто сталкиваются с долгим временем клиринга и расчетов.

Значительная продолжительность сроков расчетов означает, что средства институциональных трейдеров застревают в подвешенном состоянии на несколько дней, что приводит к упущенным возможностям торговли. Это делает торговлю криптовалютами в больших объемах неэффективной и непривлекательной, особенно с учетом операционного риска, связанного с координацией крупных залоговых депозитов на нескольких биржах, чтобы получить небольшую покупательную способность.

Вывод

Хотя описанные барьеры, безусловно, настораживают, не факт, что криптовалютная деятельность не будет развиваться. Поскольку институциональный интерес к криптографии продолжает расти из-за бесконечной погони за «новым источником прибыли», появятся новые игроки, которые помогут улучшить по крайней мере два из вышеупомянутых барьеров: хранение цифровых активов и незрелость структуры рынка.

Что касается неопределенной нормативно-правовой среды, то она сейчас не на стороне криптоиндустрии. SEC продолжает колебаться, о чем свидетельствует недавнее неприятие Bitcoin ETF через несколько дней после того, как ее глобальный руководитель исследований заявил, что компания «находилась настолько близко к получению одобренного Bitcoin ETF, насколько это возможно».

Крупным странам нужно будет упростить и уточнить свой режим регулирования, если они хотят оставаться конкурентоспособным по отношению к другим надвигающимся конкурентам в области криптографии, таким как Китай.

