Что будет с рынком бинарных опционов в эпоху сокрушительных санкций против России?

12 июня 2024 года США ввели новый пакет жестких экономических санкций против России. Под ограничения попали даже американские IT-гиганты и международные банки, работавшие с россиянами. В ответ Московская биржа полностью остановила торги долларом и евро, что моментально вызвало волну паники на рынке.

Тревога пробежала и среди трейдеров бинарных опционов. Уже не в первый раз этот рынок столкнулся с суровыми испытаниями в виде ужесточающихся регуляторных ограничений, а также санкций, обрушившихся на Россию. Ожидаются ли проблемы с выводом долларовых депозитов в связи с санкциями? Что будет с торгами на рублевых валютных парах? Повлияют ли санкции на устойчивость брокеров? Давайте разбираться.

Санкционные вихри: доллар и евро под запретом в России

Утро 13 июня для российских инвесторов оказалось не из приятных. С момента открытия индекс Мосбиржи просел в цене на 3,8%. Участники торгов бросились массово распродавать акции, отыгрывая информацию из пресс-релиза Московской биржи о том, что с 13 июня 2024 года торги валютными парами с долларом США и евро будут остановлены, что вызвало существенный всплеск волатильности на рынке.

Бурная реакция рынка была вызвана официальным заявлением Минфина США о расширении санкционного списка против России. На этот раз под удар попали не только ведущие государственные компании, но и основные посредники биржевых операций: Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Что будет с депозитами в долларах и евро у регулируемых брокеров?

Регулируемые и традиционно считавшиеся более надежными рынки и брокеры на сей раз оказались под прямым ударом санкций, принося массу хлопот и своим частным клиентам. Президент брокера "Финам" Владислав Кочетков в эфире телеканала РБК-ТВ прокомментировал эту ситуацию следующим образом:"Те, кто держал доллары и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника".

Учитывая, что на момент заявления Кочеткова многие обменники предлагали купить доллар по 200 рублей, а спрос рождал не столько предложение, сколько многолюдные очереди – решение крайне сильно не понравилось трейдерам, полагающимся на защиту государственных регуляторов.

Нужно сказать, что для регулируемого российского фондового рынка не впервой подставлять под нож в первую очередь именно частных инвесторов. Мелкие депозиты не выдерживали давления искусственной волатильности на рождественских каникулах 2018 года, разорялись из-за креативных решений Мосбиржи, связанных с торговлей фьючерсами на нефть в условиях отрицательных цен в 2020 году. Многие “надежные” регулируемые брокеры под давлением санкций задерживали вывод средств, манипулировали курсами и лимитами. Финам, БКС, Альфа-Инвестиции – все они уже приостанавливали вывод депозитов своих клиентов в связи с санкционным давлением на Национальный клиринговый центр в 2023 году.

Это только несколько примеров. Проблема с выводом депозитов в долларах США из России остается сложной и неопределенной для всех, кроме… клиентов брокерских компаний, предоставляющих услуги в сфере торговли бинарными опционами. Почему так?

Эволюция бинарных опционов под гнетом ограничений

История показывает, что любые санкции и ограничения стимулируют развитие новых технологий и инструментов для торговли.

Например, в 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела ряд правил, которые фактически запретили американцам использование платформ бинарных опционов под предлогом непонимания частными инвесторами всех рисков. Резидентам США запретили открывать новые счета, а существующим клиентам дали ограниченное время на вывод средств.

Запрет использования американских платформ оказал значительное влияние на эту индустрию, вынудив многих брокеров искать новые рынки или прекратить свою деятельность полностью.

Однако для ряда платформ запрет оказался драйвером для развития. Кто-то, как американский Nadex постарался соответствовать всем требованиям SEC и остался выживать в суровом климате северноамериканского законодательства. Другие, как IQ Option, научились адаптироваться, перенесли торговлю бинарными опционами в другие более лояльные юрисдикции, а также заодно проапгрейдили свои торговые платформы, не ограничивая более свою фантазию и пожелания клиентов требованиями регуляторов.

Ровно те же уроки проходили Quotex и Pocket Option, оказавшись под давлением Роскомнадзора.

Законодательные изменения в сфере бинарных опционов уже давно стали обычным делом.

С одной стороны, запрет бинарных опционов в ряде стран повлек за собой негативные последствия. Часть трейдеров перешла на менее регулируемые площадки с большими рисками, а из-за наплыва новых клиентов ряд брокеров ухудшил условия торговли: снизил процент выплат по сделкам и сократил программы лояльности.

