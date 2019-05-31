Почему начал расти Bitcoin? Прогноз на 2019 год

Еще с далекого 2009 года первая криптовалюта Bitcoin имела массу взлетов и падений. Однако конец 2017 года и начало 2018, стали самыми обсуждаемыми на данный момент в истории Bitcoin.

Такое внимание вызвано прежде всего тем, что к концу 2017 года про Bitcoin можно было услышать если не на каждом шагу, то даже в тесной маршрутке. В декабре 2017 года криптовалюта достигла своих рекордных значений в 20 000$ за 1BTC. И только самый ленивый не обсуждал эту тему с друзьями, не представлял каким богатым он бы мог стать, купив десяток - другой Биткоинов несколько лет назад или даже инвестировав кругленькую сумму всего 3-4 месяца назад, увеличив тем самым свой капитал в несколько раз за столь короткий период.

О Bitcoin говорили все, но как и бывает, практически в 100% таких случаев, в трейдинге, если о какой-то инвестиционной идеи начинают говорить даже те, кто раньше был крайне далек от этого, значит их скоро «будут брить». Так и случилось 17 декабря 2017 года, когда Bitcoin достиг своего исторического максимума и сразу после этого начал свое стремительное падение вниз. Многие изначально пытались связать это с предстоящим Китайским Новым Годом (у Китайских инвесторов на тот момент была сосредоточена самая большая часть BTC), якобы инвесторы фиксируют прибыль в преддверии праздников… но праздники прошли, а Bitcoin продолжал падать. Позже начали говорить о давно назревающей коррекции, но когда цена Биктоина упала в три раза меньше чем за месяц, началась настоящая паника. Все попытки роста Bitcoin оставались безуспешными и уже в марте 2018 года, на графике Bitcoin сформировалась самая страшная для актива фигура тех.анализа «Крест смерти»

«Крест смерти» в трейдинге, ничто иное как пересечение двух скользящих средних на дневном графике, более короткой с периодом 50 и более длинной с периодом 200. Такое пересечение 50 скользящей средней сверху вниз 200ой, трейдеры воспринимают как крайне сильный сигнал к падению актива.

И так и случилось c Bitcoin, после своего феноменального роста к 20000$ за 1BTC, криптовалюта обвалилась почти до 3000$, чем практически полностью разорила массу «псевдо инвесторов», услышавших о Bitcoin где-то в переходе и купивших его на максимальных значениях. Весь 2018 год криптовалюта стремительно падала вниз.

Почему Bitcoin начал расти в 2019 году

Как и в случае с большой популярностью Bitcoin к концу 2017 года, в конце 2018 года, практически в те же дни декабря, криптовалюта достигла своих минимальных значений в 3200$ и о Биткоине заговорили уже в обратном контексте.

Пузырь лопнул и у валюты нет никакого обеспечения, что вся ее стоимость формируется лишь спросом и предложением и цена спокойно может упасть до 1$ за 1BTC.

Пока эти новости активно обсуждались в СМИ, умные инвесторы набирали позиции у минимальных значений криптовалюты

И уже в апреле 2019 года криптовалюта показала свой первый значительный рост, после чего сформировав диаметрально противоположный «кресту смерти» сигнал «золотое пересечение»

Золотое пересечение – в трейдинге обозначает пересечение на дневном графике, 50ой скользящей средней 200ю, снизу вверх. Что является крайне сильным сигналом у трейдеров к росту актива.

Такой сигнал для роста криптовалюты, а так же массовое внедрение блокчейн технологий в различные сферы жизни, оживил массу трейдеров желающих быстро преумножить свой капитал. За счет высокой волатильности Bitcoin и прошлых быстрых скачков криптовалюты, уже к маю месяцу, инвесторы купившие Bitcoin увеличили свой капитал практически вдвое

После чего свою эстафету перехватили и СМИ, в частности самая крупная социальная сеть Facebook объявила о возобновлении возможности рекламы криптовалют и блокчейн технологий на своей рекламной платформе

Как известно «реклама - двигатель торговли» и в случае с Bitcoin это не стало исключением, возобновление масштабных рекламных компаний с привлечением новых инвесторов в индустрию криптовалют, дали очередной значительный рост Bitcoin до 9000$ к концу мая 2019 года.

Прогноз цены Bitcoin на 2019 год

По всем прогнозам и потенциалам технологий блокчейн, на этом рост цены биткоина не остановиться, и возможно уже к концу 2019 года мы сможем увидеть новые максимумы его стоимости.

