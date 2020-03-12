Падение Биткоина сегодня. Почему упал Bitcoin. Где дно?

Сегодня днем Биткоин упал до 10-месячного минимума и потерял более 25% в одно мгновение. Падение произошло быстро и резко, что дополнительно ограничивает мировую экономику, поскольку фондовые рынки также находятся не в лучшей ситуации.

Но если посмотреть с оптимистической стороны, то пришло время покупать и «держать».

С падением цен на криптовалюты упала и общая капитализация рынка:

Чего ожидать от Биткоина в ближайшее время?

Причиной данного падения послужил Коронавирус, который оказал ужасный эффект на мировые фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones (DIJA) и S&P 500 значительно упали в цене, поскольку вспышка вируса продолжает ухудшаться. Криптовалюты также начали падение, которое достигло в среднем 30%.

По словам генерального директора криптовалютной платформы BitMEX Артура Хейса, Биткойн может продолжить дальнейшее падение, так как это происходит на всех рынках. В недавно выпущенном дайджесте от BitMEX Хейс говорит, что Bitcoin может достичь уровня около $5 000, потому что без падения не бывает роста. Также он добавил: «Биткоин не спасется. Хотя я не верю, что мы вернемся к $3 000, максимальная «боль», вероятно, находится где-то между $5 000 и $6 000».

За последние 24 часа BTC уже потерял более 25% и торгуется в настоящее время на уровне около $6 000. Возможно, Хейс что-то замышляет, полагая, что $3 000 мы не увидим. Тем не менее, «максимальная боль», возможно, намного ниже, чем $6 000.

Также Хейс добавил, что панический демпинг будет увеличиваться, так как хедж-фонды начнут получать много звонков от напуганных клиентов, что приведет к снижению цен. Но несмотря на это, он упоминает, что даже с такими «потрясениями» Bitcoin по-прежнему опережает большинство мировых фондовых индексов в 2020 году. Хейс уверен, что крах будет краткосрочным и цены вырастут до $10 000 и выше к концу года.

Чего ожидать от альткоинов в ближайшее время?

Падение не обошло стороной и другие криптовалюты. На данный момент снижение альткоинов составляет примерно 30%. Если общая картина не поменяется, то цены на монеты также буду падать и дальше, достигая рекордно низких цен и обновляя экстремумы.

Технический анализ криптовалют также говорит о дальнейшем снижении на данный момент.

Краткий анализ цен на Биткоин

Цена BTC достигла 10-месячной поддержки около $5 500. Однако, есть большая разница по сравнению с $5 500, которые были достигнуты тогда и с $5 500 сейчас. В тот момент цена росла и все верили, что «дно» было пройдено, в то время как сейчас, похоже, мы возвращаемся к тому моменту, когда цена на BTC падает, и невозможно предсказать, как далеко это зайдет.

Если обратить особое внимание на дневной график Bitcoin по отношению к доллару США, то мы увидим, что монета испытала «свободное падение» с цены в $8 000 до 10-месячного минимума в $5 500 в кратчайшие сроки. Настроение максимально «медвежье», так как цена пробила нижнюю 20-дневную полосу Боллинджера после 5-6 недель импульсного роста:

Заключение

Хочется отметить, что как на рынке криптовалют, так и на других рынках любое падение всегда означало лишь то, что рано или поздно цены снова вырастут, при чем еще выше, чем они были. И Биткоин является ярким представителем этого примера, так как за последние несколько лет любое серьезное падение приводило к повышенному спросу к криптовалюте и значительному росту в итоге. Поэтому нельзя забывать золотое правило изменения цен на криптовалюты — закон спроса и предложения, который справедливо увеличивает экономику. Каждая покупка и продажа оставляют отдельную отметку на цене.

Если говорить о ближайшем будущем, то сложно сказать, когда падение прекратиться. Это может произойти как в ближайшие дни, так и в ближайшие месяцы.

Смотрите также:

Биржи криптовалют

Живой график криптовалют

Курсы криптовалют

Полезные статьи о криптовалютах