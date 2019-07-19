Análisis técnico de criptomonedas.

Análisis técnico de la vista comercial BTCUSD

Análisis oscilatorio de criptomonedas

Criptomonedas proporcionadas por tradingview

Análisis de criptomonedas mediante indicadores de tendencia.

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Mercado de criptomonedas: análisis técnico

Las criptomonedas se distinguen por el hecho de que su valor crece a un ritmo acelerado. Bitcoin es especialmente activo en este sentido. Sus altibajos periódicos son simplemente asombrosos. Como resultado, el mercado se llena constantemente de nuevos actores. El comercio en los intercambios de criptomonedas se realiza en modos hiperactivos. La alta volatilidad del dinero electrónico permite a los comerciantes con competencias relevantes ganar mucho dinero. Esto es posible, pero con la condición de que la suerte o la llamada intuición pasen a un segundo plano.

Un comerciante sin experiencia puede perder mucho fácilmente si no puede evaluar adecuadamente la situación. Debe comprender la dirección de las tendencias y poder analizar las criptomonedas prometedoras seleccionadas para su compra o venta. Es mejor si se recibe la información necesaria antes de que realmente se encuentre con el comercio de divisas. Hay muchos métodos de análisis, por lo que sólo hay que elegir el mejor.

Consideremos un análisis popular de las criptomonedas, caracterizado como técnico. Algunas personas están satisfechas con él, mientras que otras ven muchas deficiencias en él. Al mismo tiempo, se ha confirmado su eficacia, por lo que hay más de los primeros que de los segundos. Otros tipos de análisis son de poca utilidad en el mercado de las criptomonedas, que se caracteriza por una alta volatilidad y un gran volumen de noticias.

Si un comerciante utiliza un método que tiene en cuenta las noticias para el análisis, entonces, en relación con las criptomonedas, no recibe ninguna ventaja. Los cambios en el mercado se producen muy rápidamente y los medios de comunicación anuncian las noticias al respecto muy tarde. La situación es diferente con el análisis técnico, que permite un seguimiento más sensible de la situación, lo que conduce a una respuesta correcta a los cambios de precios.

Teoría de Dow

Cada método mediante el cual se estudia el comportamiento del dinero electrónico tiene una base. Se basa en conceptos que determinan la implementación de la tarea, por ejemplo, hacer un pronóstico de criptomonedas para 2018 con mayor probabilidad de cumplimiento. Consideremos el análisis técnico basado en la teoría de Dow.

Los conceptos en este caso son los siguientes:

No hay factores que el mercado ignore. Los acontecimientos de cualquier período de tiempo afectan el valor del activo en el momento actual. La demanda a lo largo del tiempo (ayer, hoy, mañana) determina el precio de una criptomoneda. Los cambios en las normas regulatorias relativas al dinero electrónico se reflejan en el valor de los activos.

El precio ahora es información cuya existencia está determinada por el momento actual. Esto incluye la conciencia y las expectativas de todos los que operan en el mercado de las criptomonedas. Para analizar el precio futuro es necesario analizar el valor establecido hoy.

Los cambios de precios ocurren con un patrón determinado . Las tendencias a corto y largo plazo influyen en la dinámica de los precios de los activos. Una vez que se ha formado una tendencia, podemos decir con mayor grado de confianza que el movimiento continuará en la dirección elegida. Esto es lo que los comerciantes están tratando de captar. Realizan pronósticos de criptomonedas basados ​​en análisis técnicos destinados a reconocer tendencias emergentes.

Es importante cambiar el precio desde el punto de vista del aspecto histórico, no del contenido. Mediante análisis técnico se determina cómo ha cambiado el precio. Los parámetros que influyen en este cambio son de poco interés. El comerciante tiene más en cuenta la dinámica de la oferta y la demanda. La historia es una espiral, es decir, se repite, lo que también se aplica al mercado de las criptomonedas. Las reacciones de los traders ante ciertos eventos suelen ser las mismas. El mercado es bastante predecible. Como ejemplo, consideremos las novedades sobre el reconocimiento del dinero electrónico en cualquier país. Esta información conduce inevitablemente a un aumento del valor de los activos.

Identificando tendencias

Las tendencias significan hacia dónde se mueve el precio de un activo. Sin embargo, es bastante difícil reconocer este tipo de dinámica. Las criptomonedas se caracterizan por una alta volatilidad, que se caracteriza por cambios repentinos en el tipo de cambio. Así lo demuestra el mismo Bitcoin.

