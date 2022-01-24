Sitio web del corredor Binarium

¿Cómo operar los fines de semana con el bróker de opciones binarias Binarium y cuáles son los matices de las cotizaciones OTC?

Cualquier trader registrado puede usar el código de promoción Binarium para recargar su cuenta, aumentar su depósito y aumentar sus ingresos provenientes del trading de opciones binarias.

¿Cuáles son los beneficios de una cuenta VIP con el corredor de opciones binarias Binarium y vale la pena?

¿Cómo puedo verificar mi cuenta de forma rápida y sencilla con Binarium, el bróker de opciones binarias? ¿Qué debo esperar durante el proceso de verificación?

¿Cómo registrar una nueva cuenta en Binarium sin errores y qué debes tener en cuenta al abrir una cuenta?

¿Es Binarium un bróker confiable? ¿Qué opiniones tienen los operadores sobre él y qué ventajas ofrece sobre otros brókeres?

Broker Binarium es uno de los primeros en ofrecer servicios de comercio de opciones binarias en Rusia. La empresa comenzó a trabajar en 2012 y a lo largo de todos estos años ha seguido mejorando el nivel de su trabajo, lo que se puede ver en cambios no solo en el diseño y la interfaz, sino también en la calidad de los servicios prestados.

El sitio web oficial binarium.com es visualmente agradable a la vista y tiene una interfaz bastante simple e intuitiva. Cualquier visitante del sitio web de un corredor comprenderá inmediatamente cómo registrar una cuenta o encontrar la información necesaria sobre la empresa. Todo ello es fruto del minucioso trabajo del equipo profesional del proyecto Binarium.

Condiciones comerciales y plataforma de broker de opciones binarias Binarium

Broker Binarium no se queda quieto e intenta desarrollarse en paralelo con las solicitudes de los usuarios. Así, a mediados de 2017, se cambió por completo la interfaz del terminal web, que se volvió más cómoda, clara y sencilla.

Para comenzar a operar en los mercados financieros a través del broker Binarium, necesitará recargar su cuenta con sólo $10 (depósito mínimo). Y puedes realizar transacciones con $1 en tu cuenta. Puedes abrir una cuenta en rublos, dólares o euros.

Las capacidades del terminal web de la plataforma Binarium son bastante amplias. Puede seleccionar el activo comercial deseado directamente en el gráfico y, si lo desea, colocar hasta cuatro gráficos en una ventana. El tipo de gráfico también se puede cambiar a cualquier otro si se desea. Y en el propio gráfico, puede analizar las fluctuaciones de precios utilizando herramientas gráficas e indicadores técnicos integrados en la versión web de la plataforma.

En cuanto al comercio en sí, los rendimientos de las opciones pueden alcanzar el 90% y el rango de tiempo de vencimiento está disponible desde 15 minutos hasta cuatro meses, lo cual es bastante largo y pocos corredores ofrecen ese rango de vencimiento. Esto brinda a los comerciantes la oportunidad no sólo de especular sobre los precios, sino también de intentar invertir.

Para los aficionados a las competiciones, cada semana se celebran torneos pagos en los que se puede ganar dinero real y utilizarlo en futuras operaciones sin restricciones.

En el sitio web oficial del broker Binarium puede encontrar diversa información en la sección "Entrenamiento", que será de gran utilidad para los principiantes. En esta sección, puede visitar la pestaña “Preguntas y respuestas” con cuatro temas diferentes, cada uno de los cuales contiene respuestas a las preguntas más populares. También puede encontrar todo sobre las sesiones de negociación en la pestaña del mismo nombre y los activos comerciales en la pestaña "Catálogo de activos". Para mayor comodidad, esta sección también contiene un calendario económico.

Además, puede elegir una estrategia comercial entre las muchas presentadas en la pestaña "Estrategias", que se dividen en tres tipos:

Simple.

Básico.

Avanzado.

