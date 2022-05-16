Descuento máximo en comisiones para el intercambio Binance usando un código promocional

Antes de comenzar a operar en el intercambio de Binance, definitivamente debería recibir un bono de registro. El intercambio de criptomonedas Binance es hoy el intercambio de criptomonedas líder gracias a una gran cantidad de clientes y una enorme facturación de efectivo por día. Esto es lo que atrae a nuevos comerciantes que están dispuestos a negociar con criptomonedas en los mercados de futuros y al contado. Y para que el comercio sea rentable, muchos comerciantes e inversores están buscando formas de obtener algunos códigos promocionales y bonificaciones por el comercio, y la única opción para ahorrar dinero al operar con criptomonedas en este momento es obtener un código promocional para obtener un descuento en la comisión de Binace. .

Código de promoción para descuento máximo de Binance: NN0EVPP2 .

A continuación, hablaremos sobre qué descuentos en la comisión de Binance puedes obtener al operar con criptomonedas y cómo hacerlo.

Cómo obtener un código de promoción para el descuento de comisión de Binance

Para obtener un descuento en la comisión de Binance al operar como criptomoneda en el intercambio, debe usar el código de promoción de ID de referencia: NN0EVPP2 o simplemente registrarse usando nuestro enlace de referencia. Este código promocional le brindará un descuento máximo de hasta el 40% en todas las comisiones al operar en el intercambio, ya que si realiza el registro regular, no podrá obtener ni siquiera un descuento del 20% en las comisiones al realizar transacciones. Sin embargo, para que el descuento sea máximo y ascienda al 40%, necesitarás tener al menos 500BNB en tu cuenta y ser miembro del programa de referidos, en otros casos, el descuento en la comisión puede ser del 5%; 10%, 15% y un máximo del 20%. Puedes leer más en el sitio web oficial de Binance.

OBTÉN EL DESCUENTO MÁXIMO EN BINANCE

Para comenzar a operar usando un código promocional con un descuento en la comisión de Binance, siga nuestro enlace de referencia arriba al sitio web oficial del intercambio y luego haga clic en el botón "Registrarse":

A continuación, se abrirá una ventana de registro donde podrás utilizar tu correo electrónico o número de teléfono móvil:

Si se registra sin utilizar un enlace de referencia, sino un ID de referencia ( xxxxxxxx ), para recibir un descuento en la comisión, deberá ingresarlo en un campo especial, que se encuentra debajo de los campos de correo electrónico y contraseña:

Código de promoción para descuento máximo de Binance: NN0EVPP2 .

Si no hace esto, no recibirá ningún descuento en las tarifas de Binance.

También vale la pena señalar que es muy importante utilizar solo una dirección de correo electrónico actual, ya que se le enviarán códigos para retirar fondos si se utiliza el correo electrónico como una de las opciones de protección de la cuenta.

Binance: descuento de comisión

Vale la pena señalar que recibe un bono de descuento de comisión de Binance al operar con cualquier instrumento de intercambio:

Comercio al contado. En este caso, las monedas sólo se pueden comprar y usted recibe monedas reales en su billetera, que puede retirar o vender cuando suban de precio. Vale la pena señalar que en el comercio al contado no se pueden vender monedas a menos que las tenga en su billetera, a diferencia del comercio de futuros; Margen de las operaciones. En este caso, el proceso de negociación es exactamente el mismo que en la versión anterior, pero puedes utilizar un apalancamiento de hasta 1:125; Negociación de futuros. Al operar con futuros, puedes comprar y vender cualquier moneda sin siquiera tenerla en stock, ya que, en esencia, estás negociando su versión digital y no tienes monedas reales a tu disposición.

Por lo tanto, al comprar cualquier criptomoneda ( Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Ripple , EOS ), incluso si las compra por rublos o dólares , puede ahorrar en las comisiones que cobra el intercambio por cualquier transacción completa.

