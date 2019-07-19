Tarifas, pronósticos, gráficos, calificación de criptomonedas.

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Respuestas a las preguntas más urgentes sobre las criptomonedas. Análisis detallado de temas sobre Bitcoin y otras criptomonedas

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¿Qué es la criptomoneda?

La criptomoneda (del inglés CryptoCurrency) es un tipo de dinero electrónico en forma de código matemático. Al realizar transacciones se utilizan elementos criptográficos especiales (firma electrónica). La unidad de criptomoneda es la moneda (del inglés Coin - "Coin").

El nombre de criptomoneda apareció por primera vez en 2011 en la revista Forbes y desde entonces se ha utilizado ampliamente. En aquel momento, las previsiones para las criptomonedas no daban ninguna razón para creer que se volverían tan populares en un futuro próximo.

Las criptomonedas no tienen una encarnación física en forma de billetes o monedas. Opera únicamente en formato electrónico.

La principal diferencia entre las criptomonedas y el dinero ordinario es su formación en el espacio digital. El dinero criptográfico se genera inicialmente de forma electrónica y el dinero real debe depositarse en una billetera o cuenta electrónica.

Existen varias opciones para crear dinero electrónico:

ICO (lanzamiento inicial de tokens, inversión);

minería (utilizando la potencia de la PC para resolver problemas matemáticos y generar nuevas monedas);

forja (formación de nuevos bloques en criptomonedas existentes).

Por tanto, Internet es la fuente de formación de las criptomonedas.

Otra diferencia fundamental entre las criptomonedas y el dinero estándar es su descentralización. Cualquiera puede emitir monedas, pero sólo el Banco Central tiene derecho a emitir dinero estándar.

Emitir una criptomoneda es la creación de un código matemático y una firma electrónica. Para realizar transacciones con criptomonedas, no es necesario cooperar con bancos y otras instituciones financieras.

Las transacciones que utilizan criptomonedas se realizan de la misma manera que las transferencias electrónicas. Una característica distintiva es la presencia de bolsas donde el dinero electrónico se puede convertir en un medio de pago estándar monetizándolo.

La criptomoneda opera sobre la base de blockchain. Esta tecnología es una base de datos que se distribuye en una gran cantidad de PC personales de usuarios de todo el mundo. La información se almacena y registra en todas las PC simultáneamente. Esto logra apertura de transacciones y transparencia de transferencias.

Razones de la gran popularidad del dinero criptográfico

Hay varias razones por las que la popularidad de las criptomonedas se ha disparado. La principal es que ese dinero es universal, no está vinculado a ninguna institución financiera ni siquiera a un país. En nuestra era de la información, este rasgo tiene una gran demanda.

Para realizar transacciones, solo se requiere un número de billetera, por lo que la criptomoneda no necesita expresión física. Para proteger el dinero virtual, se utiliza un código criptográfico, como resultado de lo cual su confiabilidad aumenta significativamente. Descentralizar la emisión de criptomonedas evita que sean prohibidas o falsificadas.

Las transacciones con criptomonedas son completamente anónimas. Cuando se llevan a cabo, no hay información sobre el destinatario y el remitente del dinero; solo está disponible información sobre el número de billetera electrónica.

Puedes obtener criptomonedas tú mismo. Ganan dinero invirtiendo en dinero electrónico, comprándolo y vendiéndolo cuando aumenta el tipo de cambio.

Si cambias dinero virtual por dinero real, comenzará a generar ingresos.

Calificación de criptomonedas

El primer dinero digital surgió en 2008 y fue introducido por Bitcoin . Ahora se han creado varios miles de tipos diferentes de criptomonedas, cada una de las cuales tiene sus propias características distintivas. Casi la mitad de ellos no reciben mantenimiento; ese dinero son "burbujas de jabón" y no se considerarán en el artículo.

En total, existen 6 de los dineros electrónicos más populares en la actualidad. Veamos las mejores criptomonedas .

