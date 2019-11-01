    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Криптовалюта
        /
        Новости криптовалют
        /
        Криптовалюта в Украине может стать законной

        Украина узаконивает криптовалюту

        То, как правительства реагируют на новые технологии, продолжает вызывать восхищение у средств массовой информации и широкого технологического сектора. Даже сейчас, в 2019 году, продолжается дискуссия о том, должны ли регуляторы иметь больше контроля над интернетом. Поэтому неудивительно, что во многих странах правовой статус криптовалют по-прежнему постоянно меняется.

        Блокчейн-технологииПроводя анализ криптовалют и зная, насколько может быть изменчива цена криптовалют, Биткоин никуда не денется. Так же, как и базовые блокчейн-технологии и весь потенциал для оцифровки активов.

        Таким образом, регулирующие органы по всему миру вынуждены подбирать подход к криптовалютам. Некоторые, как США, все еще обсуждают различные варианты. Другие, такие как Швейцария, приняли прагматичный подход при встраивании цифровых активов в существующую инфраструктуру финансового регулирования. Во многих странах, особенно в Восточной Европе, позиция заключается в том, что криптовалюты являются законными – просто потому, что не было принято никакого закона об их запрете.

        Украина прокладывает путь в мир криптовалют

        Украина только что сделала для себя исключение из этого правила. Недавно избранное правительство объявило о широкой приверженности созданию правового статуса для криптовалют. Действия украинских законодателей в этом сценарии показывают пример того, как может быть принят непредвзятый подход. Регуляторы сформировали междисциплинарную группу, состоящую из представителей парламента, НПО и отраслевых организаций.

        Важно отметить, что в состав сообщества также вошел Алекс Александров, основатель и генеральный директор блокчейна с ИИ-поддержкой Velas и компании криптоплатежных решений CoinPayments. Velas разрабатывает масштабируемое, безопасное решение для цепочки блоков, предназначенное для предприятий.

        Кроме того, его компания базируется в самом сердце швейцарской крипто-долины, и он также является членом правления блокчейн-сообщества в Канаде. Таким образом, генеральный директор Velas занимает лидирующую позицию по оказанию помощи украинскому правительству в использовании блокчейна и криптовалют в рамках его более широких инициатив по экономической и цифровой трансформации. 

        Зеленский и Александров

        Генеральный директор Velas Алекс Александров и Президент Украины Владимир Зеленский

        Налогообложение криптовалют

        Согласно сообщению, опубликованному в одном украинском новостном издании, заместитель министра цифрового образования заявил, что пользователи криптовалют «выйдут из серой зоны и начнут платить налоги». Налогообложение криптовалют вряд ли будет горячо принято среди пользователей, но с точки зрения правительства оно создает совершенно новый поток доходов, который можно поставить на благо общества. Опрос 2018 года показал, что 13% технически подкованных украинцев владеют криптовалютой. Таким образом, налоги на криптовалюты могут стать ценным источником финансирования для страны, вступающей в период экономического роста. Ожидается, что налоги будут распространяться на майнинг и доходы от торговли.

        Внедрение блокчейн-технологий в правительстве

        Многие правительства уже начали осознавать потенциал, который могут принести блокчейн-технологии. В случае Украины прозрачность в голосовании, по-видимому, является особым приоритетом. Говоря о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Алекс Александров заявил:

        «Г-н. Зеленский выразил значительный интерес к методам, которые позволят голосовать с помощью блокчейна на следующих выборах. Такая система позволит избежать обмана при голосовании, будет способствовать повышению явки избирателей и повышению прозрачности».

        В интервью новостной газете «Правда» украинский вице-премьер Михаил Федоров рассказал о планах правительства в отношении блокчейн-технологий. Он указал, что рассматривал Эстонию как пример электронного правительства в действии. Он даже подробно рассказал о планах Украины по выдаче цифровых водительских прав, цифровых студенческих билетов и умных удостоверений личности для каждого гражданина. Он говорит:

        «Я хочу сделать государство проще… чтобы при взаимодействии с ним вы чувствовали себя комфортно, когда вы заказываете Uber или бронируете номер на Booking или Airbnb»

        Улучшение прозрачности с помощью криптовалютБлокчейн и программист

        Члены правительства США очень громко говорили о том, что криптовалюты способствуют преступности. В частности, президент Трамп написал в Твиттере, что они могут «способствовать незаконным действиям», а министр финансов Стивен Мнучин считает, что они представляют угрозу для национальной безопасности. Все это не позволяет понять роль, которую блокчейн и криптовалюты могут играть в обеспечении прозрачности транзакций.

        Украина, похоже, придерживается другого подхода. Президент Зеленский пришел к власти от части благодаря свои заявлениям, что основной упор он сделает на борьбе с коррупцией. Снова, говоря о своей встрече с Зеленским, Алекс Александров заявил: 

        «Зеленский хочет сделать Украину примером для стран мира в том, как внедрять блокчейн, как использовать криптовалюты и как создать прозрачность во всех экономических аспектах для устранения коррупции».

        Хотя в настоящее время мало что ясно, но будет интересно посмотреть, как именно это намерение закончится. Если Зеленский сможет продемонстрировать потенциал цифровых валют для снижения коррупции и финансовых преступлений, возможно, что США и другие правительства начнут принимать более открытую позицию.

        Заключение

        В целом, Украина, похоже, создала благоприятную почву для принятия криптовалют и более широких блокчейн-технологий. Поскольку технология продолжает развиваться, вполне вероятно, что регулирование и отношение законодателей также будут продолжать развиваться. Некоторые страны уже осознают потенциал, который может принести блокчейн и криптовалюты. Но как бы все не сложилось, будущее в любом случае за цифровыми технологиями.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        ACAB
        Pokemon, тему говоришь, полностью согласен)))
        04 ноября 2019
        Ответить
        Pokemon
        Отличная новость. Так гляди, понемногу, потихоньку и криптовалюты просочатся во все страны и сферы деятельности. И тогда те, кто кричал, что крипта - скам, будут плакать крокодильими слезами.
        04 ноября 2019
        Ответить
        Гена
        а кто-то вообще в курсе. кто такой этот алекс? я впервые слышу))) позвали бы уже кого-то поблатнее
        03 ноября 2019
        Ответить
        Криптоман
        Я думал китай собирается рулить по полной, поддерживает крипту, все дела. а тут украина дает жару. хотя там больше не крипта в деле, а блокчейн.
        01 ноября 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!