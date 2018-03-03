        Обзор брокера Cryptobitup

        Брокер криптовалют Cryptobitup. Мошенники!

        Брокер Cryptobit отзывы

        Cryptobitup краткий отзыв

        Cryptobitup — молодая компания, которая предоставляет возможность трейдерам торговать криптовалютой по выгодной цене. Также для всех пользователей есть возможность открытия кошелька для облачного майнинга криптовалют.

        Регистрация не рекомендуется!

        ОСТОРОЖНО! Брокер НЕ выводит деньги клиентам!

        Cryptobitup отзывы
         

        инвестиции в криптовалюту

        О компании:

        Cryptobitup – компания, которая предлагает инновационные направления инвестиции в стремительно развивающийся финансовый рынок. Данная компания представляет собой спецотдел, сотрудники которого обладают знаниями, умениями и навыками, касающимися динамичного рынка криптовалют.

        Регуляция: Financial Market Relations Regulation Center (Россия). National Bank of Georgia (Грузия)

         

        Cryptobitup предлагает несколько способов получения дохода от криптовалют:

        1.Облачный майнинг 

        Сегодня майнинг биткоинов своими силами давно перестал быть прибыльным. Его добыча невероятно усложнилась. Поэтому компания собрала ферму с передовым и мощным оборудованием. По стоимости обычным людям оно недоступно. Любой пользователь может арендовать оборудование по низкой цене и добывать на нем биткоины, так как тарифы на электроэнергию значительно снижены.

        Арендовать оборудование не рекомендуется!
         

        Типы счетов

         
        Крипто платформа

        2.Онлайн-платформа: активное инвестирование

        Компания предлагает прибыльный способ заработка на криптоденьгах. Она выпустила тщательно продуманную и разработанную платформу, которая позволяет мгновенно продавать или покупать валюту по текущим котировкам. Активное инвестирование на платформе компании позволяет пользователям получать деньги и с падения, и с роста цены криптовалюты.

        Открывать счет не рекомендуется!
         

        Типы счетов

         

        Основные цели компании Cryptobitup

        1.Развитие

        Еще на заре роста популярности биткоина и возникновения новых криптовалют компания понимала, что именно на этом будет строиться будущее экономики стран мира. Действительно, сегодня все к этому и идет. Cryptobitup позволяет поддерживать стабильность и развитие криптовалюты, а также предоставлять любому желающему возможность получить с нее прибыль.
        2.Перспективы

        Биткоины и другие криптовалюты набирают популярность и становятся более востребованными ежедневно. Множество самых обычных людей смогли построить на них целое состояние. Сегодня криптовалюты невероятно популярны. Нельзя медлить – нужно вкладываться в них прямо сейчас, чтобы успеть урвать свою долю богатства.
        3.Возможности

        Данная компания – часть холдинга World Invest Group (известного инвестиционного фонда). Она регулярно получает самую последнюю информацию с различных рынков. Обрабатывая огромный объем данных, она повышает эффективность инвестирования в криптовалюты. Компания верит, что знания – это сила.
        4.Команда

        Компания осознает, что результат зависит от слаженной и своевременной работы высококлассных специалистов. Совокупность профессионалов, каждый из которых – гуру в своей области, позволяет получать высочайший результат. Клиентами компании являются организации, фонды и физические лица, которым близок данный подход.
        5.Опыт

        Преимущества сервиса – огромный опыт работы на рынке акций, недвижимости, бриллиантов, на фондовом рынке. В результате компания способна мгновенно сориентироваться в ежедневно меняющемся крипто-мире, который постоянно увеличивается.

        Главная цель компании – это получение прибыли клиентом
         

        Преимущества компании

        1.Банкинг

        Cryptobitup представляет собой совершенную альтернативу банковским счетам: теперь отсутствуют скрытые комиссии, гигантские тарифы на международные переводы и сложные финансовые процедуры. Имеются все преимущества банкинга в режиме онлайн, однако работа с финансами гораздо более упрощенная. Регистрация занимает 1-2 минуты, комиссии отсутствуют. Благодаря данной компании можно стать управляющим своими финансами.

        cryptobitup

        2.Вывод заработанных криптовалют

        Выводить криптовалюту можно в евро и долларах. Поэтому на выбор пользователя – получение прибыли в виде криптовалюты и стандартных расчетных единиц.

