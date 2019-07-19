    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        Что будет с рынком бинарных опционов в эпоху сокрушительных санкций против России?

        12 июня 2024 года США ввели новый пакет жестких экономических санкций против России. Под ограничения попали даже американские IT-гиганты и международные банки, работавшие с россиянами. В ответ Московская биржа полностью остановила торги долларом и евро, что моментально вызвало волну паники на рынке.

        Тревога пробежала и среди трейдеров бинарных опционов. Уже не в первый раз этот рынок столкнулся с суровыми испытаниями в виде ужесточающихся регуляторных ограничений, а также санкций, обрушившихся на Россию. Ожидаются ли проблемы с выводом долларовых депозитов в связи с санкциями? Что будет с торгами на рублевых валютных парах? Повлияют ли санкции на устойчивость брокеров? Давайте разбираться.

        санкции наложенные на Россию

        Содержание:

        Санкционные вихри: доллар и евро под запретом в России

        Утро 13 июня для российских инвесторов оказалось не из приятных. С момента открытия индекс Мосбиржи просел в цене на 3,8%. Участники торгов бросились массово распродавать акции, отыгрывая информацию из пресс-релиза Московской биржи о том, что с 13 июня 2024 года торги валютными парами с долларом США и евро будут остановлены, что вызвало существенный всплеск волатильности на рынке.

        пресс релиз московской биржи

        Бурная реакция рынка была вызвана официальным заявлением Минфина США о расширении санкционного списка против России. На этот раз под удар попали не только ведущие государственные компании, но и основные посредники биржевых операций: Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

        заявление министерства финансов США

        Что будет с депозитами в долларах и евро у регулируемых брокеров?

        Регулируемые и традиционно считавшиеся более надежными рынки и брокеры на сей раз оказались под прямым ударом санкций, принося массу хлопот и своим частным клиентам. Президент брокера "Финам" Владислав Кочетков в эфире телеканала РБК-ТВ прокомментировал эту ситуацию следующим образом:"Те, кто держал доллары и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника".

        комментарии Владислава Кочеткова

        Учитывая, что на момент заявления Кочеткова многие обменники предлагали купить доллар по 200 рублей, а спрос рождал не столько предложение, сколько многолюдные очереди – решение крайне сильно не понравилось трейдерам, полагающимся на защиту государственных регуляторов.

        Нужно сказать, что для регулируемого российского фондового рынка не впервой подставлять под нож в первую очередь именно частных инвесторов. Мелкие депозиты не выдерживали давления искусственной волатильности на рождественских каникулах 2018 года, разорялись из-за креативных решений Мосбиржи, связанных с торговлей фьючерсами на нефть в условиях отрицательных цен в 2020 году. Многие “надежные” регулируемые брокеры под давлением санкций задерживали вывод средств, манипулировали курсами и лимитами. Финам, БКС, Альфа-Инвестиции – все они уже приостанавливали вывод депозитов своих клиентов в связи с санкционным давлением на Национальный клиринговый центр в 2023 году.

        Это только несколько примеров. Проблема с выводом депозитов в долларах США из России остается сложной и неопределенной для всех, кроме… клиентов брокерских компаний, предоставляющих услуги в сфере торговли бинарными опционами. Почему так?

        Эволюция бинарных опционов под гнетом ограничений

        санкции СШАИстория показывает, что любые санкции и ограничения стимулируют развитие новых технологий и инструментов для торговли.

        Например, в 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела ряд правил, которые фактически запретили американцам использование платформ бинарных опционов под предлогом непонимания частными инвесторами всех рисков. Резидентам США запретили открывать новые счета, а существующим клиентам дали ограниченное время на вывод средств.

        Запрет использования американских платформ оказал значительное влияние на эту индустрию, вынудив многих брокеров искать новые рынки или прекратить свою деятельность полностью.

