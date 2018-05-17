Обзор брокера бинарных опционов Binotrade

        Обзор брокера Binotrade

        Binotrade — это молодой, но уже достаточно успешный брокер, который отличается клиентоориентированностью и технологичностью. Компания начала свою деятельность в начале 2018 года. В создании и запуске Binotrade принимали участие профессиональные трейдеры и финансовые аналитики.

        Преимущества брокера Binotrade

        Ориентация на клиента и его потребности – это двигатель деятельности брокера. Из информации на сайте Binotrade можно сделать вывод, что компания старается быть максимально лояльной к клиенту. Об этом говорят следующие факты:

        • Минимальный депозит составляет $10 или 300р;
        • Минимальная стоимость сделки – $1;
        • Наличие персонального менеджера;
        • Бесплатные обучающие материалы;
        • Быстрые и безопасные пополнение и вывод средств;
        • Верификация данных клиента во избежание мошенничества;
        • Индивидуальные предложения трейдерам.

        Регистрация на Binotrade

        Так как брокер ориентируется на клиента, то на сайте предложено несколько способов регистрации – классический способ с вводом логина и пароля; регистрация через социальные сети (VKontakte, OK, Yandex, Facebook и т.д.); по номеру мобильного телефона.

        Брокер Бинотрэйд

        Пополнение счета на сайте брокера

        Как заявляет компания, процесс пополнения счета занимает всего несколько минут. Скорость пополнения, на самом деле, зависит от скорости работы интернет соединения со стороны пользователя и оперативности работы платежной системы.

        Процесс делится на несколько шагов:

        • Выбор валюты счета – USD или RUB;
        • Ввод суммы пополнения (можно также выбрать из предложенных);
        • Выбор платежной системы:
          • Visa, MasterCard;
          • Qiwi Wallet;
          • Yandex Money;
          • Альфа банк;
        • Ввод реквизитов на стороне платежной системы.

        Брокер предлагает пользователям бонусы при пополнении счета, но у каждого есть право от них отказаться, просто убрав отметку “Использовать бонус”.

        Пополнение счета Binotrade

        Процесс достаточно прост и понятен. Примечательно, что Binotrade не берет комиссию за какие-либо финансовые операции пользователей.

        Верификация пользователей

        Верификация – это обязательная общепринятая процедура, которую должен пройти каждый трейдер при выводе средств. Она необходима для установления личности пользователя с целью борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег.

        Регистрируясь на сайте, пользователь должен осознавать, что Binotrade руководствуется рекомендациями FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями), поэтому попросит клиента подтвердить свою личность.

        Под верификацией подразумевается  подтверждение личных и контактных данных в личном кабинете пользователя.

        Торговля на платформе брокера Binotrade

        К торговле трейдер может приступить сразу после регистрации на сайте Binotrade. Компания предлагает два вида счета – реальный и учебный. Учебный счет служит тренировочной площадкой для оттачивания навыков торговли и апробирования новых стратегий. Прибыль можно получить, торгуя на реальном счете с использованием реальных денежных средств.

        Торговый терминал выглядит классическим образом – справа расположено поле для ввода суммы инвестиции, выбор времени экспирации и две основные торговые кнопки – зеленая вверх и красная вниз.

        Торговая платформа Binotrade

        Слева находится навигационное меню пользователя, через которое трейдер может перейти в свой личный кабинет, просмотреть историю торговли, пополнить счет, вывести прибыль и так далее.

        Под графиком находится панель с торговыми инструментами и индикаторами. Среди индикаторов имеются:

        • Скользящие средние
        • Линии Боллинджера
        • RSI
        • Stochastic
        • MACD и другие.

        Мобильность платформы Binotrade

        Компания идет в ногу со временем, поэтому разработала удобную мобильную версию как сайта, так и самой платформы, чтобы трейдер мог торговать, даже будучи в дороге или, когда рядом просто нет ноутбука или ПК.

        Мобильное приложение Binotrade

        Платформа автоматически адаптируется под устройство пользователя и оснащена удобный меню навигации. Используя смартфон для работы с платформой, пользователь может совершать сделки откуда угодно.

        Обучение на сайте брокера

        Команда Binotrade разработала серию обучающих материалов для трейдеров разного уровня – от начинающего до профессионального игрока на рынке. Среди материалов можно найти как торговые стратегии, описание индикаторов, так и вводную информацию о мире трейдинга, советы по составлению торгового плана и использованию методик риск менеджмента.

        Брокер бинарных опционов Binotrade двигается вперед и находится в процессе разработки новых материалов для своих трейдеров, чтобы предоставлять им исключительно полезную информацию.

        Подитожим

        Binotrade – это молодой, но успешный и технически подкованный брокер бинарных опционов, который достаточно стремительно вышел на рынок в начале 2018 года. Компания клиентоориентирована, современна и надежна. Кстати, безопасность операций и сохранность средств у Binotrade на очень высоком уровне.

        Брокер постоянно разрабатывает и добавляет новые “фишки”, за основу которых берет потребности и трудности своих трейдеров.

        Binotrade отзывы

        Валентин
        Бинотрейд молод, но показывает результаты не хуже других брокеров, меня все устраивает
        18 июня 2018
        Александр
        бинотрейд хорошо себя показывает, всем рекомендую, мне очень нравится
        11 июня 2018
        Олег
        мне нравится техническая подкованность этого брокера, все продумано до мелочей
        10 июня 2018
        Бенедикт
        молодой уверенный брокер, мне очень понравился,я думаю он конкуренцию составит
        08 июня 2018
        Саша
        новый брокер, много о нем слышал, вот хочу попробовать, потом отпишусь
        06 июня 2018
        Денис
        мне брокер понравился, и платформа неплохая, и технически оснащен, твердая четверочка
        05 июня 2018
        Аркадий
        хороший брокер, хоть и на рынке недавно, платформа отличная
        03 июня 2018
        Марк
        брокер неплохой, мне понравился, все продумано до мелочей
        01 июня 2018
        Дима
        Бинотрэйд неплохой брокер, все грамотно оформлено, пока пользуюсь, все устраивает
        31 мая 2018
        Игорь
        Молодой брокер, начал пользоваться, иногда платформа подтормаживает, но зато технически все продумано, так что на этот маленький минус закрываю глаза
        30 мая 2018
        Андрей
        Сырая платформа, график котировок не совпадает с тем же Олимп Трейд, дорабатывать еще надо, потом посмотрим.
        27 мая 2018
        Иван
        Платформа сильно тормозит, мне не понравился!
        24 мая 2018
        Рома
        Пока новый брокер, думаю с выводом проблем быть не должно)
        21 мая 2018
        Кирилл
        Интересный брокер, надо попробовать не большим депозитом потестить
        20 мая 2018