Para probar estrategias e indicadores, existe una cuenta demo que se puede utilizar por un tiempo ilimitado. Si lo desea, puede cambiar de una cuenta demo a una real con un solo clic.

Otra pestaña de la que me gustaría hablar es la “Sala de Operaciones”. Ofrece análisis simples y claros, señales comerciales efectivas de los mejores operadores de la plataforma y bonificaciones exclusivas. Pero el acceso a esta sección sólo se puede obtener si tienes $500 en tu cuenta o el equivalente a esta cantidad en otra moneda.

Si tienes alguna duda, siempre puedes contactar con el chat online, donde los responsables de la empresa te ayudarán a solucionar cualquier problema.

Broker Binarium: ¿una estafa?

Esta sección le dirá por qué el corredor de opciones binarias Binarium no es una estafa y qué funcionalidades y características ofrece su plataforma.

Después de estudiar toda la información, cada operador podrá intentar operar a través de Binarium en una cuenta de demostración para asegurarse de que la plataforma esté completa y funcione de manera eficiente.

Registrar una nueva cuenta en Binarium

La mayoría de los operadores saben cómo abrir cuentas nuevas y cuentas comerciales con corredores, pero es posible que algunos principiantes no conozcan todos los detalles, y esta sección detallará la forma más rápida de abrir una nueva cuenta en Binarium y cómo hacerlo tan correctamente como sea posible. posible para que pueda comenzar a operar inmediatamente con opciones binarias.

Verificación en Binarium

Además de abrir una nueva cuenta comercial, también debe pasar por el proceso de verificación con el corredor Binarium, y esta sección contiene información sobre cuánto tiempo lleva verificar los datos de los comerciantes, qué se necesita para pasar la verificación rápidamente y sin problemas y por qué es necesario someterse a una verificación de cuenta.

Nota: la verificación con el corredor Binarium es obligatoria para todos los comerciantes.

Estrategias comerciales para el corredor Binarium

La sección de estrategias le presentará varias estrategias comerciales específicamente para el corredor de opciones binarias Binarium. Será posible encontrar estrategias tanto simples como complejas, pero todas utilizan indicadores que están disponibles en la plataforma Binarium. También existen estrategias de este tipo como:

Estrategias para opciones turbo;

Estrategias de tendencia;

Estrategias sin indicadores.

Puede comenzar a utilizar todas estas estrategias incluso en una cuenta demo para comprobar su eficacia, y sólo después cambiar a una cuenta real.

Cuentas VIP de Binarium

Las cuentas VIP del bróker Binarium son adecuadas para aquellos traders que tienen un capital comercial impresionante (desde $5000 o más) y gracias a dichas cuentas pueden obtener condiciones comerciales mucho mejores que las condiciones de una cuenta comercial inicial.

En resumen, gracias a una cuenta VIP, se eliminan todos los límites de depósitos y retiros, y también es posible recibir reembolsos.

Programa de afiliados de Binarium

El programa de afiliados del corredor Binarium permite a todos ganar dinero atrayendo nuevos clientes al corredor, y no es necesario realizar transacciones, a pesar de que también trabajará con un corredor de opciones binarias.

Gracias al programa de afiliados de Binarium, puede comenzar a ganar $500 o más por mes, siempre que atraiga operadores que operarán activamente en la plataforma del corredor.

Aplicación móvil del corredor Binarium

Por el momento, puedes utilizar la aplicación para el sistema operativo Android del broker Binarium sin ningún problema. Tiene toda la funcionalidad necesaria para operar. Puede probar ideas, monitorear ofertas fuera de su hogar y también retirar sus ganancias.

Para los sistemas operativos MacOS, la aplicación se encuentra en etapa de prueba y también estará disponible para su uso en un futuro próximo.

Bonos y códigos promocionales para el corredor Binarium

El programa de bonificaciones de la empresa Binarium no es muy amplio, pero sigue presente.

Para los nuevos clientes de la empresa existe un bono de bienvenida por recargar su cuenta, que es del 60%.

