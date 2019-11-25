Почему упал Bitcoin сегодня? Причины падения криптовалют

Дела у Биткоина (BTC) становятся все хуже в последнее время. Еще месяц назад заголовки пестрили о новом росте до 10 000 долларов и продолжении этой тенденции, но в итоге все вышло иначе и Bitoin упал.

После огромного закрытия красной недельной свечи была пробита важная зона поддержки, и цена опустилась до 6 600 долларов. BTC сейчас находится в опасной ценовой зоне, преодоление которой может привести к падению вплоть до 5 000 долларов.

Цена Биткоина снова в зоне 6 000 долларов

Когда курс Биткоина и других криптовалют начинают падать, это происходит в мгновение ока. Массово ликвидируются позиции, и лавина коротких продаж набирает обороты. Именно это и происходило на прошлой неделе.

На выходных цена Биткоина некоторое время держалась на уровне 7 200 долларов, но медведи снова вступили в игру утром в понедельник, когда BTC упал до шестимесячного минимума чуть выше 6 600 долларов.

Индикатор RSI на часовом графике перепродан, поэтому идет небольшое восстановление, но дальнейшее падение выглядят более чем вероятным.

За прошлую неделю цена на Биткоин упала на 25%. Вчерашний день ознаменовался падением на 7%. Сегодня падение составило еще 6%.

Аналитики по началу растерялись из-за того, что недельная свеча закрылась выше 7 000 долларов. Мало кто предполагал, что новое падение начнется так скоро. Но теперь прогнозы падения ниже 6 000 долларов теперь начинают выглядеть как суровая реальность. 6 300 долларов скорее всего будет конечной целью, но единственный вопрос в том, отскочит ли цена до 7 000 долларов до или после следующего падения.

Если учитывать длительный период консолидации Биткоина на уровне 6 400 долларов в прошлом году, то можно предположить, что сильного падения ниже этой цены не будет, но так ли это, покажет лишь время.

BTC снова вернется на 5 000 долларов?

Более тревожным сценарием будет возврат к 5 000 долларов, и эта цифра взята не просто так. Именно там находится 200-недельная скользящая средняя. Этот технический индикатор служил надежной поддержкой на протяжении всей крипто-зимы 2018 года, когда Биткоин упал до своего минимума 3 200 долларов.

Так же стоит отметить, что 50-недельная скользящая средняя уже пробита ценой на прошлой неделе.

Если этот паттерн повторится, цена BTC может вернуться к этой поддержке на уровне 5 000 долларов и держаться там до того момента, пока не произойдет какое-либо положительное событие фундаментального характера. На данный момент это худший сценарий для цены Биткоина, но мы уже проходили через это и нам не привыкать.

Как считаете, опустится ли цена Биткоина в этом году до 5 000 долларов? Оставляйте свои комментарии и делитесь мнениями ниже.

