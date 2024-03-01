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        Códigos promocionales para el bróker Quotex

        Códigos promocionales para el bróker Quotex

        A pesar de que el bróker Quotex apareció hace relativamente poco tiempo, cada nuevo usuario puede aprovechar su programa de bonificación y recibir fondos adicionales para operar con opciones binarias gracias a las bonificaciones en 2026. Además, con la ayuda de un código de promoción especial, incluso puedes cancelar una oferta perdedora.

        Código promocional para recargar tu cuenta en el broker Quotex en Marzo: K0RMLjXedA

        WINMAX50 – un nuevo código promocional de referencia de Quotex! Este código promocional ofrece un bono del 50% en el depósito y está disponible solo para los usuarios que se registren a través de nuestro enlace. Usa WINMAX50 al recargar tu cuenta para aumentar tu saldo y obtener más oportunidades de trading!

        Código promocional para cancelar una operación perdedora (sin riesgo) en el bróker Quotex: ueOO8gHedo

        Puede obtener un código de promoción adicional enviando una solicitud a través de su cuenta personal en nuestro sitio web o encontrarlo en nuestra revisión del corredor Quotex.

         

        IR AL SITIO WEB DE QUOTEX

        *Solo puedes abrir el sitio web de Quotex en Rusia a través de VPN

        Gracias a los bonos, puedes reducir los riesgos en el trading, ya que las pérdidas se distribuyen entre los fondos de bonificación. Recibir un bono también le permite aumentar sus ganancias potenciales al aumentar su volumen de operaciones. El código de promoción para cancelar una operación perdedora le permite cancelar cualquier operación perdedora de hasta $10.

        Quotex

        Contenido:

        1. ¿Para qué sirven los códigos promocionales del bróker Quotex?
        2. Bono de bienvenida del corredor Quotex
        3. Código promocional máximo para recargar una cuenta con el bróker Quotex
        4. Condiciones de uso de bonos en el broker Kvotex
        5. Conclusión

        ¿Para qué sirven los códigos promocionales del bróker Quotex?

        Dado que el bróker Quotex comenzó a trabajar hace relativamente poco tiempo, su tarea principal es atraer nuevos clientes. Para lograr este objetivo, la empresa utiliza diversas herramientas de marketing, incluidos los códigos promocionales.

        Los códigos promocionales le permiten cancelar transacciones no rentables y recibir un bono del 10% al 80% en la reposición de cuenta. Después de cumplir con las condiciones comerciales, los fondos de bonificación se pueden retirar junto con dinero real.

        Los fondos de bonificación recibidos se utilizan en el comercio, lo que puede aumentar significativamente tanto la probabilidad de obtener ganancias como su tamaño. Además, los bonos actúan como un "colchón de seguridad", ya que estos fondos están totalmente involucrados en el trading.

        La ventaja del programa de bonificación de Quotex es la posibilidad de rechazar el bono en cualquier momento, lo que no interferirá con el retiro de sus propios fondos o las ganancias recibidas. Gracias a esto, incluso los traders novatos pueden utilizar el sistema de bonificación con confianza.

        Bono de bienvenida del corredor Quotex

        El primer bono y el más popular entre los traders que se puede obtener del bróker Quotex es el bono de bienvenida.

        Bono de bienvenida Quotex

        Este bono se proporciona solo una vez y exclusivamente a nuevos usuarios que aún no hayan recargado su cuenta comercial.

        Para recibir un bono de bienvenida en 2026, puede hacer clic en el banner con la oferta de bono y proceder a reponer su cuenta, o ingresar usted mismo el código de promoción "WELCOME30" en un campo especial.

        Recibir un bono de bienvenida en Quotex

        Después de la reposición, el importe que se acreditará a la cuenta comercial se mostrará en la esquina inferior derecha.

        Importante: el Bono de Bienvenida sólo está disponible para depósitos de $100 o más.

        Características del bono de bienvenida del broker Quotex:

        • El monto mínimo de depósito para recibir un bono es de $100.
        • El monto del bono es el 30% del monto del depósito.
        • El bono recibido se puede descontar y retirar.
        • El bono de bienvenida se proporciona una vez realizado el primer depósito.

        Código promocional máximo para recargar una cuenta con el bróker Quotex

        Los clientes del bróker Quotex que ya hayan recibido un bono de bienvenida pueden aprovechar un bono adicional del 60% al reponer su cuenta.

        El código de promoción solo se puede utilizar una vez y está sujeto a un límite de recarga limitado. Le recomendamos que lo active lo antes posible.

