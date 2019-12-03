Почему налог на наследство может создать проблемы для держателей Биткоинов и криптовалют?

Когда вас не станет, передача ваших Биткоинов родственникам может привести к тому, что они получат налоговую накладную. По закону Биткоин считается собственностью, а не валютой (не везде).

Таким образом, Биткоин имеет налог на прирост капитала, а также налог на наследство, который должен быть оплачен получателем наследства. Вы можете заплатить до 40% от стоимости полученного наследства в качестве налога.

Новые рекомендации IRS и тысячи писем, которые агентство отправило держателям криптовалют показывают, что налоги на криптовалюту не следует воспринимать легкомысленно. Большая часть Биткоинов пропадет навсегда, когда их владельцы умрут. Но те монеты, которые останутся, будут облагаться налогом, если их стоимость будет превышать определенный порог. Это называется налогом на наследство (или «налогом на смерть»).

Итак, что же такое налог на наследство? Проще говоря, налог на наследство — это налог, уплачиваемый физическим лицом на деньги или имущество, полученное в наследство. Это не следует путать с налогом на недвижимость, хотя в некоторых странах данный налог одинаков, и этот термин используется взаимозаменяемо. Налог на наследство может стать серьезной проблемой, если есть вероятность, что вы можете получить наследство в Биткоинах в ближайшее время, скажем, от дальнего родственника.

Налог на наследство на реальном примере

Давайте поговорим о судебном «сражении» между австралийским изобретателем и ученым Крейгом Райтом и братом его покойного партнера Айра Клейманом. Дело сосредоточено на предполагаемой краже 10 миллиардов долларов Райтом у его покойного делового партнера Дейва Клеймана. Принимая решение в пользу Айры, Крэйг должен заплатить половину этой суммы или 5 миллиардов в BTC. Это звучит довольно просто, но есть подвох, и это — налог на наследство.

Айра должен получить 5 миллиардов австралийских долларов, а налог на наследство в криптовалюте в Австралии составляет колоссальные 40%. Единственный способ, с помощью которого Айра может избежать необходимости продавать огромную часть BTC, чтобы заплатить этот налог, — это найти 2 миллиарда долларов. Если у него нет таких денег, ему придется продать огромное количество BTC, что, по мнению некоторых, может привести к краху рынка.

Вся эта ситуация проливает свет на проблемы, с которыми могут столкнуться держатели Биткоинов, если они планируют передать их членам семьи в наследство. Вам необходимо знать закон и как он применяется к криптовалютам. Разные страны мира используют разные методы налогообложения, когда речь идет о наследовании. В зависимости от того, где вы находитесь, вам нужно будет ознакомиться с законами и способами их применения.

Как налог на наследство применяется к Биткоину?

Когда вы получаете Биткоины в качестве наследства, вы должны объявить стоимость монет такой, какой она была на момент их получения, и уплатить все налоги на эту сумму. Многие люди считают, что налогообложение криптовалют не очень исследовано, и лучше всего обратиться за советом, прежде чем погружаться во все это. Законы о наследстве в США весьма отличаются от законов в Австралии. Углубленное изучение того, как эти страны и соответствующие агентства ведут себя в отношении налога на наследство, является мудрым шагом.

В большинстве стран, включая США, все, о чем вам действительно нужно беспокоиться, это о налоге на прирост капитала. В восточной части мира очень немногие страны ввели законы, облагающие налогом криптовалюты. Китай, который, пожалуй, является крупнейшим рынком криптовалют, выбирает между разными монетами, но ориентируется больше на стабильные. По мере того, как правила станут более ясными, вероятно, появятся более строгие законы для решения проблемы налогообложения.

Суть налогов на криптовалюты

Передача ваших цифровых активов — это серьезный бизнес, и вам необходимо понимать налоговые законы, касающиеся наследования в вашем регионе. Вы должны полностью понимать правила, регулирующие наследование ваших Биткоинов.

Возвращаясь к делу Клеймана, Айра, вероятно, столкнется с налоговыми проблемами, связанными с наследованием. Биткоин очень нестабилен, и его ценность трудно измерить. Легко видеть, что наличие Биткоинов или монет любого другого типа может привести к налоговым ошибкам, если вы не будете осторожны.

Заключение

Важно, чтобы вы знали о налоговых законах на наследство в вашей стране, в зависимости от того, какие у вас планы на вашу криптовалюту. Никто не застрахован от несчастных случаев и будет очень обидно, если большая сумма в Биткоинах будет утеряна навсегда вместо того, чтобы быть переданной и полезной вашим родным и близким.

Смотрите также:

Живой график криптовалют

Рейтинг криптовалют

Что нужно криптовалютам для массового внедрения

Динамика криптовалют