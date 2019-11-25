        Биткоин упадет до 5 000 долларов?

        Почему упал Bitcoin сегодня? Причины падения криптовалют

        Дела у Биткоина (BTC) становятся все хуже в последнее время. Еще месяц назад заголовки пестрили о новом росте до 10 000 долларов и продолжении этой тенденции, но в итоге все вышло иначе и Bitoin упал.

        После огромного закрытия красной недельной свечи была пробита важная зона поддержки, и цена опустилась до 6 600 долларов. BTC сейчас находится в опасной ценовой зоне, преодоление которой может привести к падению вплоть до 5 000 долларов.

        Цена Биткоина снова в зоне 6 000 долларов

        Когда курс Биткоина и других криптовалют начинают падать, это происходит в мгновение ока. Массово ликвидируются позиции, и лавина коротких продаж набирает обороты. Именно это и происходило на прошлой неделе.

        На выходных цена Биткоина некоторое время держалась на уровне 7 200 долларов, но медведи снова вступили в игру утром в понедельник, когда BTC упал до шестимесячного минимума чуть выше 6 600 долларов.

        Индикатор RSI на часовом графике перепродан, поэтому идет небольшое восстановление, но дальнейшее падение выглядят более чем вероятным.

        Часовой график BTC

        За прошлую неделю цена на Биткоин упала на 25%. Вчерашний день ознаменовался падением на 7%. Сегодня падение составило еще 6%.

        Аналитики по началу растерялись из-за того, что недельная свеча закрылась выше 7 000 долларов. Мало кто предполагал, что новое падение начнется так скоро. Но теперь прогнозы падения ниже 6 000 долларов теперь начинают выглядеть как суровая реальность. 6 300 долларов скорее всего будет конечной целью, но единственный вопрос в том, отскочит ли цена до 7 000 долларов до или после следующего падения.

        Если учитывать длительный период консолидации Биткоина на уровне 6 400 долларов в прошлом году, то можно предположить, что сильного падения ниже этой цены не будет, но так ли это, покажет лишь время.

        BTC снова вернется на 5 000 долларов?

        Более тревожным сценарием будет возврат к 5 000 долларов, и эта цифра взята не просто так. Именно там находится 200-недельная скользящая средняя. Этот технический индикатор служил надежной поддержкой на протяжении всей крипто-зимы 2018 года, когда Биткоин упал до своего минимума 3 200 долларов.

        Так же стоит отметить, что 50-недельная скользящая средняя уже пробита ценой на прошлой неделе.

        Недельный график BTC

        Если этот паттерн повторится, цена BTC может вернуться к этой поддержке на уровне 5 000 долларов и держаться там до того момента, пока не произойдет какое-либо положительное событие фундаментального характера. На данный момент это худший сценарий для цены Биткоина, но мы уже проходили через это и нам не привыкать.

        Как считаете, опустится ли цена Биткоина в этом году до 5 000 долларов? Оставляйте свои комментарии и делитесь мнениями ниже.

        просто парень
        просто парень
        уже научены всеми этими моментами. что биткоины надо держать и не сливать ни при какой цене, раз что по 100к продавать, я так и хочу сделать, буду держать до последнего)))
        25 ноября 2019
        kapitalist
        не люблю спекулияции, я купил и держу, hodl hodl hodl!!))) но т.к. тренд реально нисходящий, думаю что пока о росте думать рано. просто холдите и не продавайте.
        25 ноября 2019
        master-btc
        master-btc
        Не знаю кто как, я еще на 9000 биток слил, не понравилась мне свеча с хвостом и огромным объемом. не зря слил) падение точно продолжится, не знаю как будет, но с такими темпами и 3-4 снова можем увидеть.
        25 ноября 2019
