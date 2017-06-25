Новые криптовалюты отвоевывают место под солнцем у биткоина

Цена криптовалюты DASH впервые в истории превысила отметку в $200. Еще в марте этого года котировки достигали рекордного максимума на уровне всего сотни долларов благодаря высоким среднедневным торговым объемам, которые составляют уже порядка $80 млн., курс пары DASH-доллар только за последние сутки подскочил на 14%. В результате совокупная рыночная капитализация цифровой валюты превысила $1,5 млрд.

Причины роста криптовалют

DASH получил толчок к росту благодаря наплыву новых пользователей, привлеченных недавней рекламной кампанией сторонника криптовалюты Аманды Джонсон. Также скачок DASH следует воспринимать в контексте недавнего ралли остальных топ-десяти криптовалют. Следует отметить, что лайткоин и эфириум классик заняли четвертое и пятое места в рейтинге топ-5 цифровых валют, последовав за биткоином, эфириумом и риплом. Теперь рыночная капитализация этих двух активов превышает $2 млрд. по каждой валюте.



Итак, лайткоин достиг $2,6 млрд. – показатель меньше чем за 1,5 месяца вырос на 260%. Эфириум классик после удорожания на 14% за прошлую неделю набрал капитализацию в объеме $2,2 млрд. Вследствие роста эфириума и рипла ведущие позиции биткоина в этой системе криптовалют снизились к новому минимуму.

Сейчас Биткоин составляет лишь порядка 37% от стоимости всех блокчейн-активов в мире. И все же его рыночная капитализация остается высокой, составляя свыше $42 млрд. от совокупного объема рынка $112 млрд.

Трейдеры связывают недавний скачек лайткоина и эфириума классик несколькими факторами, включая техническое усовершенствование поддержки для лайткоина, а также решение китайской биржи включить эфириум в листинг. Впрочем, также вероятно, что большая доля спроса приходится на новых трейдеров, делающих ставку на то, что эти две криптовалюты вырастут как биткоин и эфириум, которые в последнее время выглядят слишком дорогими для входа с длинными позициями.