        Para obtener un bono al recargar su cuenta, ingrese el código promocional: K0RMLjXedA

        Obtenga un bono del 60% en Quotex

        Después de activar el código de promoción, el monto final que se acreditará a la cuenta comercial se mostrará en la esquina inferior derecha.

        Condiciones de uso del código promocional K0RMLjXedA:

        • El monto mínimo de depósito para la activación es de $100.
        • El código de promoción tiene un límite de 100 activaciones.
        • Cada usuario puede utilizar el código promocional sólo una vez.
        • El bono es de hasta el 30% del monto del depósito.
        • Después de liquidar el bono recibido, éste estará disponible para su retiro.

        Condiciones de uso de bonos en el broker Kvotex

        Para retirar los bonos recibidos al reponer una cuenta con el broker Kvotex, debe cumplir las siguientes condiciones:

        Condiciones de uso de los bonos de Quotex

        Para liberar el bono, es necesario realizar una facturación igual al monto del bono multiplicado por 100. Como esto puede ser una tarea difícil, tienes dos opciones: cancelar el bono recibido en tu cuenta personal o esperar a que se cancele automáticamente al retirar fondos.

        Es conveniente monitorear el progreso del bono en su cuenta personal: esto elimina la necesidad de calcular de forma independiente la cantidad de transacciones completadas, especialmente cuando hay muchas.

        Conclusión

        A pesar de que el bróker Quotex es relativamente joven, ofrece a los traders bonificaciones atractivas: una compensación por una operación perdedora de $10 y una bonificación por reposición usando un código promocional. Es importante recordar que el retiro de los fondos de bonificación solo es posible después de que se hayan utilizado en su totalidad, lo que requiere realizar una cantidad significativa de transacciones en la plataforma.

        Dado que algunos bonos solo están disponibles una vez, recomendamos usarlos de la manera más eficiente posible para obtener los mejores resultados.

