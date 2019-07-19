Tasa de Bitcoin hoy. Gráfico de tasas de BTC en línea

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Historia del tipo de cambio de Bitcoin desde sus inicios

Cuando Bitcoin apareció por primera vez, su coste por moneda era de 0,008 dólares. La tasa de Bitcoin más alta fue de $ 42,000 (08/01/2021). Durante este tiempo, el rumbo cambió significativamente: hubo muchos altibajos. Hoy Bitcoin está oficialmente reconocido y tiene una alta capitalización.

De 2009 a 2012

Durante este período de tiempo, el precio de esta criptomoneda ha aumentado considerablemente. Muchas personas en todo el mundo han lamentado durante mucho tiempo no haber invertido en Bitcoin en algún momento. Al comienzo de su existencia, era difícil creer que una moneda en el futuro costaría más de un dólar. Imagínese el shock que sintieron cuando vieron que un Bitcoin podía costar miles de dólares.

Bitcoin también es popular porque no le teme a la inflación. Tan pronto como alcance el umbral de 21 millones de monedas, la emisión se detendrá.

La criptomoneda apareció el 5 de octubre de 2009. Ese día, el tipo de cambio de Bitcoin frente al dólar era aproximadamente el siguiente: por 1 dólar se podían comprar más de mil monedas.

La cienmillonésima parte de Bitcoin, Satoshi, aún no existía en ese momento.

Bitcoin no era popular, pero durante ese período comenzaron a aparecer los primeros mineros. El beneficio de esta actividad fue insignificante, por lo que el coste de la electricidad no se amortizó.

2010

También surgieron los primeros intercambios de criptomonedas, uno de los cuales es Dwdollar. Brindó a los usuarios la oportunidad de comprar bitcoins o pagar cualquier bien/servicio en Internet. Entonces ocurrió un incidente curioso: en mayo de 2010, alguien cambió todos sus bitcoins (10 mil monedas) por dólares para pedir una pizza por 25 dólares.

En ese momento, el tipo de cambio de B itcoin era de 0,008 dólares por moneda.

En verano creció significativamente hasta 0,08 dólares, y en invierno su precio fue de 0,5 dólares por moneda.

Así, en tan sólo unos meses, 2 bitcoins ya equivalían a un dólar entero.

2011

A principios de este año, se podía vender 1 Bitcoin por 1 dólar.

En marzo de 2011, el precio de Bitcoin aumentó aproximadamente 30 veces y ascendió a 31,91 dólares por moneda.

Sin embargo, el 12 de junio se produjo el primer shock: el precio cayó a 10 dólares por moneda. Además, Bitcoin se convirtió en el objetivo de muchos estafadores que intentaron piratear las billeteras de los usuarios. Constantemente se producían ataques de piratas informáticos y personas impías se frotaban las palmas de las manos en previsión de un rápido enriquecimiento.

2012

En 2012, se creó el Banco Central de Bitcoin, lo que hizo que la criptomoneda fuera más famosa y popular. Bitcoin se ha convertido parcialmente en una moneda física.

De 2013 a 2016

Estos tres años son la época dorada de Bitcoin. Por supuesto, hubo caídas en el tipo de cambio, pero la moneda se convirtió en líder entre otros análogos del dinero electrónico. El gráfico de precios de bitcoin mostró que la moneda podría alcanzar más de 1.000 dólares.

2013

En la primavera, el precio de Bitcoin aumentó de $75 a $105, pero en octubre se detuvo un intercambio de criptomonedas, como resultado de lo cual el precio cayó. A esto siguió un rápido aumento: por una moneda se podían obtener 700 dólares y, a finales de noviembre, 1242 dólares.

El 80% de todas las transacciones con esta criptomoneda se realizaron en China, por lo que el estado la prohibió en el país. En el invierno de 2013, la tarifa era de 600 dólares.

2014

Este período es conocido por el hecho de que el intercambio TeraExchange realizó por primera vez transacciones a través de un intercambiador oficial. Bitcoin se afianzó en el mercado y se estabilizó (a pesar de la caída del precio a 310 dólares). Comenzaron a surgir diversas plataformas cuyos usuarios compraban, intercambiaban o pagaban bitcoins.

2015

En el invierno de 2015, el tipo de cambio cayó, pero en marzo llegó a ser de 281 dólares por moneda. Luego el tipo de cambio se disparó a 481 dólares (una posible explicación es el uso de Bitcoin en una pirámide financiera en China). Sin embargo, en el invierno de 2015, el tipo de cambio disminuyó y pasó a ser de 355 dólares por moneda.