Por supuesto, aquellos traders, o más correctamente, inversores que realizan muy pocas transacciones (por ejemplo, una operación por semana), no necesitan utilizar el descuento de comisión de Binance, ya que no notarán la diferencia (a menos que utilicen grandes volúmenes). . Pero para los comerciantes activos, y especialmente para los revendedores, estos descuentos en las comisiones de Binance son simplemente necesarios, ya que el número de transacciones por día puede ser más de 20 y se cobran comisiones tanto por compras como por ventas.

Para comprender cuánto puede ahorrar en el comercio de criptomonedas al utilizar el descuento de comisión de Binance, aquí hay un ejemplo simple de cálculos con la comisión más estándar al operar con futuros:

Como puede ver, si no tiene monedas BNB y la facturación de 30 días es inferior a 250 BTC, la tarifa de transacción será del 0,02%/0,04%.

Nota: Antes de pasar a los cálculos, vale la pena entender que la comisión "Maker" se cobra si realiza una operación utilizando una orden limitada, y la comisión "Taker" si realiza una comisión utilizando una orden de mercado.

Como resultado, si decide comprar 0,25 BTC a un precio de $30 000, entonces el tamaño de la posición comercial (RTS) será:

RTP = $30 000 (precio de compra) * 0,25 (número de monedas) = ​​$7500

En consecuencia, la comisión (K) por la compra será:

K ( fabricante) = 0,02% * $7500 = $1,5

K ( tomador) = 0,04% * $7500 = $3

Vale la pena considerar que no todos tienen tales cantidades en su cuenta para negociar futuros sin apalancamiento, y más a menudo los operadores usarán un apalancamiento de aproximadamente 1 a 10, lo que significa que tendrán una cantidad de $750 en su cuenta, si tomamos la transacción. de nuestro ejemplo. Y ahora vale la pena imaginar que si se realizan 10 transacciones utilizando órdenes de mercado, en total esto equivaldrá a una comisión de $30 en Binance. Al utilizar el descuento de comisión de Binance, esta cantidad disminuirá a $24. Puedes reducir aún más las comisiones operando con órdenes limitadas, y en este caso la comisión será de $12.

¿De qué otra manera puedes reducir las tarifas en Binance?

Para los comerciantes activos, existen otras formas de reducir las tarifas en el intercambio Binance:

Pago de comisiones utilizando la criptomoneda BNB (moneda Binance); Incrementar su volumen de negocios comercial; Conviértete en cliente VIP.

Para reducir las tarifas de Binance usando tokens BNB, debe ir a su cuenta personal y en la pestaña "Panel", encontrar el panel con las tarifas de Binance en la esquina inferior derecha y luego activar el uso de BNB:

Además, al operar activamente con grandes volúmenes, puede recibir comisiones reducidas, y vale la pena considerar que estos indicadores en BTC se tienen en cuenta al operar con apalancamiento:

Puede encontrar la información más reciente sobre las comisiones tanto para el comercio al contado como para cualquier otro tipo de comercio de criptomonedas en el intercambio Binance en la sección "Comisiones".

Además, si tiene un capital muy grande y su volumen de negocios es de más de 50 BTC sin apalancamiento, entonces puede obtener condiciones individuales para operar (comisiones muy bajas).

Conclusión

El intercambio Binance es actualmente el intercambio más grande y de más rápido crecimiento, aunque está lejos de ser el único.

Las ventajas de este intercambio son un servicio de alta calidad y una gran cantidad de comerciantes que crean liquidez en el mercado y, por lo tanto, un comercio cómodo. Por lo tanto, si va a operar activamente con criptomonedas, definitivamente debe usar el código de promoción del bono de descuento de comisión de Binance NN0EVPP2 para ahorrar fondos adicionales, que en el futuro se pueden usar en el comercio para obtener ganancias aún mayores.

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Ver también:

Gráfico de criptomonedas en vivo

Calificación de criptomonedas

Dinámica de las criptomonedas

Tasa de Bitcoin