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        Руслан
        Руслан
        Хорошая подборка, особенно для тех, кто только регистрируется. Но мой совет — не гнаться за бонусами, а сначала разобраться с платформой и основами торговли. Бонус не спасет, если нет понимания рынка.
        20 marzo 2026
        Respuesta
        Богдан
        Богдан
        В квотексе я уже зарегился по вашей ссылке, пользуюсь бонусами. Это приятно если они есть.
        Богдан, было время когда квотекс был скуп на бонусы. надеюсь оно прошло.
        tirant, Прошло, но многого не ожидайте.. Работать надо
        Богдан, Я всегда стараюсь полагаться только на себя.
        tirant, Я тоже, но когда протягивают руку помощи - грех её отталкивать.))
        13 marzo 2026
        Respuesta
        Chris Rocket
        Chris Rocket
        I actually like how the bonus system is explained here in detail. A lot of brokers just throw numbers at you like “+50%” and don’t really explain the turnover requirements. The 100x turnover sounds pretty tough though, especially for beginners who don’t trade high volume. I think it would be cool if Quotex added some kind of progress bar or milestone rewards while you’re working off the bonus. That would make the grind feel more motivating.
        27 febrero 2026
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        У Квотекса очень удобная система активации промокодов, что делает старт более гибким. При грамотном подходе бонусы можно использовать для масштабирования уже отработанной стратегии. Важно только заранее понимать требования по обороту.
        22 febrero 2026
        Respuesta
        tirant
        tirant
        В квотексе я уже зарегился по вашей ссылке, пользуюсь бонусами. Это приятно если они есть.
        Богдан, было время когда квотекс был скуп на бонусы. надеюсь оно прошло.
        tirant, Прошло, но многого не ожидайте.. Работать надо
        Богдан, Я всегда стараюсь полагаться только на себя.
        13 febrero 2026
        Respuesta
        Chris Rocket
        Chris Rocket
        From my experience, promo codes are more than just marketing. They give new traders a chance to start with extra confidence and experienced traders a way to diversify their approach. I prefer to use them before testing new strategies — it’s just safer this way.
        03 febrero 2026
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Промокоды для Quotex выглядят заманчиво, и это действительно может помочь протестировать разные стратегии. Но я бы сначала проверил условия активации и отработки — разные коды идут с разными требованиями.
        30 enero 2026
        Respuesta
        Артур
        Артур
        Я торгую на двух брокерах. Один из них квотекс. За бонусами особо не гоняюсь, но все равно приятно их иметь.
        Трейдер БО, Я тоже. Вот по этому и времени нет. Главное не перепутать промокоды от разных брокеров.)))))
        Артур, Записывайте. Что бы не путать я записываю.)) А промики на стартовое пополнение, это стартовая подушка для новичков
        Трейдер БО, у меня с памятью нормально.))) В случае чего они просто не активируются.)))
        Артур, Для меня это резервный брокер. Хеджирование рисков.
        Ну мока у меня нет таких рисков и объемов что бы нужно уж такое гигантское хеджирование. Я работаю по маленьку и там и там. Ну вы поняли где "и там".))) Трейдер БО,
        09 enero 2026
        Respuesta
        Chris Rocket
        Chris Rocket
        What I appreciate most is the flexibility. You can activate a promo code whenever it suits you, not only at one specific moment. Sometimes I trade aggressively, sometimes conservatively — having additional resources from bonuses helps balance those periods.
        29 diciembre 2025
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Промокоды Quotex могут дать хороший стартовый буст и это приятно видеть, особенно когда платформы конкурируют за трейдера. Однако процент бонуса это только часть истории: важно также понимать требования к отработке и какие инструменты допускаются под активацию.
        26 diciembre 2025
        Respuesta
        tirant
        tirant
        В квотексе я уже зарегился по вашей ссылке, пользуюсь бонусами. Это приятно если они есть.
        Богдан, было время когда квотекс был скуп на бонусы. надеюсь оно прошло.
        tirant, Прошло, но многого не ожидайте.. Работать надо
        Богдан, Работаем.....))))) Промокоды это мелочь, но приятно.
        19 diciembre 2025
        Respuesta
        Mister X
        Mister X
        What I like about promo codes on Quotex is that they’re not just about “free money.” They actually help reduce stress during trading. When I make mistakes, the extra bonuses soften the impact, and I can continue trading calmly instead of trying to recover losses emotionally.
        12 diciembre 2025
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Отличный список, особенно приятно, что всегда здесь есть актуальные коды, которые регулярно обновляются. Проверил один из них сегодня, начисление прошло) Спасибо, что поддерживаете инфу в актуальном виде!
        01 diciembre 2025
        Respuesta
        Богдан
        Богдан
        В квотексе я уже зарегился по вашей ссылке, пользуюсь бонусами. Это приятно если они есть.
        Богдан, было время когда квотекс был скуп на бонусы. надеюсь оно прошло.
        tirant, Прошло, но многого не ожидайте.. Работать надо
        24 noviembre 2025
        Respuesta
        Mister X
        Mister X
        I’ve been trading on Quotex for a while now, and promo codes really helped me in the beginning. They gave me some extra flexibility on my balance and allowed me to test different strategies without risking too much. Definitely a useful tool, especially when you’re still finding your trading style.
        17 noviembre 2025
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Хорошо, что Quotex регулярно обновляет промокоды — видно, что они заботятся о трейдерах и стараются удерживать интерес аудитории. Бонусы реально дают возможность начать с запасом и протестировать разные подходы к торговле. Главное всегда грамотно распределять баланс.
        10 noviembre 2025
        Respuesta
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я торгую на двух брокерах. Один из них квотекс. За бонусами особо не гоняюсь, но все равно приятно их иметь.
        Трейдер БО, Я тоже. Вот по этому и времени нет. Главное не перепутать промокоды от разных брокеров.)))))
        Артур, Записывайте. Что бы не путать я записываю.)) А промики на стартовое пополнение, это стартовая подушка для новичков
        Трейдер БО, у меня с памятью нормально.))) В случае чего они просто не активируются.)))
        Артур, Для меня это резервный брокер. Хеджирование рисков.
        03 noviembre 2025
        Respuesta
        Chris Rocket
        Chris Rocket
        For those who trade small volumes, bonuses are a real advantage. I usually deposit $150–200 and always enter a promo code. Even a 30–50% boost can turn your account into something meaningful after a few successful trades. Quotex really gives newcomers a fair start.
        27 octubre 2025
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Промокоды Quotex выглядят заманчиво: процент бонуса высокий, условия обещают быть простыми. Но мой совет: не спешите. Сначала читайте условия: сколько нужно отработать, есть ли ограничения по выводу, какие активы допустимы. Только с полной ясностью можно рисковать.
        19 octubre 2025
        Respuesta
        Артур
        Артур
        Я торгую на двух брокерах. Один из них квотекс. За бонусами особо не гоняюсь, но все равно приятно их иметь.
        Трейдер БО, Я тоже. Вот по этому и времени нет. Главное не перепутать промокоды от разных брокеров.)))))
        Артур, Записывайте. Что бы не путать я записываю.)) А промики на стартовое пополнение, это стартовая подушка для новичков
        Трейдер БО, у меня с памятью нормально.))) В случае чего они просто не активируются.)))
        13 octubre 2025
        Respuesta
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