С другой стороны, ужесточение регулирования рынка бинарных опционов действительно помогло и позитивным изменениям. Как ни странно, но ограничения, которые, как из рога изобилия сыпятся на брокеров бинарных опционов, стимулировали развитие этого рынка, постепенно приводя к появлению все новых форматов и инструментов, обеспечивая нужную гибкость в столь изменчивом законодательном поле. Именно эта приобретенная гибкость и заставляет трейдеров бинарными опционами, глядя на проблемы Мосбиржи и солидных брокерских фирм, если не смеяться над последними, то хотя бы снисходительно улыбаться.

Влияние санкций на трейдеров бинарными опционами

Что будет с выводом долларовых депозитов?

Санкции Министерства финансов США не повлияли на работу брокеров бинарных опционов, что вновь подчеркнуло их преимущества по сравнению с сильно токсичными регулируемыми брокерами на “настоящей бирже”.

У клиентов брокеров Pocket Option, Quotex, Deriv или Binarium по-прежнему прекрасно работает ввод и вывод денежных средств в долларах США и евро. Никаких ограничений по заработку в “твердой валюте” нет и не предвидится, чего не скажешь о фондовом рынке России, участники которого так долго гордились лицензиями Центробанка РФ.

По какому курсу будет происходить конвертация долларов в рубли при выводе на карту?

12 июня 2024 года стало знаменательным днем для российского валютного рынка. Московская биржа прекратила расчет и публикацию биржевого курса доллара США к российскому рублю по валютной паре USD/RUB.

Это решение было вынужденной мерой в ответ на санкции США против Национального клирингового центра (НКЦ). НКЦ играл ключевую роль в определении биржевого курса, и его отключение от системы расчетов сделало невозможным справедливое рыночное определение стоимости рубля по отношению к американской валюте.

Теперь курс USD/RUB будет устанавливаться Центробанком РФ дважды в день на основе данных о сделках на внебиржевом рынке. Такая система напоминает модель, существовавшую в Советском Союзе, когда курс рубля к иностранным валютам определялся государственным органом.

Для вывода долларовых депозитов со счетов брокеров бинарных опционов на банковские карты будет использоваться курс платежных центров РФ на дату вывода средств.

Через день после остановки торгов по доллару и евро на Мосбирже курс рубля в системе МИР поднялся на 0.23%, а на Binance USDT на рубли меняли и вовсе с почти 4-процентной наценкой, но ситуация достаточно быстро стабилизировалась.

Конечно, теперь прогнозировать курс для вывода средств в долларах США на банковскую карту сложно: всё будет зависеть от курса Центробанка РФ на конкретную дату.

Как рублевые пары на платформах бинарных опционов отреагировали на санкционный удар?

Надо отметить, что рублевые пары такие как USD/RUB и EUR/RUB практически никак не отреагировали на события на Московской бирже. Обе валютные пары торгуются в обычном режиме, и трейдеры брокеров бинарных опционов Pocket Option, Quotex, Binarium, Deriv и других продолжают спокойно на них зарабатывать.

Только есть один нюанс: курс в паре USD/RUB достиг отметки 127 рублей за доллар. Очевидно так брокеры бинарных опционов оценивают ближайшие перспективы этой валюты, но это уже совсем другая история.

Заключение

Санкции, обрушившиеся на Россию, несомненно, меняют финансовый ландшафт этой страны. И пока регулируемые рынки сотрясаются под ударами непредвиденных ограничений, бинарные опционы демонстрируют стабильность, обеспеченная наработанной за годы гонений гибкостью. В отличие от “традиционных” рынков, где возможна принудительная конвертация валюты, брокеры бинарных опционов не осуществляют подобных операций, позволяя трейдерам самостоятельно распоряжаться собственными активами в любое удобное время.

Рублевые пары USD/RUB и EUR/RUB продолжают спокойно торговаться и почти не отреагировали на американские санкции, что демонстрирует устойчивость рынка бинарных опционов к внешним воздействиям. Кто бы мог подумать, но в условиях геополитической нестабильности именно они стали “тихой гаванью” для трейдеров, стремящихся сохранить и приумножить свой капитал.

Конечно же, доверять любому брокеру бинарных опционов по-прежнему не стоит. Для выбора надежного брокера воспользуйтесь нашим рейтингом лучших брокеров бинарных опционов. А для тех, кто долго сомневался, но только сейчас решил, что пришло время ближе познакомиться с миром криптовалют – рекомендуем наше полное руководство по криптовалютам для начинающих.

Смотрите также:

Реальные истории заработка на бинарных опционах

Как зайти на сайт Pocket Option из России. Почему домен заблокирован?

Как зайти на сайт брокера заблокированного в России

Бинарные опционы развод или нет?