Códigos de bonificación y códigos promocionales para el corredor Binomo

Los programas de bonificación siempre han causado desconfianza entre los comerciantes, porque... Mucha gente cree que el “queso gratis” sólo viene en una ratonera. Pero si miras con más detalle, no todo es tan malo como podría parecer. Hoy en día, la mayoría de los corredores ofrecen varios tipos de bonificaciones. Estos incluyen códigos promocionales, programas de fidelización y bonos sin depósito. Cabe señalar que esto tiene sus propios beneficios para los comerciantes. Muchas personas eligen un corredor para ganar dinero basándose en dichas promociones o servicios.

Pero también hay comentarios negativos de los comerciantes que consideran que esta medida es sólo una cuestión de marketing. En este artículo hablaremos de los bonos rentables que el corredor Binomo ofrece a sus clientes.

Consideremos estos tipos de bonos rentables:

Bonos clásicos. Bonificaciones al recargar tu cuenta. Un bono Binomo único para los visitantes de nuestro sitio web de +50% y +100% para el depósito. Opciones de $150 para nuevos clientes.

Bono estándar de Binomo

Binomo, como muchos otros, ofrece un bono estándar por su primer depósito. Representa el 75% del importe de la recarga y puede utilizarse para obtener ganancias reales. ¿Qué aporta este bono? El primero es un aumento del capital comercial y, por tanto, un aumento de las oportunidades de ganar más y más rápido. El segundo es la reducción del riesgo mediante el uso de fondos de la empresa. Ambas opciones son adecuadas tanto para estrategias comerciales agresivas como moderadas.

Bonificaciones por depósitos posteriores

Este tipo de bono es de menor tamaño para cantidades grandes, pero se puede utilizar con cada nuevo depósito. Tarde o temprano surge la pregunta: ¿cómo aumentar el tamaño del depósito sin meter la mano en el bolsillo? La respuesta a esta pregunta será recibir este bono. La siguiente tabla contiene información detallada sobre los montos de reposición y las bonificaciones que se les atribuyen. Y no olvide que cuando se realizan transacciones exitosas, todos los fondos de bonificación se convierten en dinero real.

Un bono único de Binomo de +50% y +100% en depósitos para los visitantes de nuestro sitio

Para todos los visitantes activos de nuestro sitio, hemos preparado un bono especial de Binomo, que aumenta su depósito hasta en un 50% o 100%. El monto de la recarga no es importante, simplemente ingrese el código de bono al recargar su cuenta y reciba fondos adicionales por su depósito.

Códigos de cupón de bonificación:

50% – WINBINOMOPROMO50

100% – WINBINOMOPROMO100

Seguro contra pérdidas con Binomo

Además, el corredor de opciones binarias Binomo ofrece una excelente oportunidad para los operadores novatos. Cualquier pérdida de sus primeras cinco operaciones perdedoras será reembolsada en su totalidad. En este caso, todo el dinero ganado se queda con usted. Esto le brinda la oportunidad de mejorar sus habilidades comerciales sin arriesgar sus propios fondos.

Opciones de $150 para nuevos clientes

Este bono sólo lo podrán recibir los nuevos clientes de la empresa. Se pueden obtener después de que se cumplan ciertas condiciones. Es difícil encontrar un corredor con mejores ofertas, especialmente porque no es necesario invitar ni involucrar a nadie en la empresa. Para obtenerlo, sólo necesita abrir su primera cuenta con Binomo y recibir los $150 que le corresponden en opciones gratuitas.

Es importante entender que este bono no es virtual, sino real. Los fondos obtenidos con este bono se pueden retirar a la cuenta de su tarjeta personal o a otro sistema de pago. O puedes conservarlo y utilizarlo más tarde como inversión. Para los principiantes, este es el bono más útil de la empresa. Puede comenzar a ganar dinero con opciones binarias sin arriesgar sus fondos en absoluto.

Abrir una cuenta con Binomo

Conclusión

En resumen, podemos decir que los principiantes ni siquiera tienen que gastar dinero en la etapa inicial. Y los traders más avanzados pueden aumentar sus depósitos gracias a estos bonos, al menos 1,5 veces. Si aún tiene dudas de que dichos bonos sean reales, regístrese en el corredor Binomo y compruébelo usted mismo. ¡Y le deseamos éxito en el comercio!

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