        Однако для ряда платформ запрет оказался драйвером для развития. Кто-то, как американский Nadex постарался соответствовать всем требованиям SEC и остался выживать в суровом климате северноамериканского законодательства. Другие, как IQ Option, научились адаптироваться, перенесли торговлю бинарными опционами в другие более лояльные юрисдикции, а также заодно проапгрейдили свои торговые платформы, не ограничивая более свою фантазию и пожелания клиентов требованиями регуляторов. Чарльз Дарвин

        Ровно те же уроки проходили Quotex и Pocket Option, оказавшись под давлением Роскомнадзора.

        Законодательные изменения в сфере бинарных опционов уже давно стали обычным делом.

        С одной стороны, запрет бинарных опционов в ряде стран повлек за собой негативные последствия. Часть трейдеров перешла на менее регулируемые площадки с большими рисками, а из-за наплыва новых клиентов ряд брокеров ухудшил условия торговли: снизил процент выплат по сделкам и сократил программы лояльности.

        С другой стороны, ужесточение регулирования рынка бинарных опционов действительно помогло и позитивным изменениям. Как ни странно, но ограничения, которые, как из рога изобилия сыпятся на брокеров бинарных опционов, стимулировали развитие этого рынка, постепенно приводя к появлению все новых форматов и инструментов, обеспечивая нужную гибкость в столь изменчивом законодательном поле. Именно эта приобретенная гибкость и заставляет трейдеров бинарными опционами, глядя на проблемы Мосбиржи и солидных брокерских фирм, если не смеяться над последними, то хотя бы снисходительно улыбаться.

        Влияние санкций на трейдеров бинарными опционами

        Что будет с выводом долларовых депозитов?

        вывод долларовых депозитовСанкции Министерства финансов США не повлияли на работу брокеров бинарных опционов, что вновь подчеркнуло их преимущества по сравнению с сильно токсичными регулируемыми брокерами на “настоящей бирже”.

        У клиентов брокеров Pocket Option, Quotex, Deriv или Binarium по-прежнему прекрасно работает ввод и вывод денежных средств в долларах США и евро. Никаких ограничений по заработку в “твердой валюте” нет и не предвидится, чего не скажешь о фондовом рынке России, участники которого так долго гордились лицензиями Центробанка РФ.

         

         

         

        По какому курсу будет происходить конвертация долларов в рубли при выводе на карту?

        12 июня 2024 года стало знаменательным днем для российского валютного рынка. Московская биржа прекратила расчет и публикацию биржевого курса доллара США к российскому рублю по валютной паре USD/RUB.

        курс вывода доллара

        Это решение было вынужденной мерой в ответ на санкции США против Национального клирингового центра (НКЦ). НКЦ играл ключевую роль в определении биржевого курса, и его отключение от системы расчетов сделало невозможным справедливое рыночное определение стоимости рубля по отношению к американской валюте.

        Теперь курс USD/RUB будет устанавливаться Центробанком РФ дважды в день на основе данных о сделках на внебиржевом рынке. Такая система напоминает модель, существовавшую в Советском Союзе, когда курс рубля к иностранным валютам определялся государственным органом.

        Для вывода долларовых депозитов со счетов брокеров бинарных опционов на банковские карты будет использоваться курс платежных центров РФ на дату вывода средств.

        Через день после остановки торгов по доллару и евро на Мосбирже курс рубля в системе МИР поднялся на 0.23%, а на Binance USDT на рубли меняли и вовсе с почти 4-процентной наценкой, но ситуация достаточно быстро стабилизировалась.

        Конечно, теперь прогнозировать курс для вывода средств в долларах США на банковскую карту сложно: всё будет зависеть от курса Центробанка РФ на конкретную дату.

        Как рублевые пары на платформах бинарных опционов отреагировали на санкционный удар?

        Надо отметить, что рублевые пары такие как USD/RUB и EUR/RUB практически никак не отреагировали на события на Московской бирже. Обе валютные пары торгуются в обычном режиме, и трейдеры брокеров бинарных опционов Pocket Option, Quotex, Binarium, Deriv и других продолжают спокойно на них зарабатывать.

        торги по паре usd-rub

        Только есть один нюанс: курс в паре USD/RUB достиг отметки 127 рублей за доллар. Очевидно так брокеры бинарных опционов оценивают ближайшие перспективы этой валюты, но это уже совсем другая история.