Bitcoin (bitcoin, BTC). Esta es la primera criptomoneda del mundo; sobre su base se desarrollaron y aparecieron monedas posteriores. El desarrollador es una determinada persona llamada Satoshi Nakamato. Existe la teoría de que varios desarrolladores trabajaron con este nombre. El límite de Bitcoin es de 21 millones de monedas, límite que aún no se ha alcanzado. Etereum (etherum, ETH). Una criptomoneda que apareció bajo el liderazgo de Vitaly Buterin, un programador nacional. Fue lanzada en 2015 y rápidamente se convirtió en la segunda criptomoneda más popular del mundo. Litecoin (LTC). El desarrollador fue el programador Charlie Lee. La criptomoneda nació en 2011. Si Bitcoin se considera un análogo del oro, entonces Litecoin es un análogo de la plata. El límite de Litecoin es de 84 millones de monedas. Zikesh (Z-cash, ZEC). El desarrollador de la criptomoneda de código abierto fue Zerocoin Electric Coin Company, cuyas actividades están asociadas con la transparencia selectiva de las transferencias y la confidencialidad. El límite de criptomonedas es de 21 millones de monedas, al igual que Bitcoin. Dash es una criptomoneda abierta y descentralizada. Los mineros reciben el 90% de la recompensa, que se distribuye entre ellos, y el resto se destina a apoyo financiero para diversos proyectos. Dash utiliza varios algoritmos matemáticos. Todos los miembros de una red criptográfica determinada deciden cómo se llevará a cabo el desarrollo posterior del sistema a través de un control descentralizado. Ripple (XRP) es un sistema de pago con función de cambio de moneda. Hay soporte para "tokens" que representan criptomonedas, dinero fiduciario, productos básicos o incluso minutos de celular o millas aéreas.

Hay otras criptomonedas bastante populares: EOS, Stellar, Neo, TRON, IOTA, Cardano, etc. Se encuentran entre las 20,50, 100 criptomonedas TOP .

Sin embargo, Bitcoin ha sido y sigue siendo la criptomoneda más popular. Un bit es la unidad de información más pequeña y moneda se traduce literalmente como “moneda” en inglés (moneda). Bitcoin tiene un programa separado y una billetera digital diseñada para almacenar esta moneda.

Las criptomonedas se han vuelto tan populares que ahora han comenzado a funcionar cajeros automáticos especiales que permiten transferir Bitcoin a dinero fiduciario. Algunas tiendas y cadenas minoristas aceptan pagos en Bitcoin, junto con monedas estándar y billetes de papel. Incluso hay intercambios independientes donde los clientes pagan a los artistas por su trabajo con criptomonedas. La calificación de las criptomonedas le permitirá realizar un seguimiento de las más populares.

El tipo de cambio de criptomonedas en línea cambia cada minuto en tiempo real .

Pros y contras del dinero criptográfico

Las criptomonedas se diferencian en muchos aspectos del dinero al que la gente está acostumbrada. Las diferencias son tanto positivas como negativas.

Enumeremos las ventajas del dinero electrónico:

No existe un centro de emisión ni organismos separados que controlen la circulación de criptomonedas. Como resultado de esto, cualquiera puede dedicarse a la minería (extracción de monedas) si tiene la capacidad suficiente. La descentralización también hace imposible el control de este dinero. Ni una sola institución financiera, ni siquiera un estado, puede limitar o prohibir la emisión de criptomonedas. Las transacciones se realizan de forma anónima. Nadie sabrá jamás información sobre el propietario de la billetera y las personas a quienes realizó las transferencias. La única información que está abierta a todos es el número de la billetera de criptomonedas. La mayoría de las criptomonedas tienen su propio límite de liberación. Esto elimina la posibilidad de exceso de emisiones, como resultado de lo cual no habrá inflación. Las criptomonedas no se pueden falsificar ni copiar porque están protegidas por una firma electrónica. Las transacciones con criptomonedas son más baratas que con dinero normal. Dado que no existe ningún intermediario en forma de organizaciones bancarias, no se cobra ninguna comisión.

Veamos las desventajas de las criptomonedas:

Puede perder fácilmente las monedas de su billetera si pierde la contraseña de su billetera electrónica. Sí, no hay control sobre la implementación de las transacciones, pero nadie da garantía de la seguridad del dinero. La volatilidad es un cambio frecuente en el valor de una moneda (ya sea hacia arriba o hacia abajo). Este es un rasgo característico de cualquier criptomoneda. A pesar de que el Estado no puede controlar las criptomonedas, sí cuenta con mecanismos para influir en las personas que se dedican a la minería ilegal o cometen actividades fraudulentas a la hora de comprar o vender monedas. La minería con el tiempo deja de ser rentable, porque cuanto más se tarda en extraer criptomonedas, más difícil les resulta a las computadoras personales resolver problemas matemáticos.