Los picos de volatilidad no son algo que deba tomarse en serio en el análisis técnico. Los máximos y mínimos crecientes indican una tendencia creciente. Esta afirmación también es cierta a la inversa. Una disminución de los máximos y mínimos confirma el inicio de una tendencia a la baja. Si el tipo de cambio es estable, es decir, no se registra un cambio notable, la tendencia se define como lateral. Todas las tendencias mencionadas tienen diferentes duraciones.

Equilibrando las fuerzas de la oferta y la demanda

El aumento del precio hasta cierto nivel provoca una disminución del interés de compra. Se alcanza el máximo. Los compradores están perdiendo actividad y los vendedores están ganando. Después de lo cual el precio comienza a bajar. De la misma manera, todo sucede en sentido contrario. En el primer caso podemos hablar de resistencia y en el segundo de soporte. Cuando la oferta aumenta, se produce una tendencia a la baja. Mientras que el aumento de la demanda forma una tendencia creciente.

En el gráfico se pueden dibujar líneas que conectan los picos de precios, tanto positivos como negativos, que difieren aproximadamente en los mismos valores. Estos son niveles caracterizados por soporte o resistencia. Es necesario identificarlos mediante análisis técnicos. Los niveles específicos determinan las perspectivas de las criptomonedas , lo que lleva a la emisión de órdenes de compra o venta. Como resultado, se ajusta el valor de los activos. Un análisis competente de estos momentos le permitirá responder con éxito a las fluctuaciones del tipo de cambio en el corto plazo.

El nivel de soporte es el valor de un activo que se adapta a la mayoría de los operadores. Están listos para comprar. Aquí solo hay una justificación: el coste real es mayor que el declarado. Alcanzar este nivel aumenta en gran medida el número de compradores de activos en la bolsa. El precio bajo atrae, lo que estimula la demanda. Consideremos una altcoin condicional. Digamos que costó $500 por un tiempo, luego subió y alcanzó $800, donde se detuvo durante un tiempo relativamente largo. ¿Qué pasará si el precio vuelve periódicamente a 500 dólares? Por supuesto, los jugadores acudirán en masa a las casas de cambio para comprar esta moneda.

Nivel de resistencia: el valor del activo está sobrevaluado, lo que obliga a los comerciantes a comenzar a deshacerse de la moneda. Surge una situación similar a la del nivel de soporte, pero con un signo menos. La moneda se mantuvo estable en términos de precio. Luego su valor cayó hasta cierto punto, donde se congeló durante mucho tiempo. Un retorno al valor anterior obligará a la mayoría de los operadores a comenzar a realizar órdenes de venta.

Los cambios en el valor de los activos son sensibles al mercado. Utilizando niveles de soporte y resistencia, se crea una especie de canal de precios. Los comerciantes exitosos lo utilizan activamente. Entienden que llegar al fondo requiere comprar divisas y llegar a la cima requiere vender.

En el caso de que el precio rompa el canal de precios, es decir, se superen los niveles existentes, colapsará. Por ejemplo, el precio de una altcoin sube por encima de un nivel de resistencia. Si esto sucede, entonces este nivel se convierte en el nivel de soporte del corredor recién formado. La misma situación, pero al contrario, se ve así: el precio tiende a bajar y supera el nivel de soporte, lo que lo convierte en el nivel de resistencia de otro canal.

Modelos gráficos de análisis técnico.

La volatilidad de los precios crea un gráfico en forma de imagen. El regreso regular a ciertos niveles atrae cifras, por así decirlo. Son similares entre sí y se repiten constantemente. En este sentido, es posible hacer predicciones sobre hacia dónde irá el precio basándose en modelos gráficos.

Veamos los más comunes de ellos:

Cabeza y los hombros . La formación de esta cifra se produce como resultado de una tendencia estable de duración suficiente. Visualmente, se trata de tres picos consecutivos, donde el del medio forma una especie de cabeza y los dos de los lados forman los hombros. Hay una figura directa: los picos apuntan hacia arriba y una figura inversa, caracterizada por una tasa mínima. Con la ayuda de tales cifras, está disponible el análisis de las criptomonedas , definidas como técnicas. Reconocer los patrones formados en el gráfico le permite hacer un pronóstico sobre el movimiento esperado del precio.

Doble arriba (abajo). Un patrón con dos máximos que se crea después de una tendencia alcista. Doble fondo: tendencia a la baja. Estas cifras son idénticas entre sí. La única diferencia es que son opuestos. Esta visualización del gráfico se utiliza en el análisis técnico como señal sobre un próximo cambio en la dirección de la tendencia. Rectángulo. Una cifra que demuestra la rivalidad entre compradores y vendedores. Esta oposición lleva al estancamiento de la tendencia. Ambas partes tienen las mismas posibilidades de obtener ganancias. Quienes compran y quienes venden pueden contar con el éxito. Es importante prestar atención a cómo cambia exactamente el precio. Si se mueve de acuerdo con uno de los lados horizontales del rectángulo, entonces la figura funciona. De lo contrario, las posibilidades de éxito tienden a ser nulas. Bandera y banderín. Un modelo gráfico de este tipo aparece después de un movimiento brusco del valor de un activo en cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo). Se crea durante la pausa de dicho salto. La formación de estas cifras sirve como señal de que en un futuro próximo debemos esperar un cambio brusco en el valor de la criptomoneda.

