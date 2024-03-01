Códigos promocionales para el bróker Quotex

A pesar de que el bróker Quotex apareció hace relativamente poco tiempo, cada nuevo usuario puede aprovechar su programa de bonificación y recibir fondos adicionales para operar con opciones binarias gracias a las bonificaciones en 2026. Además, con la ayuda de un código de promoción especial, incluso puedes cancelar una oferta perdedora.

Código promocional para recargar tu cuenta en el broker Quotex en Marzo: K0RMLjXedA WINMAX50 – un nuevo código promocional de referencia de Quotex! Este código promocional ofrece un bono del 50% en el depósito y está disponible solo para los usuarios que se registren a través de nuestro enlace. Usa WINMAX50 al recargar tu cuenta para aumentar tu saldo y obtener más oportunidades de trading! Código promocional para cancelar una operación perdedora (sin riesgo) en el bróker Quotex: ueOO8gHedo Puede obtener un código de promoción adicional enviando una solicitud a través de su cuenta personal en nuestro sitio web o encontrarlo en nuestra revisión del corredor Quotex.

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Gracias a los bonos, puedes reducir los riesgos en el trading, ya que las pérdidas se distribuyen entre los fondos de bonificación. Recibir un bono también le permite aumentar sus ganancias potenciales al aumentar su volumen de operaciones. El código de promoción para cancelar una operación perdedora le permite cancelar cualquier operación perdedora de hasta $10.

Contenido:

¿Para qué sirven los códigos promocionales del bróker Quotex?

Dado que el bróker Quotex comenzó a trabajar hace relativamente poco tiempo, su tarea principal es atraer nuevos clientes. Para lograr este objetivo, la empresa utiliza diversas herramientas de marketing, incluidos los códigos promocionales.

Los códigos promocionales le permiten cancelar transacciones no rentables y recibir un bono del 10% al 80% en la reposición de cuenta. Después de cumplir con las condiciones comerciales, los fondos de bonificación se pueden retirar junto con dinero real.

Los fondos de bonificación recibidos se utilizan en el comercio, lo que puede aumentar significativamente tanto la probabilidad de obtener ganancias como su tamaño. Además, los bonos actúan como un "colchón de seguridad", ya que estos fondos están totalmente involucrados en el trading.

La ventaja del programa de bonificación de Quotex es la posibilidad de rechazar el bono en cualquier momento, lo que no interferirá con el retiro de sus propios fondos o las ganancias recibidas. Gracias a esto, incluso los traders novatos pueden utilizar el sistema de bonificación con confianza.

Bono de bienvenida del corredor Quotex

El primer bono y el más popular entre los traders que se puede obtener del bróker Quotex es el bono de bienvenida.

Este bono se proporciona solo una vez y exclusivamente a nuevos usuarios que aún no hayan recargado su cuenta comercial.

Para recibir un bono de bienvenida en 2026, puede hacer clic en el banner con la oferta de bono y proceder a reponer su cuenta, o ingresar usted mismo el código de promoción "WELCOME30" en un campo especial.

Después de la reposición, el importe que se acreditará a la cuenta comercial se mostrará en la esquina inferior derecha.

Importante: el Bono de Bienvenida sólo está disponible para depósitos de $100 o más.

Características del bono de bienvenida del broker Quotex:

El monto mínimo de depósito para recibir un bono es de $100.

El monto del bono es el 30% del monto del depósito.

El bono recibido se puede descontar y retirar.

El bono de bienvenida se proporciona una vez realizado el primer depósito.

Código promocional máximo para recargar una cuenta con el bróker Quotex

Los clientes del bróker Quotex que ya hayan recibido un bono de bienvenida pueden aprovechar un bono adicional del 60% al reponer su cuenta.

El código de promoción solo se puede utilizar una vez y está sujeto a un límite de recarga limitado. Le recomendamos que lo active lo antes posible.

Para obtener un bono al recargar su cuenta, ingrese el código promocional: K0RMLjXedA

Después de activar el código de promoción, el monto final que se acreditará a la cuenta comercial se mostrará en la esquina inferior derecha.

Condiciones de uso del código promocional K0RMLjXedA:

El monto mínimo de depósito para la activación es de $100.

El código de promoción tiene un límite de 100 activaciones.

Cada usuario puede utilizar el código promocional sólo una vez.

El bono es de hasta el 30% del monto del depósito.

Después de liquidar el bono recibido, éste estará disponible para su retiro.

Condiciones de uso de bonos en el broker Kvotex

Para retirar los bonos recibidos al reponer una cuenta con el broker Kvotex, debe cumplir las siguientes condiciones:

Para liberar el bono, es necesario realizar una facturación igual al monto del bono multiplicado por 100. Como esto puede ser una tarea difícil, tienes dos opciones: cancelar el bono recibido en tu cuenta personal o esperar a que se cancele automáticamente al retirar fondos.

Es conveniente monitorear el progreso del bono en su cuenta personal: esto elimina la necesidad de calcular de forma independiente la cantidad de transacciones completadas, especialmente cuando hay muchas.

Conclusión

A pesar de que el bróker Quotex es relativamente joven, ofrece a los traders bonificaciones atractivas: una compensación por una operación perdedora de $10 y una bonificación por reposición usando un código promocional. Es importante recordar que el retiro de los fondos de bonificación solo es posible después de que se hayan utilizado en su totalidad, lo que requiere realizar una cantidad significativa de transacciones en la plataforma.

Dado que algunos bonos solo están disponibles una vez, recomendamos usarlos de la manera más eficiente posible para obtener los mejores resultados.

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