        Средства выводятся на банковские карты VISA и MasterCard, банковским переводом, системой SWIFT. Для жителей европейских стран действует SEPA.

        cryptobitup

        3.Доступ по всему миру

        С Cryptobitup у пользователей исчезают границы развития их бизнеса. Они получают возможность проводить международные переводы, оплачивая минимальную комиссию. Особая система расчетов полностью защищена от хакерских атак и невероятно проста в понимании. Присоединяйтесь к компании, чтобы быстро и легко развить свой бизнес, прямо сейчас.

        cryptobitup

        4.100% автоматизированная система

        Все операции проводятся в кратчайшие сроки и с соблюдением строжайших мер безопасности.

        Чтобы оценить преимущества сервиса, пройдите легкую процедуру регистрации, после чего вам станут доступны снятие денежных средств и их перевод по всему миру. Не откладывайте работу по повышению своего благосостояния ни на минуту.

        ОТКРЫВАТЬ СЧЕТ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

        Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

         

        Cryptobitup отзывы

        ИГОРЬ
        Полный лохотрон. Полмесяца уговаривали увеличить депозит,ещё неделю скинули сумму для увеличения депозита с предложением помочь взять кредит.Когда уговорить не удалось попросили подтвердить что я снимаю с них ответственность при потере денег.Вывести депозит под разными предлогами не дали.Через 10 минут на счету осталось 30 $.Кто хочет потерять деньги нет лучшего способа чем зарегистрироваться Cryptobitup.
        23 мая 2019
        Руслан
        Ребят как вернуть деньги от брокера??? помогите! на связь не выходят, завели деньги с кредита и теперь сливают только, а деньги вывести не дают (((
        11 апреля 2019
        Светлана
        Это контора обман. Расстреляла бы этих гадов, и жалко бы не было, сколько они принесли горя мне , и многим другим.
        02 ноября 2018
        Сергей
        Написал жалобу на criptobitup ругулятору FMRRC. Надеюсь FMRRC действительно является регулятором этого лохотрона и они прикроют их лавочку.
        12 октября 2018
        Victims of Cryptobitup
        ZDRAVSTVUYTE KAGDA ZAVERSHITSA OBNAVLENIYA V KRYPTOBITUP I YA SMAGU VAYTI NA MAYU PLATFORMU.
        Nikolay, очень не советуем продолжать сотрудничество с Cryptobitup. Если называть вещи своими именами, то эта "биржа" - преступное сообщество людей (предположительно, они базируются на Украине), которые «разводят лохов» без всяких намерений отдавать потом деньги. Однако, они все-таки оставляют следы. Где-то прощупался IP, где-то телефон, где-то «аналитик» случайно нажал на трансляцию видео в скайп… - многие эти вещи уже записаны и учтены. Но, работа по разоблачению, поимке и наказанию этой преступной группировки предстоит большая, и требуется помощь и свидетельства всех тех, кто пострадал от действий мошенников. Если есть желание помочь и (вероятно, это все-таки возможно) хотя бы попробовать вернуть свои деньги, подпишитесь на страницу Victims of the Cryptobitup в Facebook (https://www.facebook.com/cryptobitup.biz), опишите в публикации свою ситуацию и пришлите все материалы, свидетельствующие о мошенническом характере деятельности этой группы лиц (прежде всего скрины с их сайта), по адресу victimsofcryptobitup@gmail.com).
        06 сентября 2018
        Victims of Cryptobitup
        Платформа CRYPTOBITUP - это чистой воды развод на деньги. Вложил около 12000 рублей. Немного поторговал, поднялся до 30000 рублей. КОГДА ДЕЛО ДОШЛО ДО ВЫВОДА ДЕНЕГ, МНЕ НЕ УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ НИ КОПЕЙКИ. ПРИ ЧЕМ С БАЛАНСА ДЕНЬГИ УШЛИ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОБЩЕНИЕ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЕТ НИКАКОГО. А СЕЙЧАС ВООБЩЕ НЕ МОГУ ЗАЙТИ В СВОЙ ПРОФИЛЬ, ЕГО ТУПО УДАЛИЛИ!!! У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ СКРИНЫ ИЗ ЛК, ЕСТЬ СКРИНЫ ОБЩЕНИЯ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, ЕСТЬ ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ С ТРЕЙДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ПРОСТО В УШИ СС*Т ВСЕМ, ЛИШЬ БЫ ПОБОЛЬШЕ ТУДА ВЛИЛИ ДЕНЕГ!! НЕ ВЕДИТЕСЬ, НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В ЭТОТ ЛОХОТРОН!!!
