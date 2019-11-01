Криптовалюты на сегодняшний день и прогнозы от лидеров отрасли

У криптовалют есть несколько препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем они смогут достичь массового внедрения, начиная от простоты использования и заканчивая законным регулированием.

Блокчейн компании, практически в одностороннем порядке, обещают повышение эффективности и скорости. Блокчейн может отправить нас в космос, и блокчейн может накормить голодающих детей. Но для новых пользователей это все еще непростая перспектива.

Те, кто заинтересован в покупке монет, должны выбрать между сотнями токенов, пройти через ряд сложных циклов KYC на биржах криптовалют, разобраться с волатильностью токенов, а затем понять, как работают кошельки.

Так как же можно криптовалютам преодолеть эти проблемы для достижения массового внедрения?

Амрит Кумар, президент и главный научный сотрудник Zilliqa, Фернандо Гутьеррес, директор по маркетингу Dash Core Group, и Джек Маллерс из Zap: это три человека, которые усердно работают над тем, чтобы сделать криптовалюты проще в использовании. Они лучше других знают, почему индустрия криптовалют борется за привлечение новых пользователей.

Сложности использования криптовалют

По словам Гутьерреса из Dash, две вещи мешают криптовалютам стать более распространенными: «У пользователей должна быть причина, чтобы начать пользоваться криптовалютами. Они не преодолеют этот барьер, если это не решит их проблему». С помощью блокчейн технологий можно легко удовлетворить первый критерий Гутьерреса: «Криптовалюта является валютой для нелегальных сделок, и отправки валют через границу достаточно, чтобы привлечь внимание крупных банков». Но выполнить второй критерий Гутьерреса гораздо сложнее: «Криптовалюты должны быть легкими и конкурентоспособными по цене, чтобы их можно было легко купить и использовать. Чем больше проблема, которую криптовалюты решают для пользователей, тем через большее количество сложностей должны пройти эти пользователи».

Кумар из Zilliqa говорит: «Обычным пользователям очень сложно отправлять деньги с помощью криптовалют. Вам нужно понять, что такое адрес, и что такое аккаунт. И когда вы видите адрес счета, он не похож на номер банковского счета – вам дается шестнадцатеричная строка, и вы не знаете, куда уйдут ваши деньги и можно ли будет их вернуть, если вы допустите ошибку».

Такие инициативы, как служба имен Ethereum и собственная система доменных имен Zilliqa, несколько упрощают задачу, подписывая длинные адреса понятными для человека названиями. Использование растет: служба имен Ethereum уже принимается целым рядом кошельков, включая Coinbase, Bitcoin.com и браузер Opera.

Ранний доступ

«Как разработчики, мы должны убедиться, что пользователям не нужно проходить через все эти проблемы», – говорит Кумар. Но нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем криптовалюты станут действительно удобными для пользователей, и Кумар считает, что большая часть инфраструктуры все еще строится. «Я не думаю, что мы уже готовы предоставить все наборы инструментов, которые нужны разработчикам», –говорит он.

Так же Кумар утверждает, что разработчикам, создающим, например, игровое приложение, потребуется доступ к порталам KYC, чтобы убедиться, что игроки соответствуют последним нормам, и им необходима инфраструктура управления ключами для обеспечения безопасности пользовательских ключей. Есть много разных моментов, которые нужно решить, прежде чем вы сможете сказать: «Я готов создать основное приложение, которое любой пользователь может использовать очень простым способом».

Но технологии развиваются быстрыми темпами, так как лидеры отрасли стремятся сделать шифрование более простым в использовании. По словам Кумара, одним из важнейших новых достижений являются стабильные монеты. «Чуть больше года назад у нас не было хороших стабильных монет. Все, что вы могли сделать с криптоактивами, было в основном спекуляцией». Теперь, имея стабильные монеты, вы знаете, что у вас есть стабильный актив, который вы можете использовать, например, для платежных услуг – покупки продуктов питания, одежды или других товаров.

Кумар также говорит, что за последние шесть месяцев выросли сервисы, которые позволяют вам быстро поменять криптоактивы на наличные, и наоборот. Один из таких сервисов – Zap. Он использует молниеносную сеть Биткоина для покупки криптовалюты с помощью наличных денег, и все это за считанные секунды.

«Биткоин может стать золотом 2.0», – говорит Джек Маллерс, основатель Zap. «Он работает очень хорошо. Криптография прочна, сетевая инженерия совершенна, и в течение десяти лет она работала довольно отлично, учитывая, что она была начата анонимным основателем. Я думаю, что он может иметь рыночную капитализацию в 7 триллионов долларов без каких-либо технических инноваций.

«Но если вы хотите, чтобы он использовался как единица обмена, например, для общей онлайн-коммерции и микроплатежей... тогда, конечно, это требует большого количества инженерных разработок». Маллерс говорит, что такие технологии, как сеть Биткоин, ​​могут упростить жизнь для потребителей и предоставят пользователям сервисы, аналогичные Venmo и PayPal.

Криптовалюты и регуляторы

По словам Кумара, в основном регуляторы виноваты в том, что криптоиндустрию все еще так сложно использовать. Хотя предстоит еще много технической работы, индустрия криптовалют ждет от правительств принятия надлежащих мер регулирования, прежде чем она сможет прогрессировать. Например, компаниям может потребоваться несколько дней, чтобы соблюсти правила KYC. Биржи, такие как Coinbase и Binance, стремящиеся привлечь регуляторов к работе, прилагают все усилия, чтобы убедиться, что их клиенты не используют свои услуги для отмывания денег. «Открытие криптосчетов должны быть такими же быстрыми, как, скажем, открытие банковского счета в Revolut или других новых виртуальных банках», - говорит он.

«Иногда я расстраиваюсь», - признается Кумар, указывая на отсутствие понимания со стороны регуляторов о том, как на самом деле работает блокчейн. Он хотел бы, чтобы регуляторы консультировались с ведущими разработчиками о том, как работает технология.

Заключение

Пока рано говорить о том, что же ждет криптовалюты в будущем. Но можно утверждать точно, что будущее за блокчейн технологиями. Нам остается лишь ждать того момента, когда регуляторы поймут, на сколько данные технологии могут быть полезны в любой сфере или отрасли. И когда это время придет, глобальные изменения не заставят себя долго ждать.

