Брокер Grand Capital запускает отдельный проект по бинарными опционам

Начиная со 2 апреля 2019 года брокер Форекс и бинарных опционов Grand Capital будет осуществлять торговлю бинарными опционами на отдельном сайте. Ранее все клиенты брокера могли вести торговлю бинарными опционами на основном сайте компании grandcapital.net и в терминале MetaTrader 4, но уже второго апреля все новые клиенты заинтересованные в торговле бинарными опционами будут переадресовываться на новый сайт gcoption.com.

Как заявил генеральный директор компании Grand Capital Станислав Ванеев «Бинарные опционы по-прежнему перспективный продукт и не взирая на частые запреты этой индустрии и критику Форекс трейдеров, данное направление будет непременно развиваться. В пользу этого говорит значительный рост регистраций трейдеров, заинтересованных именно в торговле бинарными опционами. В связи с таким увеличением популярности бинарных опционов нами было принято решение создать отдельный проект, который будет так же называться Grand Capital Option»

Что означает создание нового проекта для трейдеров

Вся информация о бинарных опционах с основного сайта будет перенесена на новый ресурс. Все кто прошел регистрацию и открыл хотя бы один счет для торговли бинарными опционами до 2 апреля 2019 года, могут так же вести торговлю на основном сайте grandcapital.net, а вот все новые клиенты уже будут переадресованы на новый ресурс gcoption.com.

Регистрация на сайте gcoption.com

На новом сайте для клиентов будет предложен облегченный личный кабинет. Что бы войти в личный кабинет на сайте gcoption.com можно использовать свой пароль личного кабинета основного сайта. Любой клиент брокера Grand Capital может авторизоваться на любом сайте компании используя один логин/пароль. Регистрируясь на любом из сайтов, вы будете иметь доступ ко всем ресурсам компании.

Зарегистрироваться на gcoption.com

Брокер Grand Capital уже давно занимает лидирующие позиции как в рейтинге брокеров бинарных опционов, так и в рейтинге брокеров Forex.