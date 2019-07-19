Calculadora de martingala en línea

Muchos comerciantes utilizan con éxito el método Martingala para compensar las operaciones perdedoras. La tarea es la siguiente: aumentando las apuestas posteriores, cubrir las pérdidas de una serie de apuestas anteriores y obtener ganancias por el monto de un contrato rentable. Este enfoque es impecable desde el punto de vista matemático, pero conlleva riesgos considerables para el inversor. Un aumento constante de las tasas, realizado en progresión geométrica, amenaza con agotar rápidamente todo el dinero del depósito. Características de la calculadora Martingala La calculadora será útil para aquellos que prefieren utilizar el método Martingala en sus operaciones. Con su ayuda, un operador determinará rápidamente el tamaño de cada apuesta a partir de una serie de transacciones de opciones binarias. Cuanto mayor sea el importe mínimo del contrato, mayores serán los riesgos del depósito. Las apuestas pequeñas garantizan un cierto “colchón de seguridad”, reduciendo la probabilidad de perder rápidamente todo el dinero de su cuenta. Inversión mínima Rentabilidad, % Máxima racha de derrotas

Cómo utilizar la calculadora Martingala Antes de utilizar la calculadora online, es necesario conocer algunos datos básicos. En primer lugar, es importante averiguar a partir de la historia cuál fue la serie de operaciones perdedoras más larga observada según su estrategia comercial. A continuación, ingresa la información en los siguientes formularios: monto mínimo de apuesta (por ejemplo, $10);

rentabilidad de la opción (por ejemplo, 80%);

número posible de apuestas fallidas seguidas (por ejemplo, 6) Según la estrategia, siempre realizamos la primera operación con el menor riesgo: no aumentar las apuestas. Si la opción se cierra en territorio positivo, compramos nuevamente el contrato por la misma cantidad. Si hay una pérdida, la siguiente operación debería ser igual a $23. Una apuesta exitosa no solo cubrirá el inconveniente anterior, sino que también generará un ingreso de $8. Habiendo obtenido ganancias, volvemos a apostar la cantidad más pequeña: $10. El método Martingala para opciones binarias prevé la extracción de ingresos en cada una de las transacciones posteriores por un monto del 80% de la transacción inicial. Si tiene mucho dinero, entonces la estrategia es muy rentable y confiable, pero la mayoría de los operadores no pueden permitirse un depósito ilimitado. Para el inversor medio, una serie de transacciones perdedoras no debe exceder de tres seguidas, entonces podrá evaluar las ventajas del método. Una calculadora en línea que utiliza el método Martingala es una ayuda eficaz para que los operadores realicen operaciones rentables con opciones binarias. Será útil tanto para principiantes como para participantes del mercado más experimentados que hayan probado con éxito este método. Ver también: Calculadora Anti-Martingala

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