Los pros y los contras enumerados son típicos de cada criptomoneda con pequeñas diferencias y excepciones. Sin embargo, las criptomonedas tienen muchas características que también son características del dinero normal:

versatilidad;

medios de intercambio y acumulación;

medios para realizar pagos monetarios.

El precio de una criptomoneda depende de la demanda actual de la misma. Algunos tipos de criptomoneda cuestan unos centavos y, literalmente, después de un par de meses se volvieron decenas de miles de veces más caros, enriqueciendo a aquellos de sus propietarios que lograron comprarlos en una etapa temprana de su existencia.

Ganancias en criptomonedas

Hoy en día existen varias formas de obtener buenos ingresos con las criptomonedas.

Inversiones en dinero electrónico. El usuario transfiere una determinada cantidad de dinero en fideicomiso a otra persona. La mayoría de las veces, los corredores se ocupan de cuestiones de gestión de fideicomisos. Para elegir en qué invertir, debe realizar un seguimiento del tipo de cambio de las criptomonedas en línea . Compra de criptomonedas y su posterior venta. El usuario compra la moneda mientras está barata y la vende si el tipo de cambio de la criptomoneda ha aumentado significativamente. Este método lo utilizan con mayor frecuencia los propietarios de Bitcoin, ya que el costo de esta criptomoneda es varias veces mayor que el de otras monedas. Para comprar y vender criptomonedas, existen casas de cambio y casas de cambio especiales. Minería de criptomonedas. Para ganar monedas, debes usar la potencia de tu PC. La minería en computadoras de usuarios comunes hace tiempo que dejó de ser rentable. Ahora necesitarás comprar equipo especial. Se utilizan para obtener criptomonedas y granjas mineras; sin embargo, su costo es alto y también requieren una habitación separada con un sistema de enfriamiento y un suministro ininterrumpido de electricidad barata. Recientemente, la minería en la nube se ha vuelto popular: el usuario simplemente compra parte de la capacidad de una empresa que tiene el equipo más potente y avanzado y recibe sus ganancias. Otro problema es distinguir una empresa honesta de una fraudulenta que opera según el principio de una pirámide financiera. Sin embargo, si utiliza únicamente servicios confiables y probados, este problema no surgirá y no tendrá que comprar equipo adicional. Recibir monedas de los grifos. Estos son servicios especiales que brindan a los usuarios monedas por acciones simples (por ejemplo, ingresar un captcha, visitar sitios asociados). También puedes obtener criptomonedas atrayendo referencias. Algunos juegos de Bitcoin ofrecen la posibilidad de ganar una determinada cantidad de dinero electrónico. Por supuesto, no podrás ganar mucho: necesitarás al menos un mes para alcanzar el monto mínimo de retiro. Tendrás que trabajar en varios servicios similares.

Por lo tanto, las criptomonedas en línea hoy en día son un medio popular para ganar dinero, realizar pagos, invertir, realizar transferencias y pagar bienes y servicios. Este dinero electrónico corresponde a las realidades de nuestro tiempo. Su singularidad radica en el hecho de que, a pesar de no tener expresión física, se han vuelto tan populares como el dinero fiduciario estándar.

Hoy en día existen muchas formas de obtener criptomonedas sin siquiera invertir tu propio dinero. Los métodos que implican grandes sumas y requieren inversiones son muy arriesgados, sin embargo, en circunstancias favorables, se pueden obtener ingresos sólidos. Algunas personas han podido hacer una fortuna en criptomonedas. Lo principal es estar al tanto y estudiar periódicamente el gráfico de las criptomonedas que tienen potencial.

La criptomoneda tiene características similares al dinero normal, pero no tiene las desventajas de la moneda real. Por ejemplo, no existe un banco emisor único ni control por parte de las agencias gubernamentales. Como resultado, las criptomonedas rápidamente se hicieron populares en el espacio de la información. El tiempo dirá cómo será su futuro. Hoy puedes estudiar el pronóstico de criptomonedas , que proporciona datos aproximados.