        Дмитрий Гилев, к сожалению, Вы не первый пострадавший от мошеннических действий этой "биржи". Трудно даже представить, сколько денег они получили таким образом за год своего существования. Поставлено все на широкую ногу - вплоть до написания психологически выверенных скриптов для общения с жертвами. Давайте называть вещи своими именами. Cryptobitup - это преступное сообщество людей (предположительно, они базируются на Украине), которые "разводят лохов" без всяких намерений отдавать потом деньги. Однако, они все-таки оставляют следы. Где-то прощупался IP, где-то телефон, где-то "аналитик" случайно нажал на трансляцию видео в скайп... - многие эти вещи уже записаны и учтены. Работа по разоблачению, поимке и наказанию этой преступной группировки предстоит большая, и требуется помощь всех тех, кто пострадал от действий мошенников. Если есть желание помочь и (вероятно, это все-таки возможно) хотя бы попробовать вернуть свои деньги, подпишитесь на страницу Victims of the Cryptobitup в Facebook (http://www.facebook.com/cryptobitup.biz), опишите в публикации свою ситуацию и пришлите все материалы, свидетельствующие о мошенническом характере деятельности этой группы лиц (прежде всего скрины с их сайта), по адресу victimsofcryptobitup@gmail.com).
        06 сентября 2018
        Михаил
        Здравствуйте. На платформе Criptobitup 3й месяц-вывод средств не дают-подставили под кредит и заблокировали вход на платформу-это нормально-сперва был аналитик Сергей Субилин-его работа, потом он благополучно якобы уехал Италию, сменила Алла Барских с предложением внести 26 тысяч долларов, потом сказала будем работать и забыла. Что предлагаете-заявление в полицию о интернет-vошенничестве?
        22 августа 2018
        Дмитрий Гилев
        Платформа CRYPTOBITUP - это чистой воды развод на деньги. Вложил около 12000 рублей. Немного поторговал, поднялся до 30000 рублей. КОГДА ДЕЛО ДОШЛО ДО ВЫВОДА ДЕНЕГ, МНЕ НЕ УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ НИ КОПЕЙКИ. ПРИ ЧЕМ С БАЛАНСА ДЕНЬГИ УШЛИ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОБЩЕНИЕ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЕТ НИКАКОГО. А СЕЙЧАС ВООБЩЕ НЕ МОГУ ЗАЙТИ В СВОЙ ПРОФИЛЬ, ЕГО ТУПО УДАЛИЛИ!!! У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ СКРИНЫ ИЗ ЛК, ЕСТЬ СКРИНЫ ОБЩЕНИЯ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, ЕСТЬ ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ С ТРЕЙДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ПРОСТО В УШИ СС*Т ВСЕМ, ЛИШЬ БЫ ПОБОЛЬШЕ ТУДА ВЛИЛИ ДЕНЕГ!! НЕ ВЕДИТЕСЬ, НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В ЭТОТ ЛОХОТРОН!!!
        20 августа 2018
        Nikolay
        ZDRAVSTVUYTE KAGDA ZAVERSHITSA OBNAVLENIYA V KRYPTOBITUP I YA SMAGU VAYTI NA MAYU PLATFORMU.
        12 августа 2018
        Елена
        РАЗВОД! НЕ вкладывайте деньги на эту биржу, чистое кидалово
        29 июля 2018
        Кирилл
        Кирилл
        Только выкачивают деньги с меня, по сути сделки дальше сайта не идут никуда, кидалово
        09 июля 2018
        Анатолий
        Леша, да, брокер отличный, сам на нем торгую
        19 июня 2018
        Леша
        хороший брокер для криптовалюты
        19 июня 2018
        Юрий
        стартовый депозит не такой уж большой, можно начать попробовать что из себя брокер представляет
        10 июня 2018
        Walker
        Я только недавно узнала о криптовалютах, решила попробовать себя в трейдинге. Когда искала куда бы вложить свои деньги, наткнулась на компанию Криптобитап. Что сразу выделило её среди подобных - это то, что их деятельность официально регулируется FMRRC и нац. банком Грузии. Пройдя верификацию и открыв счёт была приятно удивлена количеством предлагаемых для торговли пар, чуть ли не самый большой список из тех, что я встречала на других биржах. На данный момент, я ни разу не пожалела, что остановила свой выбор именно на этой компании. Единственное, что пока отнесу к отрицательной стороне - это то, что вывод возможен только тем способом, через который происходил ввод средств. Не пойму, с чем связано подобное ограничение. Если я вводила, допустим, в крипте, а вывести хочу банковским переводом или на карту, то здесь я сделать этого не могу. Приходится искать обменник. Надеюсь, что в будущем учтут мои пожелания и добавят возможность вывода по другим направлениям, а не только по тем, через которые пополняла счёт.
        08 июня 2018
        Аркадий
        пока все устраивает, месяц торгую, платформа нравится, первую сумму уже вывел
        06 июня 2018
        Арсэн
