Código de promoción para cualquier reposición de cuenta con el corredor Olymp Trade: GETBONUS30, TYB30 , Mif30 , R2BONUS , WOS30 , BIGBONUS30

Desafortunadamente, no todos los comerciantes tienen la oportunidad de recargar sus cuentas con grandes cantidades. Pero los códigos promocionales brindan esa oportunidad, porque cuando los usa, puede recibir hasta el 100% de fondos de bonificación en su depósito, que puede usar en el comercio sin ningún problema. En este artículo descubriremos qué códigos promocionales tiene el corredor Olymp Trade y qué ofrecen a los comerciantes.

¿Qué son los códigos promocionales para el corredor Olymp Trade y cómo funcionan?

Un código promocional es un cupón que se puede utilizar para recibir fondos de bonificación adicionales de la empresa. Los códigos promocionales son siempre electrónicos y son un conjunto de números y letras que deben ingresarse en un campo especial al recargar su cuenta.

La mayoría de las veces, los códigos promocionales brindan la oportunidad de recibir del 25% al ​​50% de fondos adicionales, pero también hay cupones del 100%. En consecuencia, si ingresa un código promocional del 50%, cuando recargue su cuenta con $1,000, se agregarán $500 adicionales a su cuenta.

Puede obtener un código promocional con una bonificación del 50% para cualquier recarga escribiéndonos una solicitud en el sitio web desde su cuenta personal.

¿Cómo utilizar códigos promocionales del corredor Olymp Trade?

Después de iniciar sesión en su cuenta personal, debe ir a la sección "Recargar" y luego hacer clic en el botón "Bonificaciones":

En el menú desplegable deberá seleccionar la pestaña "Código promocional" y en la ventana que se abre habrá un campo para ingresar un cupón:

Los fondos del bono se acreditan en su cuenta al instante y no requieren espera.

Todos los códigos promocionales nuevos y actuales se actualizan constantemente en este artículo, pero en los casos en que no haya ningún código promocional, aún es posible recibir un bono al recargar su cuenta con el corredor Olimp Trade.

Para hacer esto, también debe hacer clic en el botón "Bonificaciones", pero seleccione la pestaña "Bonificación al pago":

Tenga en cuenta que en este caso, puede recibir fondos adicionales de la empresa en cantidades de al menos $30, y por ciertas cantidades se otorgarán diferentes montos de bonificación. El porcentaje más alto al recargar una cuenta sin un código promocional es del 50% y el monto debe ser de al menos $5,000.

Nota: para retirar fondos no es necesario liquidar todo el bono, como en otras empresas. Puede retirar todos los fondos ganados sin restricciones.

¿Cuántas veces puedo utilizar códigos promocionales con el corredor Olymp Trade?

Los cupones del corredor OlympTrade tienen un límite de tiempo y, por lo tanto, cambian todo el tiempo.

Además, cada cliente de la empresa puede utilizar un código promocional específico una sola vez.

Conclusión

El uso de códigos promocionales del corredor OlympTrade le brinda la oportunidad de ganar más, mientras arriesga no solo sus propios fondos. Y lo principal es que todas las ganancias se pueden retirar sin problemas y sin tener que gastar el bono, lo que hace que los códigos promocionales sean una oferta muy rentable.

Código promocional para cualquier recarga de cuenta con el broker Olymp Trade: SNG30 , binop30 , BIGSIG30 , rimba30 . Código de promoción del 50% mediante solicitud desde su cuenta personal en nuestro sitio web

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