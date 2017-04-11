Брокер Banc De Binary уходит с рынка бинарных опционов

Лицензированная брокерская компания Banc De Binary ушла с рынка бинарных опционов. По официальному заявлению представителей организации, фирма не видит себя в представленной нише, никаких перспектив и новшеств. Для трейдеров никаких проблем не возникнет, их попросту нет. Напомним, что компания попала в список ненадежных брокеров, которые часто лишали возможности забрать выигранные деньги. Обычно подобная деятельность прикрывалась бонусными и акционными предложениями. Порой это была обычная халатность без какого-либо реагирования на пользователей.

Причины ухода брокера

Как отмечают представители организации, подобное решение последовало после нарастающего негатива со стороны клиентов. Фирма не смогла стоять перед шквалом нападок разъяренных трейдеров, которые все чаще подымали неприятные вопросы.

«Ситуацию можно сравнить с Диким Западом, где могут подстрелить. Уход – это необходимая мера, которая должна быть выполнена несмотря на подмоченность репутации. Под таким пристальным контролем работать в сфере финансов просто невозможно, поэтому подобное решение единственно правильное», - заявило руководство фирмы.

Также официальные представители отметили, что набор новых клиентов остановлен, все принятые денежные вложения отданы владельцам. Ранее вопрос упирался лишь в ответе совета директоров, которые долго не могли принять окончательного решения. Заметим, что сворачивание деятельности лишило компании бренда, которые оценивался в пол миллиарда долларов США.

Компания Banc De Binary появилась в 2009 года, и была основана Орэном Лораном. Предприниматель организовал деятельности на территории Израиля и Кипра, где в его распоряжении находилось порядка 100 человек. Примерно год назад начали появляться отдельные сигналы по выходу компании из игры. Примерно год назад, фирма распустила отдел, который был направлен на регулирование вопросов с бинарными опционами в странах СНГ. Уход с рынка показал о неспособности конкурировать из-за низкого уровня сервиса, а также частых обманов.

Суды и штрафы брокера Banc De Binary

Стоит отметить, что ряд известных отраслевых регуляторов оштрафовали финансовый институт на серьезную сумму. Также в некоторых странах, например, в Великобритании готовится иск относительно деятельности компании. Юридическая компания Giambrone собирается выиграть судебное разбирательство, ведь фирма уже имеет бесценный опыт работы с NRGBinary и Lbinary. Судебное разбирательство было инициировано через жалобы нескольких десятков инвесторов, которые стали жертвами мошеннических операций со стороны Banc de Binary.

Манипуляции в сфере мошенничества в основном касались жителей Австралии, Европы, а также Ближнего Востока. Сумма претензий составляет около 2 миллионов евро, если дело будет развиваться, и сумма финансовых издержек составит 3 миллиона, юристы будут финансироваться из средств специализированного фонда, что позволит вести представленное дело.

Как отмечают специалисты компании, схожие эпизоды позволят подать коллективный иск, который соберет сумму иска порядка 5 миллионов евро. Дело будет заведено по всем филиалам, которые располагаются во многих странах по всему миру. Напомним, что ранее владельцу компанию было вынесено предписание, согласно которому предприниматель обязан выплатить порядка 9 миллионов долларов всей клиентуре в Штатах. Подобное решение должно стать зацепкой для английской компании Gimabrone. Совместное сотрудничество с регуляторами должно принести плоды. Это единственная надежда, ведь европейские инструменты регулирования бездействуют.