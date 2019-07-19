El calendario económico es una herramienta importante para realizar análisis fundamentales. Incluye información sobre indicadores macroeconómicos de países y regiones individuales, así como el período de publicación de noticias sobre sus cambios (informes de bancos centrales y otros). Un calendario económico es necesario para aquellos traders que desarrollan una estrategia comercial basada en noticias.

¿Por qué necesitas un calendario económico en el mercado Forex?

Todo operador de Forex necesita un calendario de eventos económicos. Esta herramienta proporciona acceso a información importante que influye en el movimiento de las tarifas.

El calendario económico de Forex es adecuado para análisis tanto técnicos como fundamentales. La razón es que esta herramienta muestra periódicamente las noticias necesarias para construir una estrategia comercial. El calendario económico ayuda a los operadores a responder de manera oportuna a las fluctuaciones monetarias y a realizar cambios rápidamente en la estrategia elegida.

Al mismo tiempo, la herramienta también es adecuada para operar basándose en noticias. El calendario económico para comerciantes proporciona información con la que puede obtener ganancias después de la publicación de mensajes importantes.

Características del calendario económico.

Un calendario económico es una herramienta que muestra periódicamente estadísticas de noticias sobre una o más monedas. Esta información es necesaria para realizar transacciones exitosas. Sin estadísticas de noticias, es bastante difícil predecir la dirección del movimiento de precios.

El calendario económico proporciona información sobre indicadores macroeconómicos e informes sobre próximos eventos (cumbres, reuniones de directorios de Bancos Centrales, etc.) que pueden afectar la volatilidad del mercado. Estos datos se agrupan según su importancia en:

importante;

importancia media;

insignificante.

Esta gradación facilita el comercio. Los comerciantes no pueden rastrear toda la información que afecta al mercado de divisas en un grado u otro. Por lo tanto, la mayoría de los participantes del mercado prestan atención sólo a las noticias importantes, omitiendo el resto. Y con la ayuda del calendario económico, podrá acelerar significativamente su trabajo en el mercado de divisas.

¿Qué muestra el calendario económico?

El calendario económico proporciona indicadores macroeconómicos:

tasa de crecimiento económico;

tasa de inflación;

índice de actividad empresarial y otra información similar.

Estos datos, cuando se utilizan correctamente, le ayudan a obtener beneficios de las operaciones de Forex. Sin embargo, es necesario comprender cómo los datos proporcionados afectan al mercado.

Por ejemplo, según el calendario económico, en un futuro próximo se publicará información sobre los índices de actividad empresarial. Si los indicadores superan lo previsto, deberíamos esperar un aumento en el valor de las monedas y los valores. De lo contrario, la tasa suele bajar.

Un indicador igualmente importante que debe tenerse en cuenta al hacer un pronóstico es el nivel de empleo de la población. Un aumento del desempleo indica un deterioro de la situación económica de un país en particular. En tales casos, la moneda local se deprecia (depreciación).

Hoy en día, muchos países utilizan los llamados objetivos de desempleo. Esto significa que los reguladores buscan reducir este indicador con los medios disponibles.

Además de estos factores, cuando se trabaja con el calendario económico, es necesario prestar atención a la hora de reunión de la junta de bancos centrales (la Reserva Federal de EE. UU.). Estos eventos tienen un impacto significativo en la moneda. Si el consejo de bancos centrales tiene la intención de implementar una política monetaria, entonces deberíamos esperar que las tasas suban o bajen. Además, después de la publicación de tales noticias, a menudo se observan saltos bruscos en el plazo de un día.

Reglas de comercio de noticias

Cada calendario macroeconómico se construye sobre la base de ciertos parámetros. A la hora de trabajar con esta herramienta es necesario, en primer lugar, centrarse en la moneda a la que está asociada la noticia concreta. Por lo general, todos los días ocurren eventos que afectan el curso de las llamadas mayores. Entre estas últimas se incluyen las monedas más populares, que están marcadas en el calendario económico con la bandera de un país o denominaciones como EUR, USD, etc.

También es necesario prestar atención a la hora de publicación de la noticia. Este enfoque ayuda a determinar el momento de ingresar al mercado. En este sentido, se recomienda fijar una zona horaria en el calendario económico.

Además, es necesario realizar un seguimiento de tres indicadores: valor anterior y actual, pronóstico. Antes de que se publique información sobre los cambios en un índice en particular, el calendario muestra datos anteriores y las expectativas de los expertos. En consecuencia, el comerciante compara los valores anteriores con el pronóstico, saca ciertas conclusiones, construye una estrategia basada en esto y abre una transacción en el momento en que sale la noticia. Sin embargo, no se recomienda utilizar exclusivamente este enfoque, ya que las expectativas de los expertos a menudo están justificadas y el tipo de cambio se mueve en la dirección prevista.

Un ejemplo de trabajo con un calendario económico.

Como ejemplo de cómo trabajar con un calendario, consideraremos una forma de ganar dinero con opciones binarias.

A las 10:30 se publicará información sobre la situación económica en Alemania. Además, uno de los grupos de datos está marcado con tres encabezados (grado máximo de significancia). La primera columna del calendario muestra los indicadores actuales (nuevos), la segunda, los previstos y la tercera, los anteriores.

En el ejemplo dado, los datos económicos resultaron ser más altos que los indicadores de la segunda y tercera columna. Por eso están marcados en verde en el calendario. La publicación de dicha información indica un probable aumento del tipo de cambio del euro.

Inmediatamente después de que aparezcan estos datos, debe abrir una transacción para comprar una opción binaria, eligiendo EUR/USD como par de divisas, indicando la hora de finalización de la transacción en 5 minutos y configurando el movimiento del tipo hacia ARRIBA.

Básicamente, trabajar con el calendario económico le permite encontrar el momento óptimo para ingresar al mercado. Es decir, con esta herramienta podrá operar con opciones binarias sólo durante el período en el que aparecen noticias importantes.

Recomendaciones

Si la estrategia comercial se basa en información de noticias, se recomienda utilizar únicamente los datos marcados con tres encabezados. Antes de publicar estadísticas, se deben analizar la información y las previsiones anteriores. A menudo, las expectativas de los expertos no se cumplen, incluso si los nuevos índices finalmente resultan positivos. Esto significa que el mercado no siempre reacciona adecuadamente a las noticias que surgen.