Gráfico de criptomonedas en vivo en línea

Gráfico de criptomonedas en vivo de TradingView

Gráficos de criptomonedas: cómo leer

Los intercambios que venden valores operan de la misma manera que las plataformas enfocadas en el comercio de criptomonedas. Si usted es un comerciante experimentado en el sentido clásico de este término, no le llevará mucho tiempo comprender el gráfico de las criptomonedas , por ejemplo, el mismo BTC. Los problemas amenazan a los jugadores novatos. Corren el riesgo de perder dinero. Requiere la capacidad de descifrar gráficos de precios en relación con las criptomonedas. Sin el conocimiento de las mismas velas japonesas, no se puede contar con el éxito de las transacciones con dinero digital.

Los gráficos de acciones son importantes. Con su ayuda, los cambios de precios son más claros. La imagen gana en el contexto de información en forma de texto o números. A través de la visualización, es fácil ver cómo se comportan los comerciantes y cuál es el equilibrio de poder. Como resultado, esto le permite predecir qué tan alta será la rentabilidad de la transacción.

Tipos de gráficos

Hay tres tipos principales de visualización del valor de los activos: velas japonesas, barras y líneas. Los dos primeros se forman para un período específico, cuando se tienen en cuenta los precios al inicio y al final del período de tiempo seleccionado. Esto se refiere a precios mínimos y máximos. En cuanto al gráfico lineal, difiere de este esquema de construcción de imágenes. En relación con esto, solo se utiliza una información: los precios de cierre.

Los gráficos en cuestión registran cómo se actualiza el precio durante un período específico, medido en minutos, días o meses, incluido un año. En las bolsas de valores hay una competencia constante. El precio está siendo sacudido por alcistas y bajistas. El dominio de unos sobre otros mueve la curva gráfica hacia arriba o hacia abajo. Cualquiera de los picos implica la conclusión de una gran cantidad de transacciones. Si el precio sube, esto aumenta la rentabilidad de algunos comerciantes y provoca pérdidas para otros jugadores.

En este sentido , el precio de las criptomonedas, cuyo gráfico online está construido de esta manera, puede percibirse como un reflejo de las emociones humanas. El miedo, la desesperación, la codicia y la esperanza de la gente son cosas que contribuyen a los cambios en los valores de los activos.

velas japonesas

La aparición de esta carta está asociada con el siglo XVII y con el japonés Munehisa Homma. Ya entonces existían intercambios de alimentos. Este comerciante de arroz inventó un gráfico de intervalos llamado velas japonesas. Esta visualización de los valores de los activos ha ganado una popularidad significativa en el comercio actual.

Un gráfico regular de criptomonedas en tiempo real no proporciona la comodidad necesaria para monitorear los precios. Con los candelabros japoneses la cosa es diferente. Se utiliza la división de tiempo por intervalos. Esto conduce a una mejor comprensión de la situación en su conjunto, lo que ayuda a determinar la tendencia.

El siguiente cuadro muestra 1 día. El tamaño del intervalo está determinado por 1 hora. El color de un rectángulo particular indica cuán diferente fue el precio de apertura en relación con el precio de cierre.

Cómo leer

El cuerpo de la vela es el precio del activo en su mínimo y máximo. Considere la fecha 8 de enero en el cuadro propuesto. Se puede observar que en el horario de 22:00 a 23:00 el máximo alcanzó $958,21954 y el mínimo alcanzó $922,84726. El precio de BTC al comienzo de la hora era de $935,00001. Al final del período de tiempo analizado, la tasa se fijó en $956,99000. Esto resultó en que el cuerpo de la figura fuera de color verde.

Las líneas que se extienden verticalmente desde las velas se llaman sombras. Fueron la razón por la cual este tipo de gráfico de criptomonedas en vivo obtuvo su nombre. Me recordó a la mecha de una vela real. La longitud de dichas líneas determina las perspectivas de la tendencia para el próximo período de tiempo. Si la sombra superior es más larga que la sombra inferior, entonces puede contar con un mayor crecimiento de la tendencia. La situación opuesta, caracterizada por una parte superior corta y una parte inferior larga, sirve como señal de que el tipo de cambio caerá.

Para estudiar los gráficos, debes prestar atención a los siguientes parámetros:

período;

volumen;

precio.

El estudio del cronograma debe reducirse a determinar el equilibrio entre los componentes en forma de oferta y demanda. El eje vertical muestra el precio de un activo durante un período específico y el eje horizontal muestra el número de transacciones (volumen). Se analiza una criptomoneda cuyo gráfico de precios se correlaciona con los parámetros de su volumen y precio. Como resultado, queda claro qué calcular y cómo cambia el saldo mencionado anteriormente. Se garantiza que tomará una posición rentable incluso antes de que el precio suba o baje.

Ejemplo de lectura

El mercado se ha abierto. El precio bajó, lo que se convirtió en una maniobra fraudulenta. Los osos sufrieron una pérdida. El enorme volumen de compras contribuyó a que los vendedores entraran en números rojos. El gráfico es mayoritariamente verde. Se manifiesta una señal alcista: los activos se compran a precios de mercado. Después del nivel 80300, la ruptura se reduce. Las nuevas subidas se caracterizan por aumentos de precios menores. Los osos están contraatacando. A las 9.45 comienza el movimiento a la baja. A las 10:16, la flecha azul muestra una vela en el gráfico. No se ha logrado el crecimiento requerido. La iniciativa de los compradores resultó insuficiente. La flecha roja indica que necesita abrir una posición corta. Aparecen signos de actividad bajista que justifican una venta. Prevalece el volumen de ventas. Hay una alta probabilidad de caer. Se abre un corto, por ejemplo, en 80100, donde el objetivo es 79500 y el stop es 80250. Los compradores crean las condiciones para una subida.

La transacción considerada tiene potencial, caracterizado por lo siguiente: beneficio – 600, pérdidas probables – 150. La proporción es 1:4. Cuando se aplica a un acuerdo que apunta a una conclusión exitosa, esto es algo bueno.

Para adquirir habilidades de lectura del mercado, utilice un gráfico de criptomonedas en línea y una hoja de papel. Cierra la parte de la derecha y luego comienza a mover la hoja en la misma dirección. Correlaciona la apertura gradual del gráfico con tus conclusiones sobre la esencia de los procesos analizados.