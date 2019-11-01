Украина узаконивает криптовалюту

То, как правительства реагируют на новые технологии, продолжает вызывать восхищение у средств массовой информации и широкого технологического сектора. Даже сейчас, в 2019 году, продолжается дискуссия о том, должны ли регуляторы иметь больше контроля над интернетом. Поэтому неудивительно, что во многих странах правовой статус криптовалют по-прежнему постоянно меняется.

Проводя анализ криптовалют и зная, насколько может быть изменчива цена криптовалют, Биткоин никуда не денется. Так же, как и базовые блокчейн-технологии и весь потенциал для оцифровки активов.

Таким образом, регулирующие органы по всему миру вынуждены подбирать подход к криптовалютам. Некоторые, как США, все еще обсуждают различные варианты. Другие, такие как Швейцария, приняли прагматичный подход при встраивании цифровых активов в существующую инфраструктуру финансового регулирования. Во многих странах, особенно в Восточной Европе, позиция заключается в том, что криптовалюты являются законными – просто потому, что не было принято никакого закона об их запрете.

Украина прокладывает путь в мир криптовалют

Украина только что сделала для себя исключение из этого правила. Недавно избранное правительство объявило о широкой приверженности созданию правового статуса для криптовалют. Действия украинских законодателей в этом сценарии показывают пример того, как может быть принят непредвзятый подход. Регуляторы сформировали междисциплинарную группу, состоящую из представителей парламента, НПО и отраслевых организаций.

Важно отметить, что в состав сообщества также вошел Алекс Александров, основатель и генеральный директор блокчейна с ИИ-поддержкой Velas и компании криптоплатежных решений CoinPayments. Velas разрабатывает масштабируемое, безопасное решение для цепочки блоков, предназначенное для предприятий.

Кроме того, его компания базируется в самом сердце швейцарской крипто-долины, и он также является членом правления блокчейн-сообщества в Канаде. Таким образом, генеральный директор Velas занимает лидирующую позицию по оказанию помощи украинскому правительству в использовании блокчейна и криптовалют в рамках его более широких инициатив по экономической и цифровой трансформации.

Генеральный директор Velas Алекс Александров и Президент Украины Владимир Зеленский

Налогообложение криптовалют

Согласно сообщению, опубликованному в одном украинском новостном издании, заместитель министра цифрового образования заявил, что пользователи криптовалют «выйдут из серой зоны и начнут платить налоги». Налогообложение криптовалют вряд ли будет горячо принято среди пользователей, но с точки зрения правительства оно создает совершенно новый поток доходов, который можно поставить на благо общества. Опрос 2018 года показал, что 13% технически подкованных украинцев владеют криптовалютой. Таким образом, налоги на криптовалюты могут стать ценным источником финансирования для страны, вступающей в период экономического роста. Ожидается, что налоги будут распространяться на майнинг и доходы от торговли.

Внедрение блокчейн-технологий в правительстве

Многие правительства уже начали осознавать потенциал, который могут принести блокчейн-технологии. В случае Украины прозрачность в голосовании, по-видимому, является особым приоритетом. Говоря о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Алекс Александров заявил:

«Г-н. Зеленский выразил значительный интерес к методам, которые позволят голосовать с помощью блокчейна на следующих выборах. Такая система позволит избежать обмана при голосовании, будет способствовать повышению явки избирателей и повышению прозрачности».

В интервью новостной газете «Правда» украинский вице-премьер Михаил Федоров рассказал о планах правительства в отношении блокчейн-технологий. Он указал, что рассматривал Эстонию как пример электронного правительства в действии. Он даже подробно рассказал о планах Украины по выдаче цифровых водительских прав, цифровых студенческих билетов и умных удостоверений личности для каждого гражданина. Он говорит:

«Я хочу сделать государство проще… чтобы при взаимодействии с ним вы чувствовали себя комфортно, когда вы заказываете Uber или бронируете номер на Booking или Airbnb»

Улучшение прозрачности с помощью криптовалют

Члены правительства США очень громко говорили о том, что криптовалюты способствуют преступности. В частности, президент Трамп написал в Твиттере, что они могут «способствовать незаконным действиям», а министр финансов Стивен Мнучин считает, что они представляют угрозу для национальной безопасности. Все это не позволяет понять роль, которую блокчейн и криптовалюты могут играть в обеспечении прозрачности транзакций.

Украина, похоже, придерживается другого подхода. Президент Зеленский пришел к власти от части благодаря свои заявлениям, что основной упор он сделает на борьбе с коррупцией. Снова, говоря о своей встрече с Зеленским, Алекс Александров заявил:

«Зеленский хочет сделать Украину примером для стран мира в том, как внедрять блокчейн, как использовать криптовалюты и как создать прозрачность во всех экономических аспектах для устранения коррупции».

Хотя в настоящее время мало что ясно, но будет интересно посмотреть, как именно это намерение закончится. Если Зеленский сможет продемонстрировать потенциал цифровых валют для снижения коррупции и финансовых преступлений, возможно, что США и другие правительства начнут принимать более открытую позицию.

Заключение

В целом, Украина, похоже, создала благоприятную почву для принятия криптовалют и более широких блокчейн-технологий. Поскольку технология продолжает развиваться, вполне вероятно, что регулирование и отношение законодателей также будут продолжать развиваться. Некоторые страны уже осознают потенциал, который может принести блокчейн и криптовалюты. Но как бы все не сложилось, будущее в любом случае за цифровыми технологиями.