        торги по паре eur-rub

        Заключение

        Санкции, обрушившиеся на Россию, несомненно, меняют финансовый ландшафт этой страны. И пока регулируемые рынки сотрясаются под ударами непредвиденных ограничений, бинарные опционы демонстрируют стабильность, обеспеченная наработанной за годы гонений гибкостью. В отличие от “традиционных” рынков, где возможна принудительная конвертация валюты, брокеры бинарных опционов не осуществляют подобных операций, позволяя трейдерам самостоятельно распоряжаться собственными активами в любое удобное время.

        Рублевые пары USD/RUB и EUR/RUB продолжают спокойно торговаться и почти не отреагировали на американские санкции, что демонстрирует устойчивость рынка бинарных опционов к внешним воздействиям. Кто бы мог подумать, но в условиях геополитической нестабильности именно они стали “тихой гаванью” для трейдеров, стремящихся сохранить и приумножить свой капитал.

        Конечно же, доверять любому брокеру бинарных опционов по-прежнему не стоит. Для выбора надежного брокера воспользуйтесь нашим рейтингом лучших брокеров бинарных опционов. А для тех, кто долго сомневался, но только сейчас решил, что пришло время ближе познакомиться с миром криптовалют – рекомендуем наше полное руководство по криптовалютам для начинающих.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Комментарии

