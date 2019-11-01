Биткоин. Следующий уровень крипто-принятия

У одного немецкого банка есть оригинальный способ рассказать своим клиентам о самой популярной в мире криптовалюте – Биткоин (BTC). Для этого нужны только две вещи старой школы: ручка и бумага.

Старший экономист и форекс-аналитик в исследовательской группе Bayern LB Мануэль Андерш считает, что «Крипто» – это довольно бессмысленное слово для Департамента экономических исследований (который является частью банка, изучающего BTC), так как Департамент заинтересован в Биткоине исключительно как в альтернативной денежной системе. Также проявляется интерес и к продуктам, построенным поверх BTC в качестве базового слоя, таким как Lightning Network.

«Со стороны клиента существует постоянный интерес к тому, чтобы больше узнать о Биткоине», - говорит экономист. Это корпоративные и институциональные клиенты банка, которые хотят изучить основы Биткоина. Этот интерес побудил исследовательскую группу создать «очень удобный семинар», предназначенный как для новичков, так и для тех, кто хочет расширить свои теоретические знания о криптовалютах с помощью интуитивного и практического опыта», - рассказал аналитик. Интересно, что формат интерактивного семинара, который называется «Опыт работы с Биткоином», позволяет использовать «смесь объяснений и интерактивного моделирования сети Биткоин», чтобы объяснить новичкам основные функции Биткоина с помощью только ручки и бумаги.

«Это всегда весело, и это помогло многим понять основные принципы Биткоина», - говорит Андерш, дополнительно объясняя, как на самом деле работает семинар. Участники выполняют доказательство выполнения работы (proof of work) с первичной факторизацией работы, они создают блокчейн из кусочков бумаги, которые связаны друг с другом. Они также сталкиваются с проблемой того, как найти консенсус о состоянии этой базы данных в децентрализованной сети участников (где узлы – это гистограммы). «Чтобы проиллюстрировать экономические стимулы системы Биткоин, есть также награды за майнинг», - говорит Андерш.

Образовательный процесс по блокчейну

Куски бумаги с буквами A-Z используются как транзакции, и они циркулируют в комнате для узлов, чтобы проверить их в соответствии с установленными правилами, основанными на цветах. Чтобы сделать расчет для доказательства работы, участники сопоставляют буквы и цифры на основе номера буквы в алфавите (например, A = 1, G = 7). После пяти транзакций блок заполняется, и «каждый узел может начать с загадки доказательства выполнения работы, чтобы стать узлом, который может представить свой блок как новый действительный блок для остальной части сети».

Андерш объясняет, что задача доказательства работы – просто выполнить простую факторизацию для суммы транзакций. Смартфоны не разрешается использовать при расчете основных факторов.

«Приятно то, что вы можете многое объяснить, используя простую факторизацию», - говорит экономист. Например:

Корректировка сложности (просто беря число, которое участник должен разложить на множители).

Майнеры ASIC и их последствия (на данный момент разрешается использовать смартфоны)

Это достаточно «неудобно», чтобы показать стоимость расходов.

Поскольку все расчеты связаны с расчетами предыдущего блока, участники быстро понимают, что изменение чего-либо подразумевает огромные затраты (участник должен будет снова выполнить все основные разложения).

«Поскольку все остальные узлы проверяют вычисления, все также понимают, что обман не окупится, и что единственный способ получить вознаграждение – это «сделать работу», - говорит Андерш.

Что говорят клиенты о блокчейн семинарах?

Что касается обратной связи, он говорит, что она очень позитивная и что большинству людей нравится семинар. Если люди заинтересованы в семинаре, он тот, с кем можно связаться, - говорит он, добавляя: «У нас обычно есть 30-минутные сессии после «симуляции», чтобы представить все в «реальном мире Биткоинов».

Андерш рассказывает, что команда связана с оживленной Биткоин-сценой в Мюнхене, и в этом году они провели конференцию «Ценность Биткоинов с цифровыми активами Fidelity» в Банке, которая также была хорошо принята их клиентами.

Что дальше?

Между тем, исследовательский отдел Bayern LB на данный момент предлагает только образовательные услуги, связанные с BTC, но так же изучаются и другие варианты оперативного использования, такие как депозитарные услуги Биткоина (Департаментом, а не банком в целом), в особенности потому, что у банков есть три преимущества, когда они переходят на использование BTC: репутация и доверие, знания в области ИТ-безопасности и физические хранилища для резервного копирования. «Я думаю, что в Европе идет гонка за услуги по хранению Биткоинов», - говорит Андерш. «Первые компании, которые смогут нанять лучших специалистов в криптосфере и создать хорошую репутацию, будут иметь огромное преимущество первопроходцев».