        хороший брокер, стабильные выплаты, я считаю главное у брокера это надежность
        04 июня 2018
        Фидель
        брокер великолепен, все устраивает, а главное не мошенничества, деньги выводят
        03 июня 2018
        Вано
        Вы точно про Криптобитап? У них же минимальный пакет в 500 баксов. Откуда вы взяли суммы в 170-250 долларов? Я с мая там торгую, никакого принуждения с их стороны не было к обучению/торговле. Хочешь - на сайте много аналитических и обучающих материалов, бери и обучайся. Ну и вебинары частенько проходят, за спиной никто с калашом не стоит и не бдит, обучаюсь я или нет. Верификация действительно занимает несколько дней, но оправдывают это тем, что требует их регулятор в России. И не пойму, что значит поучавствовать в пампе? Такое, если и предлагают, то людям с капиталом побольше вашего на несколько порядков. Поэтому считаю, что вы или неправильно что-то поняли, или попали на мошенников, прикрывающихся похожим названием. В моём случае, всё спокойно ввожу и вывожу, точнее вводил 1 раз, когда открывал депозит, 2 раза выводил уже. Никто не приставал со своими просьбами, к тому же и такими идиотскими как у вас. Единственное, с кем общался - с личным брокером Аней Лебединской, но там инициатива была с моей стороны, и она просто дала советы, ни к чему не обязывая. Кстати, в большинстве своём верные. Лично я пока всем доволен и с мошенничеством не сталкивался.
        02 июня 2018
        Дмитрий
        Решил изучить как работает крипто биржа, в группе вк предложили обучение и предложили его проходить на площадке cryptobituo.com . Отзывов в интернете не нашел, нашел пару видео где говорилось о том, что биржа есть в списке http://investing.com , ничего не понимая в этом решил рискнуть, осознавая, что могу потерять деньги. Вход на биржу был около 250$, после того как зарегистрировался cryptobituo.com , ко мне позвонили и супер доброжелательно предложили помочь с вводом денег на площадку. В своем распоряжение имел около 170$, человек по телефону что-то не понятно объяснял про вступление в общий пакет и участие в общих выкупах альткоинов,о прохождение обучение и помощи в купле продаже крипты. Скажу честно, что для меня тема не изведанная и я мало понимал, о чем речь. Условия было, что я должен был внести 250$ за раз, я дал понять, что я имею в наличии только 170$. Мне предложили ввести их и самостоятельно заниматься куплей-продажей. После того, как я это сделал, выяснилось, что меня все таки внесли в неясный список на "обучение" и площадка для меня не доступна и мой счет "заморожен", вывести деньги я не могу сейчас, лишь пополнив его на нужную сумму до 250$, после этого я могу начаться продавать-покупать вместе с опытном трейдером или вывести все свои деньги. Мне на протяжении нескольких недель звонили, напоминали об этом, предлагали пополнить счет и получить надбавку к счету или поучаствовать в пампе. В какой то момент в моей распоряжении появились свободные деньги и я решил попробовать дополнить свой счет до нужной суммы и уже решить, обучаться или выводить деньги. Скажу честно, что я примерно понимал, что скорее всего площадка левая, это было понятно по той кривизне, как она была сделано, вылетал личный кабинет, не было интуитивно понимание, что нужно делать и кривая верстка блоков, но я решил попробовать. Так вот, я пополнил свой счет до 250$, мне обещали по бонусами надбавку, только сегодня и только сейчас) Далее нужно было пройти верификация, заняла около нескольких дней. После этого тишина, пару раз ответили на сообщения, что перезвонят, так и не перезвонили, надбавки никакой не было. Подождав две недели, были другие дела, я решил вывести деньги. Заполнил форму, прямого вывода нет, условно пишешь, что хочешь вывести деньги и мне перезвонили, извинились, что забыли про меня на две недели и предложили начать торговать. До этого я разговаривал с парнем, сейчас была девушка, со словами, что портфель с клиентами ушел к ней от прошлого трейдера и у них были проблемы и они не выходили на связь. Начала предлагать попробовать поторговать, но когда я дал понять, что мне все это не интересно и я хочу вывести деньги, быстро пробормотав, что вроде: "ну и ладно, пока" бросила трубку. В чате мне сказали, что трейдер не занимается этими вопросами и со мной свяжется тех поддержка, они то мне и помогут вывести деньги, спросил когда они мне позвонят, ответили: "Ожадайте") Прошло уже 3-4 дня, в чате тишина, на звонки не отвечают.
        30 мая 2018
