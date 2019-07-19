Dinámica de cambios en el precio de las criptomonedas.

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Dinámica de las criptomonedas

Los comerciantes e inversores activos deben estar informados sobre la dinámica de las criptomonedas. Estos datos permiten valorar el grado de éxito de una inversión desde el punto de vista de la rentabilidad. Y también a partir de ellos se dispone de estudios de mercado, lo que simplifica la búsqueda de activos prometedores.

Un enfoque competente para analizar la situación contribuye a la entrada correcta en el mercado y su posterior salida justificada. Es posible elegir el momento adecuado y obtener beneficios. Esto está disponible para todos, incluidos los comerciantes novatos. El inversor a largo plazo es libre de comprar la moneda. Ni siquiera los altos niveles de precios lo detienen, ya que se espera un mayor crecimiento. Este patrón de comportamiento no es adecuado para un comerciante. Aquí es más razonable comprar cuando hay una reducción (corrección). Es el coste reducido lo que garantiza la rentabilidad.

El análisis de la dinámica de las criptomonedas se realiza en base a dos parámetros. Se tienen en cuenta el nivel de capitalización y aspectos como los movimientos de valor. Los parámetros de este tipo son típicos no sólo de Bitcoin, sino también de otras monedas digitales. Veamos esto con más detalle.

Capitalización

La capitalización se refiere a los fondos utilizados para comprar criptomonedas. Esta financiación no se considera desde el punto de vista de la capitalización de la industria cuando se forma la infraestructura sobre su base en forma de bolsas o casas de cambio.

Sólo se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se gastó en la compra de criptomonedas. Suele ser una cantidad en dólares. Aunque en relación con las altcoins, el pago en BTC es posible. Este enfoque es muy conveniente, ya que la formación del capital inicial para una ICO proviene principalmente de Bitcoin y Ether. Estas monedas son más fiables.

Los datos sobre el nivel de capitalización informan sobre el tamaño de la oferta monetaria y el nivel de confianza en la inversión. El crecimiento de las inversiones en moneda digital contribuye a su estabilidad. Con una capitalización creciente, uno debería esperar un aumento en el valor. En este caso, el esquema funciona cuando un aumento de las inversiones sirve como confirmación de una demanda creciente, lo que conduce a un cambio natural al alza en el precio. Esta situación es típica de las altcoins, que tienen emisiones limitadas.

La peculiaridad de las monedas grandes es su alta posición en varias listas de revisión. Esto atrae a inversores novatos que los compran. Como resultado, hay una mayor expansión del capital.

Capitalización total

El mercado de criptomonedas en enero de 2018 es de 762.500 millones de dólares. El monto total de estos fondos está dominado por bitcoins: 259 mil millones de dólares. Pero aquí no todo es tan sencillo. Hay que tener en cuenta el alto dinamismo de dichos indicadores. En un minuto se perdieron hasta 3 mil millones de monedas. Estas reducciones ocurren cuando los comerciantes comienzan a deshacerse de sus monedas en masa debido a expectativas incumplidas.

Una reducción de precio tan clara se produce hasta cierto nivel. Luego se restablecen las posiciones perdidas. Los comerciantes experimentados salvan la situación. Empiezan a comprar monedas infravaloradas.

Considere esta situación con cierto grado de convención:

El coste de la moneda se reduce de 100 a 90 dólares. El comerciante se deshace de él. La moneda sigue hundiéndose. Un inversor experimentado comprende que tal reducción no está justificada. Como resultado, comienza a comprar activos a precios bajos.

La táctica descrita anteriormente, en la que los inversores invierten en activos infravalorados, se conoce como bajista.

A finales de 2017, Ripple ocupó el segundo lugar en términos de capitalización. Superó a Ethereum y alcanzó a Bitcoin. Este año todo ha cambiado. Ethereum mostró una dinámica de crecimiento. La moneda empezó a costar 1.100 dólares, lo que le permitió alcanzar su nivel de capitalización anterior.

Precio de mercado

La cotización y el coste de una moneda determinan la dinámica del precio. El máximo crecimiento de valor en 2017 lo demostraron las criptomonedas NEM y Ripple. El beneficio del primero se acercó al 30 mil por ciento y el segundo mostró una dinámica de crecimiento aún mayor.

Bitcoin estaba por delante de todos. A principios de 2018, el precio de BTC alcanzó los 15 mil dólares.

La formación de valor está influenciada por la ley económica, que tiene en cuenta la oferta y la demanda. Las perspectivas para las monedas digitales son las siguientes: aumentará el coste de las monedas de emisión limitada. Aunque hay un punto más: el valor intrínseco de las criptomonedas, que los comerciantes subestiman. Mientras tanto, este concepto garantiza una ventaja segura en largas distancias.

Valor intrínseco

Con el tiempo, el comercio se satura de criptomonedas especulativas. Esta es una tendencia. Están apareciendo en el mercado monedas digitales, emitidas por bolsas para lograr el crecimiento del capital. Puede ganar dinero rápidamente con esto, pero no vale la pena hacer inversiones a largo plazo en tales monedas. Son sólo un elemento de especulación del mercado y nada más.

El dinero digital debe tener un valor intrínseco. Si Bitcoin logró convertirse en una especie de símbolo de una nueva industria, que aseguró su valor, entonces con otras monedas todo parece más complicado. El éxito de las inversiones a largo plazo no puede garantizarse únicamente con productos de mercado. Se requiere algo más. Necesitamos tecnologías e ideas que una u otra criptomoneda pueda ayudar a implementar.

La evaluación de monedas distintas de Bitcoin permite ver que Ethereum son contratos inteligentes y Ripple son transacciones entre bancos. Esto sugiere la conclusión de que sólo aquellas altcoins que pueden ofrecer algo más que capital y emisiones pueden garantizar la realización de perspectivas a largo plazo.