También puede recibir bonificaciones permanentes mediante códigos promocionales, cuyo uso no está limitado por el estado del comerciante. Por el momento, puede utilizar un código de promoción para obtener el 100 % en un depósito único y el 50 % en un depósito para todas las reposiciones posteriores.

Reposición de cuenta y retiro de fondos del broker Binarium

Para recargar su cuenta y retirar fondos, el corredor cuenta con todos los sistemas de pago más populares, incluidas las criptomonedas.

El depósito mínimo es de sólo $10 o su equivalente en otra moneda.

El corredor no cobra comisiones por depositar o retirar. Los fondos se acreditan en la cuenta al instante y los retiros demoran aproximadamente un día si la solicitud se envía durante el horario comercial y se verifica la cuenta del cliente.

Información adicional sobre el broker Binarium

Además de todos los temas enumerados anteriormente, esta página contiene otras secciones útiles sobre el corredor:

Plazos en la plataforma Binarium. En esta sección podrá conocer qué plazos están disponibles en la plataforma y cuáles de ellos son los más convenientes para operar;

En esta sección podrá conocer qué plazos están disponibles en la plataforma y cuáles de ellos son los más convenientes para operar; Cotizaciones OTC en Binarium. No todo el mundo lo sabe, pero el corredor ofrece la oportunidad de operar los fines de semana y días festivos gracias a las cotizaciones OTC. Esta sección explica esto con más detalle;

No todo el mundo lo sabe, pero el corredor ofrece la oportunidad de operar los fines de semana y días festivos gracias a las cotizaciones OTC. Esta sección explica esto con más detalle; Negociación de noticias a través del corredor Binarium. Esta sección contiene información sobre el comercio de noticias y lo que les espera a los operadores que desean participar en operaciones tan riesgosas;

Esta sección contiene información sobre el comercio de noticias y lo que les espera a los operadores que desean participar en operaciones tan riesgosas; Estabilidad del binario . Una sección con información sobre por qué las empresas de corretaje que eran populares ayer pueden desaparecer y por qué Binarium ha estado trabajando sin parar desde 2012;

del binario Una sección con información sobre por qué las empresas de corretaje que eran populares ayer pueden desaparecer y por qué Binarium ha estado trabajando sin parar desde 2012; Miedos a comerciar con Binarium. Un artículo sobre por qué es seguro operar con este corredor;

Un artículo sobre por qué es seguro operar con este corredor; Mitos y consejos comerciales de Binarium. Sección sobre los conceptos erróneos que existen en el mundo del comercio de opciones binarias;

Sección sobre los conceptos erróneos que existen en el mundo del comercio de opciones binarias; Estafa de otros corredores y opinión del corredor Binarium. En esta sección, el corredor habla sobre estafas y cómo evitar ser estafado en el comercio.

Opiniones reales sobre el corredor Binarium

Muchos comerciantes que quieren intentar utilizar los servicios de un corredor están interesados ​​en la pregunta: ¿Binarium es una estafa o no?

Para responder a esta pregunta, lo primero que debes hacer es prestar atención a las reseñas sobre la empresa, las cuales te permitirán tener cierta información.

La mayoría de las críticas son positivas. También hay críticas negativas sobre el corredor Binarium, pero con mayor frecuencia el tema de dichos comentarios es la verificación o el retraso en los retiros, lo cual es común para cualquier corredor. También hay comentarios de los competidores. Por lo demás, las críticas son positivas.

Conclusión

En resumen, podemos decir que las ventajas de trabajar con el broker Binarium son obvias. Transacciones rápidas, formas cómodas y rápidas de depositar y retirar fondos, una amplia gama de materiales educativos. Todo ello es un indicador del serio trabajo del equipo profesional de la empresa Binarium, que no se queda quieto.

En caso de duda, siempre puede comprobar el rendimiento del corredor utilizando una cuenta demo y un depósito mínimo. De esta manera se asegurará de si vale la pena confiar en el corredor y si es digno de cooperar en el comercio de opciones binarias.