Обзор брокера бинарных опционов Binotrade

Binotrade краткий отзыв Binotrade — это молодой, но уже достаточно успешный брокер, который отличается клиентоориентированностью и технологичностью. Компания начала свою деятельность в начале 2018 года. В создании и запуске Binotrade принимали участие профессиональные трейдеры и финансовые аналитики. Сайт брокера Binotrade отзывы

Преимущества брокера Binotrade

Ориентация на клиента и его потребности – это двигатель деятельности брокера. Из информации на сайте Binotrade можно сделать вывод, что компания старается быть максимально лояльной к клиенту. Об этом говорят следующие факты:

Минимальный депозит составляет $10 или 300р;

Минимальная стоимость сделки – $1;

Наличие персонального менеджера;

Бесплатные обучающие материалы;

Быстрые и безопасные пополнение и вывод средств;

Верификация данных клиента во избежание мошенничества;

Индивидуальные предложения трейдерам.

Регистрация на Binotrade

Так как брокер ориентируется на клиента, то на сайте предложено несколько способов регистрации – классический способ с вводом логина и пароля; регистрация через социальные сети (VKontakte, OK, Yandex, Facebook и т.д.); по номеру мобильного телефона.

Пополнение счета на сайте брокера

Как заявляет компания, процесс пополнения счета занимает всего несколько минут. Скорость пополнения, на самом деле, зависит от скорости работы интернет соединения со стороны пользователя и оперативности работы платежной системы.

Процесс делится на несколько шагов:

Выбор валюты счета – USD или RUB;

Ввод суммы пополнения (можно также выбрать из предложенных);

Выбор платежной системы: Visa, MasterCard; Qiwi Wallet; Yandex Money; Альфа банк;

Ввод реквизитов на стороне платежной системы.

Брокер предлагает пользователям бонусы при пополнении счета, но у каждого есть право от них отказаться, просто убрав отметку “Использовать бонус”.

Процесс достаточно прост и понятен. Примечательно, что Binotrade не берет комиссию за какие-либо финансовые операции пользователей.

Верификация пользователей

Верификация – это обязательная общепринятая процедура, которую должен пройти каждый трейдер при выводе средств. Она необходима для установления личности пользователя с целью борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег.

Регистрируясь на сайте, пользователь должен осознавать, что Binotrade руководствуется рекомендациями FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями), поэтому попросит клиента подтвердить свою личность.

Под верификацией подразумевается подтверждение личных и контактных данных в личном кабинете пользователя.

Торговля на платформе брокера Binotrade

К торговле трейдер может приступить сразу после регистрации на сайте Binotrade. Компания предлагает два вида счета – реальный и учебный. Учебный счет служит тренировочной площадкой для оттачивания навыков торговли и апробирования новых стратегий. Прибыль можно получить, торгуя на реальном счете с использованием реальных денежных средств.

Торговый терминал выглядит классическим образом – справа расположено поле для ввода суммы инвестиции, выбор времени экспирации и две основные торговые кнопки – зеленая вверх и красная вниз.

Слева находится навигационное меню пользователя, через которое трейдер может перейти в свой личный кабинет, просмотреть историю торговли, пополнить счет, вывести прибыль и так далее.

Под графиком находится панель с торговыми инструментами и индикаторами. Среди индикаторов имеются:

Скользящие средние

Линии Боллинджера

RSI

Stochastic

MACD и другие.

Мобильность платформы Binotrade

Компания идет в ногу со временем, поэтому разработала удобную мобильную версию как сайта, так и самой платформы, чтобы трейдер мог торговать, даже будучи в дороге или, когда рядом просто нет ноутбука или ПК.

Платформа автоматически адаптируется под устройство пользователя и оснащена удобный меню навигации. Используя смартфон для работы с платформой, пользователь может совершать сделки откуда угодно.

Обучение на сайте брокера

Команда Binotrade разработала серию обучающих материалов для трейдеров разного уровня – от начинающего до профессионального игрока на рынке. Среди материалов можно найти как торговые стратегии, описание индикаторов, так и вводную информацию о мире трейдинга, советы по составлению торгового плана и использованию методик риск менеджмента.

Брокер бинарных опционов Binotrade двигается вперед и находится в процессе разработки новых материалов для своих трейдеров, чтобы предоставлять им исключительно полезную информацию.

Подитожим

Binotrade – это молодой, но успешный и технически подкованный брокер бинарных опционов, который достаточно стремительно вышел на рынок в начале 2018 года. Компания клиентоориентирована, современна и надежна. Кстати, безопасность операций и сохранность средств у Binotrade на очень высоком уровне.

Брокер постоянно разрабатывает и добавляет новые “фишки”, за основу которых берет потребности и трудности своих трейдеров.