2016

En 2016, la tasa cayó 50 puntos porque un desarrollador, que posteriormente escribió un artículo devastador sobre Bitcoin, dejó la empresa. En él, afirmó que la empresa se centraba exclusivamente en transacciones chinas. Sin embargo, después de esto, Japón y Sudáfrica reconocieron oficialmente a Bitcoin.

En invierno y principios de primavera, podrías obtener $395 por una moneda, y en abril, $56 más.

En el verano de 2016, la capitalización de las criptomonedas ascendió a 30 mil millones de dólares. El repentino aumento del tipo de cambio se explica por el hecho de que hubo compras masivas de criptomonedas en China.

En septiembre, el precio de Bitcoin comenzó a alcanzar los 600 dólares.

Antes de las vacaciones de Año Nuevo, la tarifa subió a 1.000 dólares.

Tipo de cambio de Bitcoin a rublo en 2017

2017: una “locura” masiva por Bitcoin. La gente comenzó a participar activamente en la minería y a invertir en criptomonedas, lo que provocó una explosión en la popularidad de Bitcoin.

En 2017, la tasa fue de más de $19,666 por moneda.

Bitcoin podría usarse para pagar bienes y servicios, realizar compras en Internet y utilizarlo para transacciones de divisas.

El tipo de cambio máximo de Bitcoin en ese momento (el gráfico se disparó bruscamente) era de 19.665 dólares.

2018

En el invierno de 2018, el interés en Bitcoin comenzó a desvanecerse gradualmente. La tasa de Bitcoin a dólar en ese momento cayó a $5,920 y parecía que Bitcoin no caería por debajo de este precio.

Durante la mayor parte de 2018, el precio se negoció en el rango de $6 000 a $9 000, y al final del año cayó a $3 122, lo cual fue una gran sorpresa para todos, ya que nadie esperaba que el precio pudiera caer más de 2 veces en sólo un par de semanas. Muchos inversores y comerciantes en ese momento pensaron que el precio bajaría aún más, pero esto no sucedió.

2019

A principios de 2019 y hasta abril, hubo muchas noticias de que las criptomonedas se habían acabado y que Bitcoin nunca volvería a subir a los niveles que tenía a finales de 2017. Esto no tuvo un efecto muy bueno en el precio, ya que en ese momento no superaba los 4.400 dólares por moneda.

Sin embargo, a mediados de abril de 2019, el precio subió por encima de los 5.000 dólares y a finales de mayo alcanzó los 9.096 dólares, lo que finalmente disipó las dudas sobre Bitcoin entre muchos inversores. Esto llevó a nuevas inversiones en Bitcoin y a finales de junio el precio alcanzó los 13.880 dólares por moneda.

Desafortunadamente, el precio no se mantuvo en estos niveles por mucho tiempo y al final del año cayó a $6,425.

Tasa BTCUSD de TradingView

2020

Este año fue uno de los más exitosos para Bitcoin después de 2017, ya que el precio actualizó su máximo histórico de $19,666.

Pero las cosas no fueron tan optimistas a principios de año, ya que el precio cayó a 3.850 dólares por moneda en marzo, lo que para algunos fue una gran oportunidad para comprar Bitcoin antes de un gran repunte. Pero también hubo quienes, como en 2018, creían que este era otro fin de las criptomonedas y no habría más crecimiento.

Pero Bitcoin sorprendió a todos esta vez, actualizando su máximo histórico y alcanzando los 29.300 dólares a finales de 2020.

2021

En 2021, el crecimiento no se ha detenido y en estos momentos el precio se cotiza en el rango de $30.000 a $40.000, y el máximo de $42.000 se alcanzó el 8 de enero, y aún no está claro si se actualizará o si se actualizará. sigue siendo el máximo de este año, como lo fue en 2017-2018. La capitalización asciende actualmente a más de 650 mil millones de dólares.

En cualquier caso, el crecimiento desde la caída de 2020 a 3.850 dólares y el aumento a 42.000 dólares representó un beneficio total del 991%, lo que significa que el precio del crecimiento es más de 10 veces.

Resultados

Entonces, en 2009, nadie tomó en serio a Bitcoin excepto los mineros entusiastas interesados ​​en las nuevas tecnologías. En 2020 y 2021, el mundo entero observó el máximo crecimiento de esta moneda. La capitalización supera los 650 mil millones de dólares. Hay una gran cantidad de intercambios que comercializan oficialmente esta moneda. Hasta ahora, China ha sido y sigue siendo el país líder en cuanto a número de transacciones realizadas.

El tipo de cambio de Bitcoin en línea se puede rastrear en muchos sitios populares, por ejemplo, winoptionsignals.com