Velas japonesas. Las cifras de velas japonesas aparecieron en la bolsa de valores japonesa. Esto sucedió en el siglo XVII. Por eso se llaman velas japonesas. El cuerpo de la vela es una distancia que comienza en el precio de apertura y termina en el precio de cierre. Al mismo tiempo, todavía se forman sombras de la vela, que se extienden desde los precios de apertura y cierre hasta los valores máximos del precio. Un aumento en la sombra superior sirve como señal de que se espera que aumente el valor del activo. La sombra inferior indica una caída del tipo de cambio. Este método divide el tiempo en períodos, lo que simplifica enormemente el seguimiento de las tendencias.

Indicadores técnicos

Los promedios móviles sirven como un indicador que ayuda a rastrear la tasa durante una alta volatilidad. Para calcular una media móvil, definida como simple, se toma el valor medio del precio del activo para un período determinado. Los análisis de criptomonedas están disponibles aquí basados ​​en el análisis técnico de varios promedios móviles dependiendo de un período de tiempo específico, lo cual es importante cuando los indicadores no pueden responder a tiempo. Considere una situación en la que el promedio móvil de 5 días cae por debajo del de 20 días. Si este es el caso, entonces deberíamos contar con el ánimo bajista de los traders. De lo contrario, cuando la línea de 5 días supere la línea de 20 días, se espera un sentimiento alcista.

Las medias móviles no son el único indicador. Hay otros también. Pero el método considerado para implementar el análisis técnico es más popular. Es bien recibido por los expertos en tecnología porque tiene una base matemática que permite realizar un seguimiento preciso del mercado. Tampoco hay quejas de los estudiosos de humanidades. El proceso de análisis es sencillo y sin dificultades de comprensión, primando la prudencia más que la suerte.

Volúmenes de negociación

Si echas un vistazo a las criptomonedas , verás que el dinero electrónico se está vendiendo muy bien. El tamaño de los volúmenes de negociación influye en la formación de las tendencias de los precios. Un aumento de las ventas conduce a su fortalecimiento y una disminución a su debilitamiento. Cuando una criptomoneda sube rápidamente o comienza a perder posiciones con la misma rapidez, esto sirve como señal para prestar atención al volumen de operaciones.

Si el valor de un activo aumenta durante mucho tiempo y luego cae, los volúmenes de negociación pueden ayudar a determinar las características de esta dinámica. Es fácil entender lo que está pasando. Una caída prolongada o simplemente un ajuste. Básicamente, un aumento del precio conduce a un aumento del volumen comercial. De lo contrario, cuando el precio suba pero el volumen no, podemos decir que esta tendencia no durará mucho.

Diferentes percepciones del análisis técnico.

Mediante el análisis técnico, el mercado de las criptomonedas se puede investigar de forma eficaz para ayudar a identificar tendencias. Algunos apoyan este enfoque, mientras que otros se oponen.

Muchos comerciantes confían en que la información sobre un activo se refleja en su precio. Si se cumple con este criterio, no es necesario realizar un análisis técnico. Esta percepción del comercio de acciones tiene derecho a existir, pero carece de flexibilidad, lo que genera muchas críticas.

Otra parte de los comerciantes construye su estrategia comercial teniendo en cuenta las noticias mundiales sobre las criptomonedas. Si la información de este tipo es positiva se emiten órdenes de compra y si es negativa se emiten órdenes de venta. Este método de negociación sólo puede justificarse a largo plazo. Tiene defectos y son muchos. A corta distancia es mínimamente efectivo.

Conclusión

Investigar el mercado de las criptomonedas desde la perspectiva del análisis técnico parece actualmente una dirección prometedora en el trading. Esta es la herramienta más eficaz en distancias cortas. Si está interesado en este tipo de especulaciones, úselas. Aunque no debemos olvidarnos de otros métodos. Intenta conectarlos entre sí. Adopte un enfoque integrado. Consulta el método fundamental, lee artículos de expertos y sigue las novedades sobre criptomonedas. De esta manera, siempre podrá mantener bajo control la situación del mercado, lo que le permitirá identificar con precisión los momentos exitosos.