        По моему мнению санкции со стороны США, не сильно повлияют на рынок бинарных опционов. Давайте вспомним сколько пакетов санкций против нашей великой державы вводили и что сильно от этого мы пострадали. Нет наоборот дали толчек для развития своих технологий, создания своих платформ. Поэтому плевать на США по их велению бинарки все равно будут устойчивы. Спасибо winoptionsignals за столь информативные статьи.
        Farid, поменьше смотри госпропаганду. Санкции, введенные против России в 2022 году, оказали колоссальное влияние на экономику рф и, в частности, на капитализацию Газпрома: в 2022 году его капитализация рухнула более чем на 70%, с 8,2 трлн до 2,3 трлн рублей. Это произошло из-за потери премиального рынка газа в Европе по причине санкций. В 2022 году эта компания впервые за всю свою историю получила убытки. Санкции не работают? По причине санкций из россии ушли многие крупные западные компании, что привело к потере рабочих мест и сокращению инвестиций. Тебе перечислить эти компании?? Авторынок: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Renault, Hyundai, Kia, Land Rover, Jaguar, Volvo, Skoda Нефть и газ: BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и др. Финансы: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Visa, Mastercard, American Express, PayPal и др. Технологии: Apple, Microsoft, Google, IBM, Intel, AMD, Cisco, Oracle, SAP, NVIDIA, Adobe, Spotify, Netflix Ритейл: Nike, Adidas, Puma, L'Oreal, Procter & Gamble, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, IKEA, H&M Это далеко не полный перечень. Может ты в McDonald's можешь сходить и попить кофе в Starbucks? Поесть бургер в KFC или Burger King? Может в «великой державе» показывают кино западное, а не ворованное у Disney, Warner Bros и Sony Pictures? Однозначно на пользу все пошло. Скажи, Лада «Калина» куда лучше Mercedes и BMW! Все только на пользу! Осталось только на телеги пересесть, чтоб захорошело окончательно.
        27 июня 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        Я думаю что мало что изменится. Как работали, так и будем работать.
        Богдан, поздравляем! Вы оставили самый лучший комментарий. Пожалуйста, сообщите свои контактные данные в Telegram, чтобы мы могли вручить вам промокод на $10.
        27 июня 2024
        Ответить
        Артур
        Бинарные опционы в России 2024 года продолжают активно развиваться, предоставляя самые высокие уровни доходности среди множества представленных финансовых активов. Лучшие бинарные опционы — те, которые приносят в карман трейдера профит. И главное — выбрать представителя с удобным и надежным сервисом. Все будет хорошо, даже с этими санкциями, и брокеру хорошо и трейдерам
        26 июня 2024
        Ответить
        tirant
        Пока все тихо. Тьфу-тьфу-тьфу.))))
        26 июня 2024
        Ответить
        Богдан
        Я думаю что мало что изменится. Как работали, так и будем работать.
        26 июня 2024
        Ответить
        Артур
        А наличный бакс в обменниках по чем сейчас? И есть ли он?
        26 июня 2024
        Ответить
        игорь
        Влияние санкций на рынок бинарных опционов в России Санкции, введенные в отношении России, несомненно, окажут значительное влияние на рынок бинарных опционов в стране. Вот некоторые из ключевых последствий: Ограничение доступа к международным платформам: Санкции могут ограничить доступ российских трейдеров к международным платформам для торговли бинарными опционами. Это может затруднить для них доступ к более широкому спектру активов и брокеров. Заморозка активов: Санкции могут привести к заморозке активов российских трейдеров на зарубежных счетах. Это может затруднить для них вывод средств и продолжение торговли бинарными опционами. Рост волатильности: Санкции могут привести к росту волатильности на рынках, что сделает торговлю бинарными опционами более рискованной. Трейдерам необходимо быть готовыми к значительным колебаниям цен и внимательно следить за рыночными условиями. Перспективы отечественных брокеров В условиях санкций отечественные брокеры бинарных опционов могут столкнуться с рядом проблем: Конкуренция с иностранными платформами: Иностранные платформы могут иметь более широкий спектр активов, более конкурентоспособные спреды и более надежную репутацию. Это может сделать их более привлекательными для российских трейдеров, несмотря на санкции. Ограниченный доступ к ликвидности: Отечественные брокеры могут столкнуться с ограниченным доступом к ликвидности, поскольку санкции могут затруднить для них привлечение средств от международных поставщиков ликвидности. Регуляторные ограничения: Российским регуляторам может потребоваться ужесточить свои правила в отношении рынка бинарных опционов, что может негативно сказаться на прибыльности брокеров. Рекомендации для трейдеров Трейдерам, желающим продолжить торговлю бинарными опционами в условиях санкций, следует принять во внимание следующие рекомендации: Изучите риски: Тщательно изучите риски торговли бинарными опционами в условиях санкций и убедитесь, что вы понимаете потенциальные последствия. Выбирайте надежных брокеров: Выбирайте брокеров, имеющих солидную репутацию, надежное регулирование и четкие условия торговли. Управляйте рисками: Управляйте своими рисками разумно, используя стоп-лоссы и кредитное плечо с осторожностью. Диверсифицируйте свои инвестиции: Не полагайтесь исключительно на торговлю бинарными опционами. Рассмотрите возможность диверсификации своих инвестиций в другие активы. В заключение, санкции, введенные в отношении России, окажут значительное влияние на рынок бинарных опционов в стране. Трейдерам необходимо внимательно следить за рыночными условиями и принимать обоснованные решения в условиях повышенных рисков и ограничений.
        25 июня 2024
        Ответить
        Farid
        25 июня 2024
        Ответить
        Магомедгаджи
        Здравствуйте. Мне кажется брокеры,прошедшие проверку временем и запретами, найдут достойный выход из этой ситуации.Он не захотят терять свой бизнес и свою аудиторию. Да и санкции не вечны - любая мелочь может изменить международные отношения, не говоря о том, что осенью может смениться президент США(с высокой долей вероятности)
        25 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Очень полезная и своевременная статья, спасибо за материал! Хотелось бы отметить, что текущий курс доллара в Центробанке колеблется в пределах 80 - 90 рублей, что выглядит крайне смехотворно в текущей ситуации))
        Руслан, государство пытается найти выход из положения как может. Вливает резервы на поддержание более низкой стоимости доллара. В принципе да, когда говорят про внебиржевой курс, то это звучит нелепо.
        Option Bull, с другой стороны не так все плохо, выход есть. Бинарки позволяют не стоять в очередях за долларами и евро, а открывать счета прямо в них, чтобы потом спокойно хранить себе на депозите до лучших времен. Я уже молчу про то что это неплохой способ дополнительного, а в редких случаях и основного заработка, что не может не радовать в такие тяжелые времена))
        25 июня 2024
        Ответить
        Option Bull
        25 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        25 июня 2024
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!